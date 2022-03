Leipzig

Russlands Krieg gegen die Ukraine verschlechtert die ohnehin wirtschaftlich angespannte Preislage für Verbraucherinnen und Verbraucher. Vor allem finanziell Schwache bekommen nicht nur Rekord-Benzinpreise zu spüren, sondern auch weitere Mehrkosten beim Lebensmitteleinkauf und für den Bezug von Energie. Was kann man tun oder lassen, um Kosten zu minimieren? Die Verbraucherzentrale Sachsen gibt Hilfestellung.

Dazu zählt im eigenen Haushalt der Einsatz von Steckerleisten mit Kippschalter; so lassen sich Geräte vom Netz nehmen, die andernfalls im Stand-by-Betrieb weiterhin Stromfresser sind. Das lohnt sich auch bei Routern in Abwesenheit. Stromfressende Halogendeckenstrahler sollten vermieden werden. Regelmäßiges Stoßlüften gegen Schimmelbildung ist deutlich ratsamer als dauergekippte Fenster. Heizkörper sollten nicht mit Möbeln zugestellt sein, damit sich die Wärme gut im Raum verteilt. Bei der Raumtemperatur gilt: Absenkung der Raumtemperatur um 1 Grad bedeutet etwa 6 Prozent Energieeinsparung.

Ratenzahlungen verhandelbar

Um den Warmwasserverbrauch zu senken, helfen Dusch-Sparköpfe, und natürlich ist eine Dusche wasser- und energiesparender als ein Bad. „Bei Beachtung dieser Maßnahmen lassen sich im Altbau bei einem Drei-Personen-Haushalt rund 200 Euro bei Heizung und Stromverbrauch einsparen“, so die Verbraucherzentrale. Bei schwer zu verkraftenden Nachzahlungen kann eine Ratenzahlung sinnvoll sein, die mit dem Versorger abzustimmen ist.

Fürs Einkaufen warnen die Expertinnen und Experten, dass Aktionsware nicht billiger sein muss als Produkte aus dem normalen Sortiment, hier lohnt sich ein Vergleich. Eigenmarken des Handels sind oft preiswerter als Markenartikel. Und ein kleiner Korb statt eines großen Einkaufswagens schützt davor, mehr als das Nötige einzupacken. Enorm hilfreich kann es sein, Quellen mit geretteten Lebensmitteln zu nutzen, beispielsweise durch Projekte wie Foodsharing oder die App „To good to go“. Sie zeigt die Orte an, an denen preisgünstig Speisen und Lebensmittel abgeholt werden können. Nicht zu vergessen: Eine Stunde vor der Schließung des Wochenmarktes senken viele Händler die Preise von Frischwaren.

„Lage schwierig genug“

Die Tipps sind Wege, um den Preisschock zu dimmen, doch nicht die Lösung des Problems. In der Schuldnerberatung der Caritas Leipzig sieht man die Entwicklung deshalb mit großer Sorge. „Die Lage war ja schon schwierig genug“, sagt Teamleiterin Gudrun Dietz. „Durch Corona sind Lebenshaltungskosten geklettert, nicht zuletzt weil sich beispielsweise durch die Kinderbetreuung viel mehr zu Hause abspielen musste.“

Die aktuell bei rund 2 Euro pro Liter liegenden Spritpreise beschäftigen Klientinnen und Klienten von Dietz und Team weniger, „da sie sich ohnehin kein Auto leisten können“. Dafür aber werde es in einem halben bis dreiviertel Jahr böse Überraschungen bei den Nebenkostenabrechnungen geben. Dann dürften Energieversorger und Vermieter den finanziellen Mehraufwand weitergereicht haben – und einen langwierigen Prozess in Gang setzen: „Die mutmaßlich hohen Nachzahlungsforderungen bei Arbeitslosengeld-Beziehenden werden ans Jobcenter weitergegeben“, erklärt Dietz. „Dass die Bearbeitung einige Zeit dauert, missfällt den Vermietern, manche bauen Druck auf die Mieter auf.“

Die Teamleiterin kann nur hoffen, „dass der Staat alles unternimmt, um die Energiekosten gerade für die finanziell Schwachen so weit unten wie möglich zu halten“ – auch um die ohnehin gewachsene Zahl der Privatinsolvenzen einigermaßen gering zu halten. Wichtig sei auch möglichst schnelle Hilfe und Bearbeitung seitens der Behörden. „Langwierige und komplizierte Vorgänge entmutigen unsere Klientel“, sagt Dietz.

Von Mark Daniel