Insel Rügen

Ein Ausflug an die Ostsee – das ist für viele vom Lockdown geplagte Menschen in ganz Deutschland ein großer Traum. Hoch im Kurs stehen die Inseln Rügen und Usedom. Während es auf Usedom bei der Einreise zu Problemen kommen kann, steht Rügen deutlich mehr Menschen offen.

Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten für einen Tag am Meer zusammengefasst.

Darf ich am Wochenende für einen Ausflug auf die Insel Rügen reisen?

Ja, wenn Sie aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, können Sie problemlos auf die Insel Rügen fahren. Anders als zuletzt die Insel Usedom ist Rügen kein Risikogebiet und deswegen für alle Menschen aus MV frei zugänglich. Die Landesregierung appelliert jedoch, auf Reisen jeglicher Art nach Möglichkeit zu verzichten.

Dürfen auch Menschen aus anderen Bundesländern, zum Beispiel aus Berlin, kommen?

Nein, Bewohner anderer Bundesländer dürfen derzeit grundsätzlich nicht nach Mecklenburg-Vorpommern reisen und damit auch nicht auf die Insel Rügen. Doch es gibt Ausnahmen: Dazu zählen etwa der Besuch der sogenannten Kernfamilie, berufliche Gründe, eine Hochzeit oder Beerdigung oder eine medizinische Behandlung. Auch wer an einer Hochschule in MV eingeschrieben ist, darf sich im Land frei bewegen.

Werden die Einreise-Regeln kontrolliert so wie an den vergangenen Wochenenden auf Usedom?

Die Polizei erklärt, dass keine grundsätzlichen Kontrollen an den Zufahrten zur Insel Rügen geplant sind. Doch es werde stichprobenartig auf der Insel kontrolliert.

Kann ich auf Rügen in einer Ferienwohnung oder in einem Hotel übernachten?

Nein, touristische Übernachtungen sind derzeit generell untersagt. Vermietet werden darf nur aus beruflichen Gründen.

Gibt es die Möglichkeit, etwas essen zu gehen?

Restaurants haben für den regulären Betrieb geschlossen. Möglich ist aber der Außer-Haus-Verkauf. Öffnen können in diesem Rahmen etwa Bäckereien, Eisläden und Imbissbuden. Allerdings macht auf Rügen nicht jeder von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Kann ich mich auf Rügen mit Freunden treffen, zum Beispiel am Strand?

Ja, aber nur unter Beachtung der derzeitigen Kontaktbeschränkungen. Treffen dürfen sich nur ein Hausstand mit einer weiteren Person. Kinder unter zwölf Jahren werden da nicht mitgerechnet. Das gilt aber nur für Kinder, für die die Betreuung notwendig ist. Freunde der eigenen Kinder zählen also nicht dazu. Ebenso werden Begleitpersonen eines Menschen mit Behinderungen nicht mitgerechnet, wenn dies aus Gründen der Betreuung erforderlich ist.

Darf ich meinen Hobbys nachgehen, etwa Angeln gehen oder Sport treiben?

Ja, aber mit Einschränkungen. Sport ist erlaubt, aber nur allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand. Joggen vor der Kulisse Rügens ist also kein Problem. Auch Angeln ist unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen erlaubt

Wo muss ich eine Maske tragen auf der Insel Rügen?

Neben den generell in Deutschland geltenden Regeln, gibt es auf Rügen einige Besonderheiten zu beachten. Maske getragen werden muss in der Wilhelmstraße in Sellin, in der Strandstraße in Baabe, in der Strandstraße in Göhren sowie in Binz am Seebrückenvorplatz, auf dem Kurplätz östlich vom Kurhaus Binz und auf der Strandpromenade (von der Fischräucherei Kruse bis zum Dorint-Seehotel).

Ich habe eine Zweitwohnung auf Rügen – darf ich auf die Insel fahren?

Ja, Zweitwohnungsbesitzer dürfen kommen. Sie können sich von im selben Haushalt lebenden Personen begleiten lassen.

Ich habe ein Grundstück oder Boot auf Rügen – darf ich kommen?

Wer ein Grundstück, Kleingarten oder Boot mit Liegeplatz auf Rügen hat, darf die Insel besuchen. Sie können sich von im selben Haushalt lebenden Personen begleiten lassen.

Von Alexander Müller/OZ/RND