Kampfstoffe aus dem Osten: Zeitzeuge berichtet über geheimes DDR-Forschungslabor

Altenburg

Mehr als 40 Jahre hatte Jürgen Müller für sich behalten, was sich zu Zeiten der DDR in dem streng gesicherten Gebäudekomplex hinter dem Altenburger Marstall abspielte. Da, wo heute nur noch Wiese ist. Buchstäblich wie metaphorisch ist seitdem Gras über die Sache gewachsen, selbst eingefleischte Altenburger wissen laut Müller nur wenig über das ominöse Remisengebäude, in dem zu Herzogs Zeiten Kutschen und Wagen untergebracht waren. „Es gibt in der Stadt wahrscheinlich nur eine Hand voll Leute, die die komplette Geschichte dieses Ortes kennen“, vermutet Müller, „und die wenigsten wissen, dass dort gefährliche Forschungen durchgeführt wurden.“

Das inzwischen abgerissene Hauptgebäude der Forschungseinrichtung am Altenburger Marstall. Quelle: Jürgen Müller

Anzeige

Geheimes Forschungsinstitut am Marstall

Doch das ändert sich jetzt. Der 79-Jährige hat seine Erinnerungen niedergeschrieben – in seinem Buch „Was geschah von 1959 bis 1979 am Altenburger Marstall? – Von der Remise des Herzogs zum geheimen Forschungslabor“. Darin schildert er die Geschehnisse hinter den Mauern des späteren Militärtechnischen Instituts (MTI). Jürgen Müller war 1964 während seines Ingenieurstudiums vom Deutschen Amt für Material- und Warenprüfung der DDR angestellt worden, das im Gebäude seinen Sitz hatte, und war dort für 15 Jahre zunächst als Werkstattmeister und später als Forschungsingenieur tätig. Was ihm bei seiner Anstellung niemand verraten habe: Direkt nebenan im „Haus II“, einem unscheinbaren Laborgebäude, forschten Chemiker an gefährlichen Kampfstoffen wie Tabun, Soman oder Yperit – entgegen den Bestimmungen des Warschauer Vertrages.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Stasi-Akten: Zahl der Anträge auf Einsicht geht zurück

Forschung an chemischen Kampfstoffen

Müller selbst habe mit der Kampfstoff-Forschung nur indirekt zu tun gehabt; er prüfte vor allem Militärausrüstung – etwa Armee-Uniformen – auf ihren Widerstand gegen Hitze oder Strahlung. Der Zugang zu „Haus II“, zur „Prüfdienststelle für organisch-technische Chemie“, war den meisten Mitarbeitern ohne schriftliche Genehmigung strengstens untersagt.

Doch es kamen immer wieder Anfragen aus diesem geheimen Trakt, etwa wenn ein Gerät umgebaut oder eine Zeichnung verbessert werden sollte. An einen Vorfall erinnert sich Müller noch genau: „Ich sollte einen Filter im Abzug über dem Labor überprüfen, wusste aber nicht, dass unten mit Lost (gemeinhin Senfgas) gearbeitet wurde. Dabei habe ich mir beide Hände verätzt.“

Dieses Schild prangte in den ersten Jahren am Eingang zum Forschungslabor. Quelle: Jürgen Müller

Verlorene Heimatgeschichte

In den Siebzigern wurde um den Komplex eine große Schutzmauer mit Stacheldrahtzaun errichtet, außerdem wurden sämtliche Schilder und Hinweise auf den Zweck des Gebäudes entfernt, Fotos waren strengstens verboten. Trotz der auffälligen Umzäunung erregte das Gebäude jedoch zumindest augenscheinlich kein großes öffentliches Aufsehen. Für Müller ist das nicht besonders verwunderlich: „Wo früher Mauern und Stacheldraht waren, hat eben niemand nachgefragt.“

Auch interessant: 30 Jahre deutsche Einheit: Regierung zieht überwiegend positive Bilanz

Als das Institut am 30. Mai 1979 seine Türen schloss, war Müller einer der Letzten, die den Schlüssel umdrehten. Die Einrichtung zog mit einem Teil der Belegschaft ins brandenburgische Königs Wusterhausen, wo das MTI bereits in den Neunzigern als Kampfstoff-Labor bekannt wurde.

Um die Jahrtausendwende wurde der Gebäudekomplex am Marstall schließlich abgerissen. „Damals hat mich das nicht wirklich interessiert, im Nachhinein ist es aus Sicht des Denkmalschutzes aber ein großer Frevel“, findet Jürgen Müller. Das Gebäude sei ein Teil der Geschichte Altenburgs, der nun für immer vernichtet wurde.

„Nur erwiesene Tatsachen“

Müller war erst vor einigen Jahren fast zufällig wieder auf das Thema gestoßen, als er im Internet zur Anlage in Königs Wusterhausen recherchiert hatte. Er hatte einige alte Kollegen kontaktiert und bekam überwiegend die kalte Schulter gezeigt, nur einige wollten mit ihm über das Thema sprechen.

So war er darauf gekommen, ein Buch über seine Erfahrungen in der Forschungsanlage zu schreiben. Zusammen mit Steffen Sell, der das Buch im Heimat-Verlag Altenburg publiziert, sicherte sich Müller vorher beim Journalisten-Verband und verschiedenen Rechtsanwälten ab, denn eigentlich gelte „Verschwiegenheit bis zum Tode“, sagt der Autor. „Selbst einige alte Kollegen rieten mir, die Finger davon zu lassen, aber in meinem Buch stehen nur hundertprozentig erwiesene Tatsachen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Neues Buch: Urenkel von Walter Ulbricht begibt sich auf Spurensuche

Mehr über die Geschichte des Gebäudes am Marstall können Interessierte in Müllers Buch lesen, das Autor und Verlag am Samstag, den 13. September, von 10 bis 11 und 14 bis 15 Uhr im Zuge des Denkmaltages im Prinzenpalais des Altenburger Schlosses präsentieren werden.

Infos zum Buch

Jürgen Müller: „Was geschah von 1959 bis 1979 am Altenburger Marstall? – Von der Remise des Herzogs zum geheimen Forschungslabor“. Heimat-Verlag Altenburg, 64 Seiten, Hardcover. ISBN 978-3-938777-41-1; Preis: 16,80 Euro

Das Cover des neu erschienenen Buches. Quelle: Heimat-Verlag Altenburg

Von Robin Knies