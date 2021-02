Was fehlt in Corona-Zeiten am meisten? Darüber sollte Leni (10) aus Sachsen-Anhalt einen Schulaufsatz schreiben. Da musste sie nicht lange überlegen: Sie vermisst Binz (Insel Rügen) – das Ostseebad mit Teufelsschlucht, Seebrücke und den vielen Freunden, die sie hier gewonnen hat.

Die zehnjähige Helene Gisela mit einem Schneemann in ihrer Heimat in Sachsen-Anhalt. Am liebsten wäre sie jetzt aber auf der Insel Rügen in Binz. Quelle: privat