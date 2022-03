Krieg gegen die Ukraine: Neue Seidenstraße von Rügen nach Russland ausgebremst

Sassnitz-Mukran

Die Ostsee gilt im Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht als Krisenregion – dennoch beginnt der Seeverkehr von Sassnitz-Mukran auf Rpü über die Neue Seidenstraße in die russischen Häfen zu stottern. „Die bereits verhängten Sanktionen haben Auswirkungen auf uns“, sagte Arne Ehlers, Geschäftsführer der betroffenen Reederei Breb GmbH & Co KG. Die Reederei bedient als einzige die sogenannte „Baltic Sea Bridge“ von Rügen zu den russischen Häfen Baltiysk und Ust Luga. 

Ehlers spricht von „massiven Einschränkungen“, da durch die Sanktionen der EU der Zahlungsverkehr nach Russland unterbrochen ist. „Wir können deshalb die Hafengebühren für die russischen Häfen nicht mehr bezahlen“, so der Reederei-Chef. Seitens der Politik gibt es noch keinerlei Entscheidung, wie man die Ostsee einstuft. „Die russischen Ostseehäfen sind im Gegensatz zu den Häfen im Schwarzen Meer noch nicht als Krisengebiet eingestuft.“ Damit greife auch keine Kriegsrechtsversicherung, über die die höheren Risiken abgesichert werden können. Zudem seien auch Kunden verunsichert, die ihre Fracht über die Route beziehen und auf sichere Transportwege ausweichen.

Ein Frachter bereits auf andere Linien abgezogen

Eigentlich ist die Reederei auf den beiden festen Seerouten nach Russland mit drei Schiffen unterwegs. Der Frachter Breb Baltiysk wird bereits in anderen Liniendiensten eingesetzt, aktuell ist das Schiff im Mittelmeer unterwegs. Der Frachter Breb Xian liegt im Hafen von Mukran, nachdem er vergangenen Freitag noch einmal in Baltiysk war. Die Breb Mukran pendelt derzeit nur nach Schweden. Den Hafen Ust Luga bei St. Petersburg, der erst Anfang Februar in die Neue Seidenstraße aufgenommen wurde, liefen die Schiffe das letzte Mal vor mehr als einer Woche an. „Wann sie wieder auslaufen, ist ungewiss“, so Ehlers. „Es gibt unterschiedliche Risikoszenarien, die wir alle berücksichtigen müssen.“

„Wir sitzen zwischen Baum und Borke“

Auch für die Besatzungen wird die Situation zunehmend schwieriger. Die russischen Seeleute erhielten zwar weiter ihre Heuer, könnten diese aber nicht an ihre Familien in der Heimat überweisen. „Wir sitzen zwischen Baum und Borke“, beschreibt Ehlers die aktuelle Lage. Zuversichtlich stimme, dass die Crews, in denen russische und ukrainische Seeleute gemeinsam auf einem Schiff arbeiten, den politischen Konflikt zwischen beiden Staaten außen vor lassen.

Der Landes-Hafenverband hat ein zugesagtes Interview abgesagt. Man wolle sich zur gegenwärtigen Situation nicht äußern, so Verbandschef Sören Jurrat. Das Thema: zu sensibel. Im Hafen Mukran glaubt man weiter an die Zukunft der Neuen Seidenstraße. „In schwierigen Zeiten wie diesen kommen natürlich Transportketten auf den Prüfstand“, so ein Hafensprecher. Aber die Route über Mukran bleibe eine interessante Alternative. Im vergangenen Jahr wurden über die Neue Seidenstraße zwischen Sassnitz und Russland 50 600 Container verschifft.

Wirtschaftsministerium befürchtet Ausfälle für Häfen

Die Lage ist dynamisch. Dass Häfen von direkten EU-Sanktionen betroffen sein könnten, beispielsweise durch ein Einlaufverbot russischer Schiffe, ist nicht ausgeschlossen. „Wir sind mit unseren Verbündeten in engem Austausch, was Sanktionen und mögliche Verschärfungen anbetrifft“, hieß es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Sanktionen können nur gemeinsam auf EU-Ebene beschlossen werden.

Im Landeswirtschaftsministerium befürchtet man wegen des Krieges Einbußen für die Häfen in MV. „Bei den Häfen ist für Umschlagarten mit Lieferungen aus Russland mit einem Ausfall zu rechnen“, so Ministeriumssprecher Gunnar Bauer. „Geänderte Umschlagmengen führen zu geringeren Umsätzen und somit zu Einbußen bei den Erlösen.“ An der Neuen Seidenstraße sei Russland als Transitland über Einnahmen aus den Transitgebühren aus dem Umschlaggeschäft beteiligt, so Bauer. „Entsprechend negative Konsequenzen für das Projekt sind zu befürchten.“

