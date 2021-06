31 Prozent der Einwohner in Groß Luckow sind unter 20 Jahre alt. Damit ist die Gemeinde die jüngste in Mecklenburg-Vorpommern. Allein zehn Kinder gehören zur Familie von Veronika Maring. Auch ihre Nachbarn haben nicht selten fünf. Was macht den Ort an der Grenze zu Brandenburg bei Großfamilien so beliebt? Ein Besuch.