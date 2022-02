Das Traditionslokal Gosenschenke in Leipzig hat ein ganz besonderes Verhältnis zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat sich das radikal verändert. Inhaber Jens Gröger zieht jetzt Konsequenzen.

„Wir wollen hier nicht mehr an Putin erinnern“: Gosenschenke in Leipzig hängt Gedenk-Tafel ab

