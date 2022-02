Dr. Andries Korebrits, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Helios-Parkklinikum Leipzig, spricht über Strategien zur Krisenbewältigung für sich selbst und für seine Kinder.

Wie gehen wir mit Kriegsangst um – und was sagen wir unseren Kindern?

Psychiater gibt Tipps - Wie gehen wir mit Kriegsangst um – und was sagen wir unseren Kindern?

Psychiater gibt Tipps - Wie gehen wir mit Kriegsangst um – und was sagen wir unseren Kindern?