Leipzig

Noch trauert Leipzig über den Verlust des E-Sport-Festivals DreamHack – da kommt auf einmal ein Lichtblick für alle Computer-Zocker aus dem Herzen der Innenstadt. Doch nun soll ein großen Gaming-Haus in der Ritterstraße 42 entstehen. Die Pläne dafür wurden am Mittwoch vorgestellt. Auf sieben Etagen soll es künftig nicht nur um jede Menge Spaß und Nervenkitzel, sondern auch um eine zukunftsträchtige Wirtschaftsbranche gehen.

R42 heißt das Projekt gemäß der Adresse. Das denkmalgeschützte Gründerzeithaus (erbaut 1910) gleich neben dem Pub „Morrison’s“ ist schon längere Zeit eine Baustelle. Im nächsten Sommer soll nun auf allen sieben Etagen ein neues Konzept eröffnet werden, das „die Welten der klassischen Wirtschaft und der Games-Branche zusammenführt“, wie Christopher Siebenhüner erklärte.

Von 90 Gaming-Absolventen ziehen 88 weg

Der 37-Jährige ist Chef der Gecko Two GmbH, einer Wirtschaftsberatung in Leipzig, die die Idee eines Gaming-Hauses schon seit 2018 verfolgt hatte. „Jedes Jahr erwerben in Leipzig 90 Studenten einen Abschluss, in dem irgendwas mit Gaming steht“, erklärte Siebenhüner die Ausgangsüberlegung. „Doch von diesen 90 ziehen 88 weg, weil es hier keine passenden Jobs gibt. Das wollen wir ändern.“

Zur Galerie Das Paradies für Zocker: So sieht das R42 in der Leipziger City gegenwärtig und in Zukunft aus.

Ebenfalls seit 2018 habe sich der Umsatz der Branche in Deutschland auf 8,5 Milliarden Euro verdoppelt, ergänzte Co-Geschäftsführer Tom Potutschek (26). Doch von dem Geld blieben bislang nur fünf Prozent in Deutschland. „Wir sind ein reines Konsumentenland.“ Auch das müsse sich ändern.

Um dabei in Leipzig was zu bewegen, habe sich Gecko Two als Betreiber noch viele Partner für das neue Gaming-Haus gesucht. Dies begann bei der Wirtschaftsförderung im Rathaus, die laut dem amtierenden Dezernatsleiter Clemens Schülke darauf hofft, dass sich das R42 „zum zentralen Anlaufpunkt für die gesamte Games-Wirtschaft in Mitteldeutschland“ entwickelt und zugleich ein weiterer Magnet für eine lebendige City wird.

CG Elementum stellt Haus und Kapital

Ebenfalls an Bord und sogar direkt finanziell beteiligt ist der Bauprojektentwickler CG Elementum AG, welchem das Gebäude in der Ritterstraße 42 gehört. Vorstand Ulf Graichen hob hervor: „Es ist immer wichtig, auch neue Geschäftsmodelle auszuprobieren.“ Sonst würde man irgendwann zwangsläufig keine neuen Mieter im Gewerbebereich finden. „Die boomende Games-Branche passt sehr gut zu Leipzig.“

Die Event-Arena reicht über zwei Etagen – sie werden durch eine Holztreppe verbunden, die zugleich als Sitzfläche dienen soll. Quelle: Christian Modla

Konkret entsteht im Erdgeschoss ein öffentliches Restaurant mit Bar und 60 Sitzplätzen. Gastronomie und Catering für alle Bereiche des R42 übernimmt dabei die Kloster Nimbschen Hotel und Event GmbH. Laut deren Chef Patrick Fischer wird es im Restaurant zwar Neonlicht und Mini-Games an einigen Tischen geben. Trotzdem sei „keine Nerd-Bude“ geplant, eher eine Sportsbar, auf deren Bildschirmen am Samstag auch Fußball läuft.

Im hinteren Bereich kommt eine E-Sports- und Eventarena für bis zu 100 Spielerinnen und Spieler hinzu. Ein Teil der Sitzplätze befindet sich auf einer riesigen Freitreppe aus Holz, die das Erdgeschoss mit dem Keller-Club verbindet. „Hier finden nicht nur Turniere und Streaming-Events statt“, erläuterte Potutschek. „Der Raum wird auch zur Medienbildung für eine junge Zielgruppe genutzt. Und man kann hier das Leipziger DHL-Kreuz digital erleben.“

Technik-Label XMG stattet Gaming-Stationen aus

Der Logistikriese engagiere sich seit 2018 im E-Sport, sponsere auch die deutsche E-Sport-Liga, so Michael Kluge vom DHL-Hub Leipzig. Spannend sei das für das Unternehmen auch, weil es sich schon viel im Gaming-Bereich abschauen konnte. Zum Beispiel sei eine Sechs-Seiten-Kamera zum Vermessen von Paketen aus einer Spiele-Konsole abgeleitet worden.

Der erste Stock wird zur Gaming und Studio-Area mit zehn Spielstationen hinter Glaswänden. Die Technik kommt von XMG aus Leipzig. Hier kann jederzeit kostenlos gezockt werden. Auch ein Medien-Studio samt Regie und eine Cutter-Box gehören zu der 240 Quadratmeter großen Etage. Quelle: Gecko Two

Im ganzen ersten Stock können Fans in Zukunft kostenlos an zehn Gaming-Stationen spielen, die das Leipziger Unternehmen Schenker Technologies/XMG ausstattet. „Wir fördern das Projekt mit unserer geballten Expertise“, sagte Geschäftsführer Robert Schenker. Das Unternehmen mit rund 100 Beschäftigten gehörte bereits zu den wichtigsten Partnern der DreamHack. Zudem finden sich ein Studio für professionelle Medienaufnahmen, Regie, Cutter-Box und Podcast-Bereich auf dieser Etage.

Coaching-Programm für Spiele-Start-ups

Im Zentrum des Konzepts steht ein eigenes Programm für Gründer und Gründerinnen, mit dem R42 Start-ups im Spielebereich nachhaltig bei der Entwicklung unterstützen will. Dazu gehörten auch Mentoren aus mittelständischen Firmen der Region, so Siebenhüner. Das gesamte zweite und dritte Obergeschoss sind für diesen Coworking-Bereich mit etwa 80 Arbeitsplätzen reserviert. Im vierten und fünften Obergeschoss werde es noch vier Apartments mit 20 Schlafplätzen für Gäste des Hauses geben.

Die Eröffnung des R42 sei für Sommer 2022 geplant. „Die Finanzierung für die ersten Jahre steht – auch mit Hilfe von Fördermitteln“, sagte er. Deshalb wolle man das Projekt jetzt öffentlich bekannt machen. Ab 15. November werde es regelmäßig Video-Clips auf der Website von Gecko Two geben.

Von Jens Rometsch/Leipziger Volkszeitung