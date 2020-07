Dresden

Acht Jahre lang war Gordian Meyer-Plath Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz in Sachsen. Dass seine Absetzung zum 1. Juli geräuschlos verlaufen würde, war angesichts vehementer Kritik über Jahre nicht zu erwarten. Recherchen der Sächsischen Zeitung ( SZ) legen nun allerdings den Verdacht nahe, dass der 51-Jährige nicht etwa über das fehlende Engagement beim Thema Rechtsextremismus gestolpert ist. Vielmehr habe Sachsens Innenministerium die Arbeit der Behörde jahrelang blockiert, so der Vorwurf. Weil sich der Behördenchef zuletzt weigerte, Daten von AfD-Politikern zu löschen, sei es zum offenen Konflikt gekommen. Das stellt die Kritik an Meyer-Plath auf den Kopf und setzt Innenminister Roland Wöller ( CDU) massiv unter Druck.

„Es hat mich schon überrascht, dass Gordian Meyer-Plath jetzt über all die Jahre quasi die sächsische Speerspitze im Kampf gegen die extreme Rechte gewesen sein soll“, sagte Kerstin Köditz (Linke) am Mittwoch, nicht ohne Amüsement. Köditz hat das Wirken des abgesetzten Geheimdienstchefs kritisch begleitet – und häufig dessen Zurückhaltung beim Thema Rechtsextremismus angeprangert. „Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass es erheblichen Druck von außen brauchte, damit er überhaupt mal Reichsbürger und Identitäre in den Blick nimmt.“ Auch die Sozialdemokratin Sabine Friedel ist, wie sie am Mittwoch sagte, von der „völlig neue Konfliktstellung verblüfft“. Sie hat nun viele offene Fragen und verlangt dringend Aufklärung.

Angeblicher Streitfall: Gutachten zu AfD und „Flügel“

Laut des Berichts der SZ konnten die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes angeblich nicht wie sie wollten, fühlten sich in ihrer Arbeit vom Innenministerium ausgebremst – vor allem beim Thema Rechtsextremismus. Seit 2019 übte dort Dirk-Martin Christian die Fachaufsicht über die Geheimdienstarbeit aus, der nun Meyer-Plath auf dessen Chefposten beerbt. Wie Innenminister Wöller bei Christians Vorstellung am Dienstag erklärte, soll dieser sich insbesondere dem Rechtsextremismus zuwenden. Im Bericht der SZ heißt es, Christian habe von seinem Vorgänger verlangt, Daten zur AfD zu löschen. Die seien erhoben worden, um extremistische Bestrebungen in der Partei einschätzen zu können. Meyer-Plath habe sich allerdings geweigert, zwei entsprechende Gutachten zu schwärzen, heißt es im Bericht. Er sah die generelle Überwachung rechter Strukturen durch die Anweisung in Gefahr.

„Sollten die Vorwürfe stimmen, würde das womöglich auch bedeuten, dass es über Jahre aus dem Innenministerium Anweisungen gab, sich bei Ermittlungen gegen den Rechtsextremismus zurück zu halten. Und das muss mit Wissen des Innenministers passiert sein“, sagt Kerstin Köditz. Es sei durchaus nachvollziehbar, dass Daten zu Abgeordneten einen besonderen Stellenwert haben und die freie Mandatsausübung geschützt werden muss. „Aber sollte sich bewahrheiten, dass Wöllers Innenministerium den sächsischen Geheimdienst zur Blindheit gegenüber verfassungsfeindlichen Bestrebungen in der AfD anweisen wollte, wäre das ungeheuerlich“, so die Linken-Abgeordnte.

Kasek : Verfassungsschutz ist politisch gesteuerte Behörde

Wöller selbst geht nun in die Offensive, will sich am Donnerstag nicht nur im Innenausschuss hinter verschlossenen Türen den Parlamentariern, sondern in einer kurzfristigen anberaumten Pressekonferenz auch der Öffentlichkeit stellen. Kerstin Köditz ist darauf sehr gespannt, sagt sie. So auch der Grünen-Politiker Jürgen Kasek, der allerdings wenig Hoffnung auf bahnbrechende Erkenntnisse hat. „Das Landesamt für Verfassungsschutz war in den vergangenen Jahren ein Totalausfall. Es gab keine Warnungen vor rechtsextremen Bestrebungen, stattdessen tendenziöse Berichterstattung. Aus meiner Sicht ist das Amt eine politisch gesteuerte Behörde, mit politischem Auftrag vom Dienstherrn – in diesem Fall das Innenministerium“, sagt Kasek. Der Austausch des Präsidenten werde daran nichts ändern.

Dass Ex-Geheimdenstler Gordian Meyer-Plath nach seiner Abberufung nun im Tourismus-Ministerium von Barbara Klepsch ( CDU) Verantwortung übernehmen soll, sei indes nicht verwunderlich. „Herr Meyer-Plath unterliegt als Beamter dem deutschen Beamtenrecht. Entlassungen sind hier nur in Folge erheblicher Verfehlungen möglich“, so der Rechtsanwalt Kasek. Wenn ein Beamter seinen Posten räumen muss, werde für ihn eine andere, finanziell gleichrangige Stelle als Ersatz gesucht. Mit Blick auf Meyer-Plaths bisherige Profession sagt Kasek spöttisch: „Dass Herr Meyer-Plath nun im Tourismusministerium arbeitet, ist für mich nur folgerichtig. Dann kann er jetzt mit Know-how auch Abenteuer-Safaris organisieren, beispielsweise zu den Skinheads in die Sächsische Schweiz.“

