Wer hat’s gemacht? Um diese Frage drehte sich am Mittwoch im Landtag ein schriller Teil einer Debatte zum Thema 30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern (MV). Die Koalitionäre von SPD und CDU fetzten sich, wer 1989/90 welche Rolle in der Wendezeit und bei der Wiedervereinigung spielte. Eigentlich sollte es um Geleistetes in MV gehen.

Fast als letzter Redner geht Till Backhaus ( SPD) ans Mikrofon. Dann tobt das Gefecht. „Wir“ seien damals auf die Straße gegangen, sagt Backhaus und meint die SPD, damals noch SDP. Er räumt ein: „Die, die 1989 auf die Straße gegangen sind, wollten eine bessere DDR.“ Keine deutsche Einheit. Die CDU als frühere Blockpartei habe an der Straße gestanden und zugeschaut. Die CDU habe sich am Unrecht der DDR-Diktatur „mitschuldig gemacht“. Da wackeln die Bänke bei der CDU im Landtag, Egbert Liskow aus Greifswald protestiert heftig.

CDU teilt gegen Schwesig aus: Einheit war einzigartig

CDU-Fraktionschef Torsten Renz knöpft sich die Ministerpräsidentin vor. Manuela Schwesig ( SPD) hatte bilanziert, dass seit 1998 unter der SPD viel Gutes im Land bewegt worden sei. Renz hält dagegen: Die Geschichte des Landes habe bereits 1990 unter CDU-Führung begonnen. Noch nach der Debatte regt er sich über einen Vergleich Schwesigs auf: Die SPD-Frau zog Parallelen zwischen den Herausforderungen der Wendezeit mit Zusammenbruch der Wirtschaft und Massenarbeitslosigkeit und der aktuellen Corona-Krise. Renz: „Das kann man nicht vergleichen.“ Die „Wiedervereinigung unseres Vaterlandes“ sei historisch einzigartig gewesen. Ohne CDU-Kanzler Helmut Kohl hätte es keine Einheit gegeben; die SPD habe diese gar nicht gewollt.

30 Jahre MV – das Thema geht im Landtag fast unter. Schwesig zeichnet eine positive Entwicklung für den Nordosten. „Wir haben viel erreicht, aber es gab auch Schwierigkeiten.“ Als Beispiele nennt sie den Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens im Osten von 45 (1991) auf 85 Prozent (2020) gegenüber Westniveau, stark gesunkene Arbeitslosigkeit oder die kostenfreie Kita. Ziel müsse aber weiterhin sein, die Lebensverhältnisse anzugleichen. Als kritisch wertet Schwesig, dass nach 1990 viele Betriebe im Osten abgewickelt oder an fremde Investoren verkauft wurden. Man hätte stattdessen „industrielle Kerne fördern müssen“.

Opposition: unterschiedliche Lebensverhältnisse in Ost und West

Weit kritischer ist die Opposition. „Von gleichwertigen Verhältnissen kann nicht die Rede sein“, so Nikolaus Kramer ( AfD). Bürger in MV hätten weniger Geld in der Tasche als anderswo, das Bruttoinlandsprodukt sei gering.Kramer: „Ich sehe eine Lohnkrise, eine Wirtschaftskrise, eine Bildungskrise, eine Digitalkrise.“

Simone Oldenburg (Linke) moniert, dass Pluspunkte der DDR wie kostenlose Bildung und gut ausgebildete Ärzte nicht „als Mitgift in die Einheit eingeflossen sind“. Sie geht aber auch auf Distanz zur DDR als „geschlossene Gesellschaft“ ohne Freiheiten. Auch heute gebe es noch viel Ungerechtigkeit: bei Renten, Löhnen, Besetzung von Spitzenjobs.

Caffier : DDR-Wirtschaft schuld an Arbeitslosigkeit nach 1990

Als Abgeordneter meldet sich Lorenz Caffier ( CDU) zu Wort, wie Backhaus seit über 30 Jahren in der Politik. „Wir müssen das Land gemeinsam voranbringen“, sagt der Innenminister. „Die DDR war nicht nur ein politischer Unrechtsstaat, sondern der Sozialismus eine Bankrotterklärung“, so Caffier. Dass so viele Menschen nach 1990 arbeitslos wurden, habe vor allem am desolaten Zustand der DDR-Wirtschaft gelegen. „Kohleöfen und Autos mit Zweitaktern“ wolle ja wohl niemand wiederhaben.

