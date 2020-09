Hohe Düne

Viele, selbst Anwohner von Hohe Düne und Markgrafenheide, wissen nichts von dem Kriegsgefangenenlager, das im Zweiten Weltkrieg zwischen den beiden Rostocker Ortsteilen lag, sagt Henry Klützke, Ortsbeiratsvorsitzender von Markgrafenheide.

Hier haben die Nazis damals französische Militärpfarrer inhaftiert und zur Zwangsarbeit verpflichtet. Zum Weltfriedenstag versammelten sich Anwohner, Ortsbeirat und Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück am Gedenkstein, um an die Opfer des Naziregimes zu erinnern.

Kaum Hinweise auf den damaligen Standort

„Es gibt kaum noch Zeitzeugen und so ist es so wichtig, dass es heute noch Initiativen gibt, die für die Erinnerung die Initiative ergreifen“, sagt Lück in ihrer Ansprache am Gedenkstein zwischen Markgrafenheide und Hohe Düne. Dort, wo sich heute ein dichter Wald befindet, etwa 200 Meter östlich des Mahnmals, hat sich zwischen 1941 und 1945 das Gefangenenlager für französische Geistliche befunden.

„2003 wurde in dem Waldstück mal nach Resten der Anlage gesucht. Doch das ist alles verwachsen. Lediglich das Fundament eines Fahnenmastes hat man damals noch gefunden“, sagt Ortsbeiratsmitglied Jürgen Dudek, der sämtliche Berichte und Briefe zu der Anlage gesammelt hat.

Der letzte Überlebende erinnerte sich

Als am 1. September 2013 der Gedenkstein zwischen Markgrafenheide und Hohe Düne eingeweiht wurde, besuchte der 95-jährige Michel de Gastines aus Le Mans das 1300 Kilometer entfernte Rostock. Er war einer von 60 Geistlichen, die in dem Kriegsgefangenenlager B 304, zwischen Straße und Strand, inhaftiert waren. Zudem war er zu diesem Zeitpunkt der letzte Überlebende. Knappe zwei Jahre seines Lebens musste er unfreiwillig an der Ostsee verbringen.

Ob de Gastines heute noch lebt? „Er starb am 26. März 2015 im Alter von 97 Jahren“, sagt der Historiker Reno Stutz, der damals im Rahmen eines Forschungsprojektes die Ereignisse in dem Lager aufgearbeitet und gemeinsam mit Arnaud Liszka das Buch „B. 304: Französische Geistliche in einem Rostocker Kriegsgefangenenlager – Eine Chronik 1941“ herausbrachte. Damit gibt es heute offiziell keine Überlebenden des Kriegsgefangenenlagers in Hohe Düne mehr. Doch gerade de Gastines haben Historiker und die Nachwelt viel zu verdanken.

Zwangsarbeit in Rostock und Umland

„Er hatte uns damals eine Chronik und Bildmaterial aus dem Lager zur Verfügung gestellt und auch in den Schulen der Stadt Aufklärung betrieben“, sagt Stutz. Ab Februar 1941 wurden Kriegsgefangene aus Frankreich in Hohe Düne interniert. Die Geistlichen wurden von den Nazis bewusst von den anderen Inhaftierten getrennt. „Heute wissen wir, dass sie einen besseren Status hatten als zum Beispiel die Gefangenen aus den östlichen Ländern.“ So wurden sie am Morgen in einem separaten Waggon in die Stadt gefahren. „Dort haben sie in verschiedenen Handwerksberufen, auf Bauernhöfen, in der Heide oder auch in Bäckereien gearbeitet“, sagt Stutz.

Zur Galerie Etwa 60 französische Geistliche waren zwischen 1941 und 1945 in Hohe Düne in Kriegsgefangenschaft.

In dem Lager konnten sie Fotos machen, die heute der Nachwelt einen Eindruck von den Lagerbedingungen hinterlassen. „Ihnen war schon klar, dass sie nicht einfach erschossen werden.“ Im Gegensatz zu den Konzentrationslagern haben die Inhaftierten sogar Geld verdient. „70 Pfennig pro Tag“, sagt Lück in ihrer Rede am Gedenkstein. Trotz der vermeintlich privilegierten Stellung der Inhaftierten: Drangsalierungen und Schläge habe es auch dort gegeben. „Zudem mussten sie zehn bis zwölf Stunden pro Tag arbeiten“, sagt Lück.

Der Vergangenheit näherkommen

Auch Barbara Zingelmann ist an diesem Tag zum Gedenkstein gekommen. „Mein Vater war Franzose und in Kriegsgefangenschaft in Mecklenburg“, sagt sie. Sie selber hat jedoch nur einen unvollständigen Namen ihres Vaters „und habe ihn deshalb leider auch nie finden können.“ Heute ist sie Mitglied in einem deutsch-französischen Verein der Kriegskinder, Amical Nationale des Enfants de la Guerre, und versucht somit, ihrer Herkunft ein Stück näherzukommen. Auch der Besuch des Gedenksteines am Weltfriedenstag sei ihr daher ein wichtiges Anliegen.

Der Stein steht etwas entfernt von dem Standort des eigentlichen Lagers. „Im Wald hätte ihn ja niemand entdeckt. Und so ist er zumindest für die Marine präsent. Außerdem ist er so weit abseits geschützt vor rechtsradikalen Schmierereien. Also war das eine richtige Entscheidung“, sagt Stutz.

Ein Findling für den Frieden

Jürgen Dudek erinnert sich sogar noch an die Herkunft des Steines. „Der wurde 1999 aus dem Seekanal gezogen und lag dann lange am Überseehafen. Er sollte eigentlich für einen Findlingspark verwendet werden, der jedoch nie entstanden ist.“ Und dennoch: „Heute bietet er einen wichtigen Bezugspunkt, den die kommenden Generationen besuchen sollen, um sich die Wichtigkeit des Friedens zu vergegenwärtigen“, sagt Regine Lück.

Chronik des Kriegsgefangenenlagers B 304 10. Mai 1940 – Einmarsch der Wehrmacht in Frankreich 4. Februar 1941 – Internierung französischer Priester im Stammlager II A Neubrandenburg 11. Februar 1941 – Überführung von ca. 40 Geistlichen in das Lager Hohe Düne östlich von Warnemünde, das Gefangenenlager B 304 mit ca. 60 Inhaftierten entsteht. 7. Juni 1943 – Michel de Gastines, der letzte Zeitzeuge (verstorben am 26. März 2015), wird von der nahegelegenen Kleinstadt Ribnitz in das Lager B 304 verlegt. 1. Mai 1945 – Befreiung durch die Rote Armee 5. Mai 1945 – Abmarsch der Franzosen in Richtung Wismar

Von Moritz Naumann/ Ostsee-Zeitung