Leipzig

Jörg Hofmann (65), Erster Vorsitzender der IG Metall spricht im Interview über die aktuellen Streiks im Osten Deutschlands.

Der Kampf der IG Metall im Osten wird gern mit dem der Gallier gegen die Römer verglichen. Vor knapp zwei Jahrzehnten ist die IG Metall mit ihrer Forderung nach einer 35-Stunden-Woche im Osten gescheitert. Hat man jetzt den nötigen Zaubertrank?

Wir brauchen keinen Zaubertrank. Wir sind auch so stark. Enttäuschend schwach verhalten sich dagegen die Arbeitgeberverbände, die weiter in ihren ideologischen Schützengräben verharren. Wir gehen bewusst nicht mit dem für sie roten Tuch der 35-Stunden-Woche ins Rennen. Wir fordern ein Tarifliches Angleichungsgeld. Denn im Osten arbeitet man immer noch drei Stunden unbezahlt länger als im Westen. Das Thema müsste längst vom Tisch sein. Das ist doch sonnenklar.

Bei BMW und Porsche in Leipzig hat es bereits 24-Stunden-Streiks gegeben. Wie lange will die IG Metall noch streiken?

Auch bei Mercedes in Ludwigsfelde und anderen haben wir zum 24-Stunden-Streik aufgerufen. Wir wollen die Mauer des Stillstands durchbrechen in dieser Frage. Wenn nicht in der Fläche, dann doch auf betrieblicher Ebene, dort, wo wir handlungsfähig sind.

IG Metall Chef Jörg Hofmann (65). Quelle: Andre Kempner

In welchen Betrieben glauben Sie an eine Einigung?

Dort, wo wir stark organisiert sind. Etwa bei BMW und Porsche in Leipzig, ebenso bei Volkswagen in Sachsen, aber auch bei großen Zulieferern. Wenn die ersten Steine aus der Mauer fallen, wird bald das ganze Konstrukt einstürzen. Dann wird es auch bei den Arbeitgeberverbänden ein Umdenken geben, zumal die Belegschaften große Unterstützung von Politik und Gesellschaft bekommen. Jeder vernünftig Denkende weiß, dass diese Angleichung kommen muss. Wer weiter Stillstand predigt, wird, das prophezeie ich, selbst keine Zukunft haben.

Was spricht gegen das Argument der Arbeitgeber, dass man sich in schwierigen Zeiten befindet und lieber im kommenden Jahr die Gehälter aufstocken will?

Das Vertagen geht nun schon seit Jahren. Im nächsten Jahr werden sie sagen, es ist zu warm oder zu kalt. Im Finden von Ausreden waren sie noch nie verlegen. Das langweilt einfach nur. Wir sind doch durchaus zu einzelnen Schritten bereit. Wir verlangen ein Signal, einen Ruck, einen Fahrplan der Angleichung. Den Beschäftigten geht es sicher auch um angeglichene Stundenentgelte, vor allem wollen sie aber Wertschätzung. Sie wollen nicht mehr Beschäftigte zweiter Klasse sein. Es kann doch nicht sein, dass sie drei Jahrzehnte nach der Wende immer noch länger für weniger Geld arbeiten wie ihre Kolleginnen und Kollegen im selben Unternehmen im Westen.

Nicht allen Zulieferern in der Autoindustrie geht es gut. Die Branche befindet sich in einem tiefen Wandel, weg vom Verbrenner hin zu alternativen Antrieben. Einige werden den Sprung nicht schaffen. Was sagen Sie denen?

Im Pilotabschluss in Nordrhein-Westfalen haben wir eine Entlastung für Betriebe in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ermöglicht. Wo dies erforderlich wird, kann die Arbeitszeit abgesenkt werden, um Kosten zu senken, aber gleichzeitig Belegschaften zu halten statt zu entlassen. Das zeigt doch, dass wir Partner und nicht Feind der Betriebe sind. Zur Transformation: Neben den notwendigen Investitionen in den Wandel brauchen die Firmen im Osten auch ausreichend Personal. Gute Leute findet man nur, wenn die Bedingungen und die Löhne stimmen. Tarifverträge garantieren das.

Ist die IG Metall im Osten stark genug für diesen Arbeitskampf?

Im Krisenjahr 2020 fielen in der Metall- und Elektroindustrie 140.000 Arbeitsplätze weg. Leiharbeitsplätze wurden verstärkt abgebaut. Bei der IG Metall gab es bundesweit einen leichten Schwund um 48.000, wird sind aber immer noch rund 2,3 Millionen Mitglieder. Auch weil es in den Vorjahren immer nach oben ging. Die Krise ging also auch an uns nicht spurlos vorbei, aber gewiss sind wir nicht zu geschwächt für diesen Tarifkonflikt. Aktuell verspüren wir übrigens einen Mitgliederzuwachs, insbesondere im Osten. Die Belegschaften unterstützen unseren Kurs, wollen Teil der Bewegung sein. Jeder weitere Tag der Blockade spielt uns in die Hände. Denn die Auftragsbücher im Fahrzeug- wie Maschinenbau sind prall gefüllt. Es muss den Firmen klar sein, dass sie nur mit motivierten Belegschaften aus der Krise kommen. Wir sind bereit zu verhandeln. Kommt man uns nicht entgegen, wird es weitere Warnstreiks gegen. Notfalls auch weitere 24-Stunden-Streiks, die den Arbeitgebern richtig wehtun.

Interview: Andreas Dunte

Zur Person

Jörg Hofmann (65) ist seit Oktober 2015 Erster Vorsitzender der IG Metall. Vorher hatte er verschiedene andere Funktionen bei Deutschlands größter Einzelgewerkschaft inne, unter anderem war er Zweiter Vorsitzender und Bezirksleiter in Baden-Württemberg. Nach dem Abitur machte Hofmann zunächst eine Ausbildung in der Landwirtschaft, studierte dann Ökonomie und Soziologie. Hofmann ist SPD-Mitglied.

