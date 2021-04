Jetzt gibt es Erdbeeren aus MV: „Schmecken und sehen aus wie gemalt“

Rostock

Der Stolz auf die ersten Früchte der Saison ist Robert Dahl anzumerken. „Nicht nur die geschmackliche Qualität ist sehr gut, sondern auch die Optik. Sie sehen aus wie gemalt – und das Auge isst ja schließlich mit“, erklärt der Erdbeerbauer aus Rövershagen. Mit der traditionellen Frühsorte „Flair“ ist am Donnerstag die diesjährige Ernte gestartet.

„Vergangenes Jahr waren wir vier Tage früher dran. Aber das war auch wirklich sehr zeitig“, so Dahl. Da in den letzten Tagen noch mal sehr kalte Temperaturen herrschten, sei er positiv überrascht, dass der Saisonstart im April erfolgen konnte.

Am erste Tag 1000 Kilogramm Erdbeeren geerntet

Auf rund 70 Hektar werden die ersten Früchte angebaut. „Am Anfang müssen wir noch suchen, da finden wir alle drei Meter mal eine Erdbeere“, sagt der Chef von Karls. Etwa 1000 Kilogramm hätten die 60 Erntehelfer dennoch am ersten Tag als Ertrag von den Feldern geholt.

Und die werden zuerst im Rövershäger Erlebnis-Dorf sowie an ausgewählten Ständen in der Hansestadt angeboten – übrigens auch am Feiertag. „Wir sind sonst gleich zu Beginn auch auf dem Fischland präsent oder auf dem Kirchenplatz Warnemünde“, so Dahl. „Aber nicht alle der Standorte werden wir diesmal sofort bedienen. Vor allem, weil die Touristen fehlen.“

Erbeer-Automaten für Genuss rund um die Uhr

Dafür soll es auch in diesem Jahr wieder Automaten geben, an denen sich Leckermäulchen rund um die Uhr frische Erdbeeren ziehen könnten. In Rostock stehen diese unter anderem am Edeka-Markt auf der Holzhalbinsel sowie vor der Bäckerei Junge am Doberaner Platz. „Aber auch die Automaten bedienen wir erst, wenn die Erntemenge zunimmt“, sagt der Karls-Chef.

Die Gesamt-Anbaufläche des Rövershäger Betriebes liegt bei 400 Hektar. In der Hauptsaison beschäftigt Dahl etwa 800 Erntehelfer. Die meisten davon seien Studenten aus der Ukraine, ein kleinerer Teil der Helfer stamme aus Polen. In diesem Jahr sei dank der Schnelltests der Schutz vor Corona-Infektionen leichter zu bewerkstelligen als im vergangenen Jahr. Die Beschäftigten würden zwei Mal pro Woche getestet, sagte Dahl. Darüber hinaus würden die Hygiene- und Abstandsregeln beachtet.

Von Claudia Labude-Gericke