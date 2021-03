Warnemünde

Er hat den Folk-Pop im Blut, doch macht jetzt Hip-Hop: Gabriel Kelly, ältester Sohn von Angelo Kelly, wandelt fortan auch auf Solopfaden. Und die musikalische Abgrenzung könnte drastischer nicht sein. Statt über Liebe, Heiterkeit und Weihnachten zu singen, rappt der 19-Jährige in seiner ersten eigenen Single über ein Thema, das im krassen Kontrast zum Portfolio seiner Familie steht: Sucht. Mit unserem Partner im RedaktionsNetzwerk Deutschland, der OSTSEE-ZEITUNG, hat er über das Familienleben, Warnemünde als Heimat und die Selbstverwirklichung im Hip-Hop gesprochen.

„Früher war das hier noch ein Schotterplatz. Von dort bin ich immer mit blutroten Knien nach Hause gekommen“, sagt Gabriel Kelly, während er über die Sportanlage im Warnemünder Kurpark wandert. Als er noch klein und alle anderen am Strand waren, habe er hier dem Korb die Basketbälle um die Nieten gefeuert. Das tue er auch heute noch, nur etwas schmerzfreier, da der Schotter dem Hartgummi gewichen ist.

Warnemünde als Ort der Ruhe

„Warnemünde gibt mir als einer der wenigen Orte aus meiner Vergangenheit ein Gefühl von Heimat und Ruhe. Und das brauche ich zwischendurch immer mal wieder.“ Kein Wunder, denn Sesshaftigkeit war in seiner Jugend lange ein Fremdwort.

Geboren in Krefeld, lebte er mit seinem Vater Angelo und Mutter Kira Kelly schon in Köln, Bonn, Belgien, Spanien und Irland. Durch seine Warnemünder Wurzeln und die regelmäßigen Besuche bei seinen Großeltern fühle sich das Ostseebad aber am ehesten nach zu Hause an. Daher lebt er hier nun bereits seit knapp eineinhalb Jahren – auch weil er in seiner Solokarriere auf Deutsch durchstarten will.

Angelo Kelly (r) und seine Kinder Helen Josephine (l) und Gabriel Jerome singen bei der Generalprobe vor der Aufzeichnung der MDR-Sendung "Weihnachten bei uns". Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Auf den Spuren seines Vaters

Der Ort ist mit der Geschichte der Kelly Family stark verbunden, hat doch Angelo Kelly seine Frau Kira auf der Hanse Sail 1991 erstmals getroffen. In Liebesdingen scheint Gabriel Kelly ganz auf den Spuren seines Vaters zu wandeln: „Ich lebe seit zwei Jahren in einer Partnerschaft und ja, sie kommt aus der Gegend“, sagt Kelly und lacht. Er sei christlich erzogen worden und habe von seinen Eltern gelernt, sich nicht kopfüber in irgendwelche Dinge zu stürzen, „sondern bedächtig mit so etwas umzugehen.“

Über der Wohnung seines Großvaters hat er seinen eigenen Rückzugsort, den er innerhalb des letzten Jahres in vollen Zügen auskosten konnte. „Corona hat zwei Touren, die wir mit ‚Angelo Kelly und Family‘ geplant hatten, verhindert. So hatte ich viel Zeit, mein eigenes Material zu entwickeln“, sagt Kelly. Etwa 25 Songs habe er bereits im Repertoire und diese drehen sich um Politik, Probleme der jungen Generation und Missverständnisse. Die erste Singleauskopplung heißt: „Sucht“.

Immer mehr Abhängigkeiten

„Obwohl du immer mehr wegnimmst, meinen Verstand benebelst, du klaust dir leise, langsam aber stetig immer weiter einen Teil meiner Seele“: Solche düsteren Zeilen stehen im Kontrast zum typischen Kelly-Portfolio. Seine eigenen Songs sollen authentisch sein, Geschichten erzählen und zum aktiven Zuhören animieren.

Entstanden sei der Song im Zuge des ersten Lockdowns, den er gemeinsam mit seiner Familie in Irland verbracht hat. „Ich habe seit meinem 15. Lebensjahr geraucht und diese Zeit als Chance genutzt, um damit aufzuhören“, sagt Kelly. Es sei unter anderem diese Erfahrung gewesen, die ihm Inspiration für den Songtext gegeben hat.

„Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir mehr denn je mit Abhängigkeiten zu tun haben. Damit meine ich nicht nur Suchtstoffe, sondern auch Social Media, die Geltungsbedürfnisse in der digitalen Welt“, sagt Kelly. Er beobachte mit Sorge, dass sich ein Großteil seiner Generation sechs Stunden am Tag auf das Smartphone fokussiert. „Instagram und Co. sind ja auch für meine Promotion unerlässlich. Aber ich kann mich darüber hinaus ganz gut davon freimachen.“

Ein Versuchskaninchen in der Kelly Family

Wie sein Vater reagiert hat, als er erstmals den Song seines ältesten Zöglings gehört hat? „Wir hatten uns eine längere Zeit nicht gesehen. Und als ich ihm davon erzählte, war er erst nicht sehr interessiert. Irgendwann habe ich ihm dann mal das Demo vorgespielt und er war mega-überrascht und hat alle zusammengetrommelt, um ihnen das zu zeigen. ‚Der Junge kann ja richtig rappen‘, hat er gesagt.“

Die Unterstützung seiner Eltern bedeutet ihm viel. Denn als ältester Nachwuchs von Angelo und Kira Kelly habe er es nicht immer leicht gehabt. „Ich war so etwas wie das Versuchskaninchen. Mein Eltern haben sich oft schon für die Fehler entschuldigt, die sie bei mir gemacht haben. Sie waren bei mir definitiv etwas strenger als bei meinen Geschwistern.“

Wurzeln nicht verleugnen

Argwohn verspüre er deshalb jedoch nicht. Die Freude darüber, dass er sein „Ding“ gefunden hat und dafür die Rückendeckung erhält, sei groß. Aktuell arbeitet er an einem Album, welches er aber erst veröffentlichen will, wenn die Corona-Verordnungen auch Live-Auftritte wieder zulassen. Ob er mit der musikalischen Neuausrichtung sich vom Folk-Pop der Familie emanzipieren möchte? „Nein, ich werde weiter mit ihnen auftreten und meine Wurzeln nicht verleugnen“, sagt der 19-Jährige.

Von Moritz Naumann