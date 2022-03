Rostock/Plech

Karls Erlebnisdörfer gehören zu den größten Besuchermagneten in Mecklenburg-Vorpommern – und das Erdbeer-Imperium wächst auch über die Landesgrenzen hinaus weiter. Wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab, soll in den nächsten Jahren in Plech in Oberfranken ein weiteres Erlebnisdorf entstehen – als erster Standort in Süddeutschland. „Wir werden immer wieder – vor allem über soziale Netzwerke – gefragt, warum wir nicht nach Bayern kommen“, erklärt Karls-Inhaber Robert Dahl. Bisher habe es dahingehend keine Pläne gegeben. „Das kam dann ganz spontan, als wir vor ein paar Monaten darauf aufmerksam gemacht wurden, dass das Areal zum Kauf steht.“

Am Dienstag, 8. März, haben Dahl und der Bürgermeister der Gemeinde Plech, Karlheinz Escher, den Kaufvertrag für das etwa zwölf Hektar große Gelände unterzeichnet. Der Standort sei ideal für ein weiteres Erlebnisdorf. „Die direkte Lage an der A9 zwischen München und Berlin macht das Gelände für viele Fans schnell erreichbar“, schwärmt der Chef. „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Die Eröffnung in Oberfranken ist für das Jahr 2026 angedacht. Es sollen 100 ganzjährige Arbeitsplätze entstehen.

Bürgermeister: Froh über Kooperation

Das Erlebnisdorf soll auf dem Gelände des ehemaligen Fränkischen Wunderlandes entstehen und ist in rund 45 Autominuten von den Städten Bamberg, Nürnberg und Bayreuth erreichbar. Der Freizeitpark wurde im Jahr 2013 geschlossen – Fahrgeschäfte abgebaut und verkauft. „Ich bin froh, dass wir das Gelände, das so lange schon leer steht, wieder nutzen“, sagt auch Bürgermeister Karlheinz Escher. Immer wieder habe es Diskussionen, Ideen und potenzielle Investoren für das Areal gegeben – nun sei endlich ein Vertrag unterschrieben worden.

Bisher fünf Erlebnisdörfer Im Jahr 1993 eröffnete Robert Dahl mit 22 Jahren auf Geheiß seines Vaters seinen ersten Erdbeerhof in Rövershagen bei Rostock. 30 Jahre später betreibt er gemeinsam mit seiner Familie ganzjährig fünf Erlebnisdörfer in Nord- und Ostdeutschland und in der Erdbeer-Saison bis zu 450 Erdbeerverkaufsstände. Dazu kommen ein Erlebnisgut und Erlebniscafé in Sachsen-Anhalt sowie ein Erdbeerladen in Berlin und ein Manufakturenladen in Sachsen. Am Firmensitz in Rövershagen gesellen sich eine Ferienanlage mit Lauben, das kleinste Eishotel der Welt und ein Upcycling-Hotel dazu.

Auch wenn es in Süddeutschland bisher kein Erlebnisdorf gibt – der Bürgermeister kennt „Karls“ sehr gut. „Ich bin oft bei meinen Urlauben an der Ostsee dort“, sagt er.

Der Traum: Innerhalb von 90 Minuten einen Karls-Standort erreichen

Plech ist nicht der einzige Ort, an dem Karls das Unternehmen ausbauen will. Noch bevor der erste Standort 2026 in Süddeutschland eröffnen soll, sollen zwei weitere Dörfer im sächsischen Döbeln sowie in Oberhausen im Ruhrgebiet fertiggestellt werden. „Da sind wir nun in den Planverfahren – geplant sind Eröffnungen jeweils im Jahr 2023“, so Geschäftsmann Dahl.

Darüber, dass das Familienunternehmen auch im Westen expandieren will, freute sich im Vorjahr bereits die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung. „In Nordrhein-Westfalen hat der Erlebnispark bereits viele Fans, sie kennen Karls von der Ostseeküste“, heißt es in einer Mitteilung. Pläne zu weiteren Standorten gebe es bisher nicht, so Dahl. Jedoch hat er einen Traum – langfristig sei geplant, dass jedes Kind in Deutschland innerhalb von anderthalb Stunden einen kunterbunten Park der Karls-Familie erreichen kann.

Positive Nachrichten in Krisen-Zeiten

Ronny Büttner, Teammanager für Handel bei Karls, präsentiert Popcorn, Bonbons, Seife und Schokolade in den ukrainischen Nationalfarben. Quelle: Ove Arscholl

Auch „Karls“ hat die Corona-Pandemie massiv zu spüren bekommen und blieb auch nicht von Schließungen und Kurzarbeit verschont. Umso glücklicher ist Dahl, dass sich die Situation entspannt hat und alles weitestgehend wieder funktioniert. Nun möchte das Unternehmen den Menschen im Kriegsgebiet in der Ukraine helfen. „Wir wollten etwas tun und möglichst viel Geld zusammenbekommen“, so Dahl. „Wir haben selbst gespendet, dann aber gemerkt, dass es besser ist, sich etwas Nachhaltiges einfallen zu lassen, womit wir dauerhaft Geld zusammenbekommen.“

Entstanden sind Seife, Bonbons, Schokolade und Popcorn in den Farben Blau-Gelb. 35 000 Euro sind auf diesem Wege schon zusammengekommen. „Die Produkte werden sehr gut angenommen.“

