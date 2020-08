Stralsund

Dann ging alles viel schneller als erwartet. Denn eigentlich wollte Sophie Dörschmann noch einmal entspannten Urlaub an der Ostsee machen, bevor sie zur Entbindung wieder in ihre Heimatstadt Leipzig zurückfahren wollte. Doch plötzlich kam es anders, denn nun wird sie die Reise nach Hause glücklich zu zweit antreten. Am 4. August erblickte ihr Sohn Mika das Licht der Welt.

Elf Tage zu früh, aber kerngesund

„Ich war total überrascht, dass es so schnell losging. Aber ich bin überglücklich“, sagt die 18-jährige Mutter, für die es das erste Kind ist. Der Blasensprung setzte am Dienstagnachmittag am Strand von Zingst ein. Acht Stunden später, um 23.53 Uhr, wurde der kleine Mika geboren: elf Tage zu früh, aber kerngesund. Der Kleine brachte 2400 Gramm auf die Waage und war 46 Zentimeter groß.

Die angehende Altenpflegerin hat gleichzeitig ein besonderes Jubiläum im Hanseklinikum erwischt. Ihr Sohn ist das 500. Kind, das in diesem Jahr in Stralsund geboren wurde. Die vergangenen Wochen waren im Hanseklinikum mit rund 20 Geburten je Woche überdurchschnittlich geburtenreich. So wundert es nicht, dass es bereits 40 mehr sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Den Urlaub gemeinsam genießen

Obwohl die frischgebackene Mutter eine Achterbahnfahrt der Gefühle hinter sich hat, gehe es ihr den Umständen entsprechend sehr gut. „Heute Abend werde ich das Krankenhaus schon verlassen können“, sagt sie. Und der Urlaub? Den wolle sie nicht abbrechen, sondern die restlichen Tage bis zum Wochenende so gut es geht genießen. Ihre Mutter, Oma und eine Freundin sind ebenfalls vor Ort und unterstützen sie nach Kräften.

