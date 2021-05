Heringsdorf

Wenn im „Korbwerk“, im vorpommerischen Heringsdorf, ein Strandkorb die heiligen Produktionshallen verlässt, dann ist es in der Regel ein Unikat. Tausende Kombinationsmöglichkeiten gibt es, sich seinen eigenen Strandkorb für den Garten, den Balkon oder den Strand anfertigen zu lassen. Die Körbe werden weltweit vertrieben und stehen auch schon mal in Australien, Chile oder Amerika. Mit Polsterungen, mit Bullauge, Bierhalterungen oder auch mit einem Eisfach. Der Fantasie sind bei dem Strandmobiliar keine Grenzen gesetzt. Bald soll es einen Strandkorb mit viel Glitzer, Gold und Glamour geben. Ideengeber ist der Modedesigner Harald Glööckler.

Im Juni 2020 kam die Anfrage von Glööckler

Dass in der Heringsdorfer Manufaktur so einiges möglich ist, bekam Glööckler vor knapp einem Jahr mit. „Auf einmal hatte ich eine Mail, dass Harald Glööckler mich sprechen möchte“, sagt Geschäftsführer Dirk Mund. Die beiden Geschäftsmänner kamen telefonisch zusammen.

Die Idee des Modedesigners: Er möchte einen Strandkorb für seine Marke „Pompöös“ herstellen lassen. Unter dieser Marke vertreibt der Modeexperte nicht nur Kleidung, sondern allerhand anderer Sachen. Ob Besteck, Getränke, Hundebedarf, Koffer, Handtaschen oder auch Möbel – die zwei „ÖÖ“ und die Krone darüber sind das Markenzeichen seiner Kollektion. Nun also ein Strandkorb, der seine Handschrift tragen soll. Der Modedesigner mag es ausgefallen und exklusiv.

Der Modedesigner Harald Glööckler posiert in Berlin in seiner Galerie HG International in der Friedrichstraße bei der Präsentation der CD „Pompöös“ mit seiner Lieblingsmusik zur Weihnachtszeit. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Alles, was glänzt, ist Gold

Dirk Mund hatte mehrere Herausforderungen, um dem Anspruch einen „pompöösen“ Strandkorbes gerecht zu werden. „Wir brauchten erst einmal das geeignete goldene Flechtwerk, denn so eines hatten wir noch nicht in unserem Sortiment. Es gibt zwar eine Vielzahl von unterschiedlichen Musterungen und Farben, aber Gold war noch nicht dabei“, sagt er.

Da die Hersteller dieses Flechtwerkes ebenso Mindestabnahmemengen herausgeben, musste Mund acht Kilometer des exklusiven Materials besorgen. Rein rechnerisch kann er davon zehn Strandkörbe produzieren lassen.

Die Suche nach der perfekten Nähmaschine

Zweite Herausforderung waren das Nähen seiner Verzierungen auf geeignetem Stoff sowie das Suchen der passenden Ornamente. „Ich habe mich hingesetzt und überall geschaut, wo man so etwas fein nähen kann. Auch die Farbe des Fadens ist entscheidend. Sogar bei Experten aus der Türkei habe ich angefragt, aber die Anfrage verlief im Sande“, erzählt Mund.

Die Lösung fand Dirk Mund schließlich vor der eigenen Haustür. „Der Werbedesigner Robert Dieske aus Ahlbeck investierte vor kurzem in eine hochwertige Nähmaschine. Das war sprichwörtlich meine Rettung“, gesteht er. In der vergangenen Woche nähte Dieske zur Probe das Logo der Marke „Pompöös“ auf den Stoff. Das Ergebnis beeindruckte Dirk Mund. Somit war er dem Bau des Strandkorbes wieder einen Schritt näher.

So könnte der Strandkorb von Unternehmer und Modedesigner Harald Glööckler einmal aussehen. Quelle: privat

Mund hofft, dass Glööckler zur Abnahme auf die Insel kommt

Noch in diesem Sommer soll der erste Strandkorb für die „Pompöös“-Kollektion produziert werden. „Hier kommt nichts von der Stange. Alle Strandkörbe sind echte Handarbeit“, sagt er. Rund 25 Angestellte sorgen dafür, dass aus einem Haufen Bretter später ein Strandkorb wird und weltweit vertrieben wird. „Das ist ein typisch deutsches Produkt. Nur an den Stränden der Nord- und Ostsee findet man die Strandkörbe zu Tausenden. In anderen Ländern erlauben es die behördlichen Auflagen nicht, dass dort Strandkörbe stehen dürfen“, erklärt er.

Lesen Sie auch: RTL-„Dschungelshow“: „Bachelorette“-Kandidat Filip fliegt in den Dschungel - mit Glööckler

Für den Pompöös-Strandkorb ist Mund noch auf der Suche nach geeigneten Kordeln. „Das muss natürlich auch alles aus Gold sein“, sagt er. Mit etwas Glück starten seine Tischler, Näher und Flechter noch im Mai mit der Produktion des Korbes. „Glööckler war praktisch der Lizenz- und Ideengeber und wir kümmern uns um den Vertrieb“, so Mund.

Der Korbwerk-Geschäftsführer hofft, dass der Modedesigner dann auf die Insel Usedom kommt, um seinen Strandkorb in Augenschein zu nehmen. Jedermann kann sich dann einen Korb bestellen. „Etwas sparen muss man schon, aber es wird auch nicht zu teuer“, so Mund. Eine Massenproduktion ist bislang nicht geplant. Dafür fehle es bislang an Manpower, denn die anderen Bestellungen müssen auch erledigt werden.

Von Hannes Ewert