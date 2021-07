Rostock

Die Jubiläums-Hanse-Sail in diesem Jahr wird keine gewöhnliche sein – sondern eine deutlich kleinere. Mit diesen Worten stellte Rostocks Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski am Dienstag zusammen mit Rostocks Tourismuschef Matthias Fromm das Konzept der 30. Ausgabe vor.

„Trotzdem sind wir optimistisch, eine tolle Hanse Sail zu veranstalten. Das, was die Veranstaltung im Kern ausmacht – dass Menschen an der Wasserkante flanieren und Segelschiffe sehen können –, werden wir wieder haben“, so der Senator. „Es wird tolle Bilder, tolle Emotionen geben.“ Menschen aus MV, Rostock und auswärtige Gäste würden sich auf das Wiedererwachen der Stadt freuen – insbesondere die vielen von der Pandemie gebeutelten Branchen. Dennoch gibt es einige Einschränkungen:

Veranstalter wollen mehr Platz schaffen

Nach Angaben von Tourismusdirektor Matthias Fromm wird es in der Stadt 15 Erlebnisbereiche geben. Einbezogen würden neben dem Stadthafen auch der Iga-Park sowie Warnemünde mit Promenade, Kurpark und Passagierkai, wo es ebenfalls ein vielfältiges Angebot und Mitmachaktionen gebe. „Die Aktionsflächen entzerren die Veranstaltung und schaffen mehr Platz, um die notwendigen Abstände einhalten zu können“, so Fromm.

So wird es unter anderem einen „Laderaum“ geben, hinter der sich der Händlermarkt verbirgt. Auf dem „Hauptdeck“ befindet sich das Brandenburgische Dorf mit gastronomischen und handwerklichen Spezialitäten. Das „Achterdeck“ lockt mit regionalen Produkten. Historische und moderne Feuerwehr-Technik wird auf der „Helling“ gezeigt, während der „Maschinenraum“ als Sail-Rummel seine Gäste mit Fahr- und Spielgeschäften anzieht.

Auf große Bühnen mit publikumsträchtigen Konzertveranstaltungen wird jedoch verzichtet. Einzig der Mau Club holt mit dem X&POP-Festival Künstler wie Mia, Tocotronic oder die Antilopengang auf die Bühne – für die Konzerte müssen Eintrittskarten erworben werden.

Hier müssen Sie mit Zugangsbeschränkungen rechnen

Für die Haupt-Veranstaltungsbereiche gelten in diesem Jahr Zugangsbeschränkungen. So wird im Stadthafen ein 60 000 Quadratmeter großes Areal eingezäunt, auf dem sich laut Corona-Landesverordnung bis zu 15 000 Menschen gleichzeitig aufhalten dürfen. Um das zu gewährleisten, gebe es Zählungen an den 14 Einlassschleusen.

Mit wartenden Menschenmassen vor dem abgesperrten Bereich rechnet der Tourismusdirektor nicht. „In diesem Jahr wird es auf der Sail keine großen Bühnen geben – wir wollen nicht für bestimmte Highlights, die große Massen anziehen, sorgen“, so der Sail-Chef, der von einem ständigen Wechsel ausgeht. Er betont: Das Programm sei unterhaltsam, verteile sich aber über den gesamten Tag.

Der restliche Stadthafen sowie die Veranstaltungsbereiche in Warnemünde, sind frei zugänglich – abgesehen vom Kurhausgarten. Dort findet unter anderem in diesem Jahr die Eröffnung statt – 800 Gäste erhalten Zutritt.

Wer genesen, getestet oder geimpft ist kommt rein

In einigen Bereichen ist zudem ein Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung oder ein tagesaktueller Test erforderlich. Das ist für den zentralen Bereich des Stadthafens, im Kurhausgarten sowie im Iga-Park der Fall.

Für diejenigen, die ohne einen dieser Nachweise zum Gelände kommen, gibt es vor Ort Möglichkeiten. „Wir stellen Test-Container auf“, sagt Senator Müller-von Wrycz Rekowski. Jedoch appellieren die Verantwortlichen, sich bereits zu Hause testen zu lassen beziehungsweise eines der Schnelltestzentren in der Stadt aufzusuchen. „Selbsttests vor Ort sind nicht zugelassen“, so Fromm.

Auf den Segelschiffen gibt es keine Maskenpflicht

Einen Nachweis brauchen auch diejenigen, die in diesem Jahr an Bord eines Segelschiffs wollen – Mitsegeln ist wieder möglich. „Die Buchungszentrale hat bereits viele Reservierungen für Mitsegeltörns entgegengenommen“, so Frank Elsner, Vorsitzender des Hanse-Sail-Vereins.

Interessierte sollten sich beeilen – in diesem Jahr dürfen die Segler nur mit einer Auslastung von bis zu 60 Prozent ablegen. „An Bord besteht keine Maskenpflicht – einzig wenn Besucher unter Deck gehen, müssen sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen“, betont Fromm. „Das ist ja bereits aus dem Alltag bekannt, dass in geschlossenen öffentlichen Räumen eine Maskenpflicht herrscht.“ Zu bestaunen gibt es 120 Traditionssegler aus sieben verschiedenen Nationen.

Zuletzt täglich mehr als 100.000 Besucher: Wie wird es dieses Jahr?

In früheren Jahren drängten täglich mehr als 100 000 Sail-Besucher zu den Liegeplätzen der Segelschiffe. Die Zahl der Gäste schätzten die Organisatoren für die jeweils vier Sail-Tage auf etwa eine Million. Prognosen für dieses Jahr möchte Fromm nicht abgeben.

Jedoch zeigt er sich optimistisch. „Die Warnemünder Woche war eine Art Eignungstest“, so der Tourismusdirektor. „Die Besucher haben sich gefreut. Man hat gemerkt, dass man gar nicht so viele Attraktionen braucht – dass man sich überhaupt wieder treffen kann, überwiegt als Motivation, die Veranstaltung zu besuchen.“

Von Katharina Ahlers