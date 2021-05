Leipzig

So richtig klar sehen Mediziner noch nicht. Aber dass aus einer Coronavirus-Infektion langfristige Beschwerden entstehen können, das steht fest. „Long Covid“ bleibt auch nach überstandener Pandemie ein Thema. „Uns fehlen noch ein paar Langzeit-Daten“, sagt Dr. Stephan Borte, „ich gehe aber davon aus, dass wir Patienten mit dauerhaften Problemen haben werden – zum Beispiel mit Hirnleistungs-Störungen.“

Dr. Stephan Borte, stellvertretender Leiter des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg sowie Leiter des Medizinischen Zentrallabors. Quelle: André Kempner

Borte ist stellvertretender Leiter des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg in Leipzig sowie Leiter des Medizinischen Zentrallabors. Und der Immunologe ist mit anderen Kollegen in der Corona-Nachsorge-Sprechstunde tätig, die das St. Georg letzten Herbst eingerichtet hat – für Patienten, die an dem städtischen Krankenhaus stationär wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt oder die hier im Labor positiv getestet wurden.

Etwa 70 Prozent der rund 300 nachversorgten Patienten berichten bislang von dauerhaften Beschwerden, sagt Borte. Dabei geht es um Müdigkeit, eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Luftnot, Probleme mit dem Herztakt, innere Unruhe, chronische Kopfschmerzen sowie Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. In einigen Fällen seien unter anderem strukturelle Veränderungen im Gehirn festzustellen, berichtet Borte.

Noch wenig bekannt

Der Immunologe betont, dass lang anhaltende Beschwerden auch eine Folge der Therapie sein können: Patienten, die auf der Intensivstation lagen, die lange invasiv beatmet wurden, haben später eher Probleme als Infizierte mit einem eher milden Verlauf. Zur Größenordnung von „Long Covid“ lasse sich zurzeit noch nicht viel sagen. Der Betrachtungszeitraum sei noch zu kurz, meint er. Und natürlich würden nur Beschwerden von Leuten erfasst, die sich melden.

Sechs Monate später noch Symptome

In der Corona-Sprechstunde beginnt die Betreuung früherer Patientinnen und Patienten zwei bis drei Monate nach ihrer Entlassung aus der Klinik oder nach positivem Virus-Befund. Grundgerüst der weiteren Diagnostik und Behandlung ist ein umfangreicher Fragebogen zu allen möglichen Symptomen.

Von „Long Covid“ spricht Stephan Borte, wenn auch sechs Monate nach der Ausgangs-Erkrankung noch klinische Merkmale feststellbar sind. Vorher gehe es um „Post-Covid-Syndrome“, mit denen mehr oder weniger jede und jeder Infizierte eine Zeit lang zu tun habe.

Von Björn Meine