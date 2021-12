Leipzig/Dresden

Ein Leben wie ein Film: Vor 110 Jahren am 29. Dezember 1911 wird Klaus Emil Julius Fuchs als drittes von vier Kindern des sozialdemokratischen, lutherischen Theologen Emil Fuchs und dessen Ehefrau Else geboren. Es ist ihm damals sicher nicht an der Wiege gesungen worden, dass er einmal als Topspion für die Sowjetunion in die Geschichte eingehen würde.

Abitur in Eisenach

Am humanistischen Gymnasium in Eisenach absolviert er das Abitur, studiert danach ab 1930 Mathematik und Physik in Leipzig, später an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. Schon früh engagiert er sich politisch, wird Mitglied der SPD und wechselt 1932 zur KPD.

Nach der Machtergreifung Hitlers Anfang 1933 wird er in Kiel verfolgt, flüchtet nach Berlin und lebt dort illegal. Es gelingt ihm, noch fünf Monate in Berlin zu studieren, obwohl er in Deutschland bereits steckbrieflich gesucht wird. Im August 1933 flüchtet er nach Paris. Ein Cousin ermöglicht es ihm, in Edinburgh und Bristol sein Studium der Physik fortzusetzen.

Promotion in Edinburgh

Dort entdeckt Klaus Fuchs seine Liebe zur Kernphysik. Er promoviert beim späteren Nobelpreisträger Max Born in Edinburgh nach seiner Physik-Dissertation in Bristol nunmehr in Mathematik und setzt seine kernphysikalischen Arbeiten ab Mai 1941 innerhalb des britischen Atomwaffenprogramms „Tube Alloys“ in Birmingham fort. Wohl schon zu dieser Zeit sieht er die Gefahr einer solchen wissenschaftlichen Entwicklung und bemüht sich, sein Wissen mit der Sowjetunion zu teilen.

Kontakt hält er ab 1942 über Ruth Werner, Schwester des später in der DDR sehr bekannten Wirtschaftswissenschaftlers Jürgen Kuczynski („Dialog mit meinem Urenkel“) und Agentin des sowjetischen Militärnachrichtendienstes GRU. Im selben Jahr wird Fuchs die britische Staatsbürgerschaft verliehen, 1943 übersiedelt er mit einem englischen Forscherteam zunächst nach New York und dann nach Los Alamos, wo die USA ihr Manhattan-Projekt vorantreiben.

Teilnahme am Trinity-Test

Dort wird Harry Gold sein Mittelsmann, an den er seine Informationen übergibt – Codename „Rest“ (Ruhe). Fuchs ist maßgeblich an der Entwicklung der ersten Atombombe Fat Man beteiligt und nimmt am Trinity-Test teil, der ersten erfolgreichen Explosion einer Kernwaffe am 16. Juli 1945 im US-Bundesstaat New Mexico. Zudem widmet er sich dem Entwurf einer Wasserstoffbombe. Nach seiner Rückkehr 1946 nach Großbritannien übernimmt der brillante Kernphysiker die Leitung des Bereichs Theorie im Kernforschungszentrum Harwell bei Oxford.

Solidarität zur Sowjetunion

Doch schon Anfang 1950 holen ihn seine Geheimdienstaktivitäten ein. Fuchs wird verhaftet und zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Gern hätten die USA Fuchs den Prozess gemacht – womöglich hätte ihm dort die Todesstrafe gedroht. Er bezeichnet im großen Saal des Londoner Justizpalastes Old Bailey gegenüber Lord-Oberrichter Rayner Goddard seine Spionagetätigkeit, in deren Rahmen er auch Einblicke in die Uran- und Plutonium-Produktion der USA weiterleitet, als Solidarität zur Sowjetunion im Kampf gegen das Dritte Reich. Zudem ist er der Meinung, dass durch ihn ein einseitiger Atomwaffeneinsatz im Kalten Krieg verhindert werden konnte.

Kein offizieller Dank

Ein Bericht des US-Kongresses formuliert drastisch, dass Fuchs bereits „größeren Schaden angerichtet hat als jeder andere Spion in der Geschichte“. In der Sowjetunion sieht man das natürlich komplett anders. Doch einen offiziellen Dank der UdSSR für seine Leistungen wird er nie erhalten. Experten sind sich sicher, dass die Informationen von Fuchs den Bau der ersten sowjetischen Atombombe zwischen einigen Monaten und mehreren Jahren beschleunigt haben dürften.

Ausreise nach Leipzig

1959 kann Fuchs nach seiner vorzeitigen Begnadigung wegen guter Führung in die DDR zu seinem Vater nach Leipzig ausreisen. Der Medienrummel ist enorm. Bis 1974 wirkt er als stellvertretender Direktor des nationalen Forschungszentrums Zentralinstitut für Kernforschung (ZfK) in Dresden-Rossendorf, leitete dort den Bereich Theoretische Physik und wird 1963 auch als Professor an die TU Dresden berufen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ironie der Geschichte: Der damalige ZfK-Direktor Heinz Barwich, ebenfalls Kernphysiker und maßgeblich am sowjetischen Atombombenprojekt beteiligt, flieht 1964 während der 3. Genfer Atomkonferenz überraschend in den Westen. Vor einem Untersuchungsausschuss des amerikanischen Senats erklärt Barwich zur Frage, ob die Informationen von Fuchs den Sowjets rund zwei Jahre bei der Entwicklung der Bombe ersparten: „Durchaus, ich glaube sogar, daß zwei Jahre nicht einmal eine optimistische Schätzung sind. Möglicherweise waren es mehr.“ Es seien „entscheidende Jahre“ gewesen.

Emil Fuchs (Vater) Der Vater von Klaus Fuchs, Emil Fuchs (*1874 in Beerfelden; † 1971 in Ostberlin), ist in Leipzig kein Unbekannter. Nach dem evangelischen Theologen, dreifachen Ehrendoktor und politisch aktiven Theologie-Professor – Fuchs sen. war im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv – ist in der Messestadt eine Straße benannt. Im Haus Nr. 1 befand sich das von ihm gegründete und geleitete Religionssoziologische Institut, in dem zuvor der bekannte Biologe und Philosoph Hans Driesch (1867–1941) in seinen Leipziger Jahren von 1921 bis 1941 wohnte. 1918 wurde Fuchs sen. Pfarrer in Eisenach, gründete hier ein Jahr später die erste Volkshochschule Thüringens und war einer der ersten Pfarrer in der SPD überhaupt. Eigentlich sollte er 1930/31 einen Lehrstuhl an der Universität Halle-Wittenberg übernehmen, wurde aber von der Fakultät abgelehnt. 1931 folgte eine Berufung als Professur an die Pädagogische Akademie Kiel. Im April 1933 wurde Fuchs sen., der sich schon länger der pazifistischen Quäkerbewegung angeschlossen hatte, beurlaubt, Ende September 1933 entlassen, kurzzeitig inhaftiert und lebte mit einer gekürzten Rente im Ruhestand. 1948 erhielt Fuchs sen. einen Ruf nach Leipzig. Ein Jahr später siedelte er in die DDR über und wurde Professor für Systematische Theologie und Religionssoziologie an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig sowie Gründungsmitglied der Christlichen Friedenskonferenz und war im Weltfriedensrat tätig. Gemeinsam mit den Quäkern setzte er sich dafür ein, dass es DDR-Bürgern, die den Dienst mit der Waffe bei der Nationalen Volksarmee verweigerten, möglich wurde, ihren Dienst als sogenannte Bausoldaten abzuleisten. Fuchs sen. protestierte – bei grundsätzlicher Loyalität zum Staat DDR – Anfang der 1950er-Jahre gegen die Verfolgung der Jungen Gemeinde, sprach sich öffentlich gegen die Zwangsemeritierung des Institutsdirektors für Philosophie Ernst Bloch aus und bezog 1968 ebenso Stellung gegen den Abriss der Leipziger Universitätskirche. Seine Emeritierung erfolgte 1959 im Alter von 85 Jahren. Emil Fuchs verstarb 1971 im Alter von 97 Jahren.

Hoch dekoriert

Fuchs selbst hat in den Folgejahren großen Einfluss auf die DDR-Forschungspolitik und gehört mit über 100 Publikationen zu den angesehensten Wissenschaftlern. Nebenbei bleibt er auch politisch aktiv – ab 1967 als Mitglied des ZK der SED, wenige Jahre später zudem im Präsidium der Akademie der Wissenschaften der DDR. Zahlreiche Auszeichnungen folgen in den nächsten Jahren.

Fuchs stirbt am 28. Januar 1988 in Ost-Berlin. Seine Urne wird in der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin-Lichtenberg beigesetzt.

Von Martin Pelzl