Schwerin

Ein Mettallmonster. Sechs Meter hoch. Das Trebersilo steht hinter einem Basketballkorb vor einem holzverkleideten Wohnhaus. Ein Industriedenkmal im Wohngebiet. Daneben ein altes Brauereisilo, das 2015 umgebaut wurde mit fünf schicken Eigentumswohnungen. Daneben das „neue Sudhaus“, das 1978 erbaut wurde. Dort hat die Schweriner Schelfbauhütte 19 Wohnungen eingebaut, zum Teil mit Seeblick über den Ziegelinnensee.

Das 3,7 Hektar große Gelände der Schweriner Brauerei, von der Schall-und-Schwencke-Straße, benannt nach der Brauerei, die 1864 an den Zapfhahn ging, bis zur Lagerstraße, ist ein aus der Zeit gefallener Mix. Morbider Charme einer zerfallenden Industriebrache mit ganz viel Backstein, unendlichen Rohrleitungen, Schornsteinen, Silos, Rampen, industriellen Anlagen, deren Sinn wohl nur Brauer kapieren. Daneben moderner Wohnungsbau mit lichten Eigentums- und Mietwohnungen, Betreutes Wohnen, Flaniermeile, Spielplatz, Vorgärten. Ein eigenes Wohnquartier in der Werdervorstadt mit Malzgeruch, Brauernostalgie, modernster Bautechnik, Ökocharme und Lost Place-Flair.

Zur Galerie Verfall und Moderne, alter Industriecharme und neues Wohnen. Das alles liegt auf dem Gelände der Alten Brauerei „Schall & Schwencke“ in Schwerin auf 3,7 Hektar so dicht beieinander.

In dem Entwicklungsgebiet „Hafenkante Ziegelsee“ soll ein modern-ökologisches Stadtquartier entstehen – mit möglichst viel Erhalt des alten Brauereibestands in Holzbauweise und Baustrohdämmung.

In der Brauerei, die als ältestes Industrie-Unternehmen der Landeshauptstadt gilt, wurde von 1864 bis in die 90er-Jahre gebraut. 1970 Enteignung, dann VEB Schweriner Brauerei. Bis 1977 unter „Schall & Schwencke“, dann als VEB Getränkekombinat Schwerin. 1995 verlegte die Schlossbrauerei den Braustandort in den Stadtteil Wüstmark. Seitdem verfiel das Gelände.

Der Kern der Brauerei soll erhalten werden

2011 wurden die Flächen durch die „Alte Brauerei GmbH & Co. KG“ erworben und mit dem Architekturbüro Schelfbauhütte erschlossen und entwickelt. Auf dem Gelände befinden sich historische Gebäude aus mehreren Epochen der Brauereinutzung. Der Kern der Industriebrache mit Sudhaus, Eiskellern, Abfüllanlagen, Verkaufsrampen, Wasserspeichern, Getreideböden, Gerstentennen, Schornstein, Produktionshallen, Kfz-Werkstatt, Lkw-Garagen ist noch ein klassischer Lost Place.

Schall & Schwencke Schwerin Im Dezember 1865 stellen die Schweriner Unternehmer Rudolf Neubeck und Gustav II. Schall den Bauantrag für einen Holzschuppen. Dort sollte ein Eiskeller entstehen. 1867 wird am Schweriner Ziegelinnensee das erste Bier gebraut. Gegründet wurde das Unternehmen Schall & Schwencke 46 Jahre zuvor als Gewürzwarenhandlung von Gustav I. Schall und Georg Schwencke, die dort auch einen Holzhandel eröffneten. Zuvor stand dort eine Tuchfabrik. Anfang des 20. Jahrhunderts entstehen neue Abfüllkeller, Gärkeller, Eiskeller, Lager, Sudhaus, Malztenne, Kesselhaus, Pferdestall, Contorhaus. Der nächste Umbau begann ab 1972 als VEB Getränkekombinat der Brauereien Schwerin, Lübz und Wittenberge mit neuem Sudhaus, Kfz-Werkstatt und anderen Anbauten. 1995 wird der Standort stillgelegt, obwohl die bayrische Oettinger-Gruppe noch 1997 einstieg. Seit 2011 ist das 37 000 Quadratmeter große Gelände im Besitz der Schweriner Schelfbauhütte GmbH & Co. KG des Architekten und Investors Ulrich Bunnemann. Das 40-köpfige Team entwickelt seitdem das Stadtquartier „Hafenkante Ziegelinnensee“ mit 250 Eigentumswohnungen, Mietwohnungen und Einfamilienhäusern sowie Büros, Praxen, Studios, Ladenstrecken, Gastronomie. Ein Teil des Gebiets ist bereits fertig. Der eigentliche Kern der alten Brauerei wird noch entwickelt.

Ulrich Bunnemann (58), Architekt und Investor der Schelfbauhütte, sagt beim Rundgang ins Innere: „Gleich wird’s dunkel. Ich habe ’ne Taschenlampe dabei. Aber ich könnte auch mit verbundenen Augen hier durchmarschieren. Ich kenne hier jeden Winkel.“

Bunnemann könnte den alten Brauereikern sogar abreißen lassen, da das Ensemble nach mehreren Bränden aus dem Denkmalschutz genommen wurde. Aber ob das billiger wäre, interessiert ihn nicht. Er sagt: „Das ist nicht unser Ansatz. Der alte Kern der Brauerei soll möglichst erhalten bleiben.“ Außerdem sei Bestandsschutzbau ökologisch sinnvoller: „Wenn ich Bausubstanz erhalte, spare ich so viel Energie, wie ich im Unterhalt gar nicht mehr einsparen kann.“

Der Bauantrag für die Sanierung des Kerns sei 2021 gestellt worden für Mischbebauung mit Eigentumswohnungen und Gewerbeflächen für Läden, Büros, Gastronomie. Aber er könne nicht planen, weil Deutschland halt ein Bürokratiemonster sei. Wenn es sehr gut laufe, könnten 2024 die ersten Wohnungen stehen.

Das Innere des Ensembles bietet einen speziellen Charme. Rostige Rohre, Förderanlagen, Becken, gekachelte Räume, Keller, Rampen, Geräte – die alle den Sinn haben, ein Nahrungsmittel nach deutschem Reinheitsgebot steril mit handwerklichem Anspruch zu produzieren: Bier. Nostalgie pur, die man förmlich riechen kann zwischen Backstein, Rost, Graffiti, Schrott und Kacheln, Kacheln, Kacheln. Dazwischen Birken und Weiden. Seitdem Teile des Dachs eingestürzt sind, holt sich die Natur Raum.

Kein Problem soweit. Aber Bunnemann sagt, jedes Jahr, in dem es reinregnet, jeder Winter koste Bausubstanz. Das alte Heizhaus soll ebenfalls einen Mix aus Wohnungen und Gewerbe bekommen. Das Wasserturmensemble mit alten Wasserspeichern ist an einen privaten Investor verkauft und mit Wohnungen saniert worden. Der Schornstein werde als Denkmal ohne Nutzung gesichert. „Ich finde diese Schornsteine, die aus den Stadtbildern verschwinden, imposant. Damit können sich die Menschen, die hier leben, identifizieren. Wenn ich in Zippendorf am Strand stehe, kann ich den sehen und sagen: Da wohne ich!“

Vom Brauereikern bis zur Lagerstraße erstrecken sich Brauereigebäude aus den 70er-Jahren. Neben dem Ur-Sudhaus steht Deutschlands größtes strohgedämmtes Haus – erbaut auf der Bodenplatte eines Brauereibaus, der nicht erhalten werden konnte. Dort zieht jetzt Betreutes Wohnen mit über 50 behinderten- und altersgerechten Apartments und einer Tagespflege ein.

Die Flaschenabfüllhallen ließen sich nicht vollständig nutzen. Dort wurden fünf Einfamilienhäuser und Etagenwohnungen gebaut – zum Teil in den Bestand der Hallen hinein. Die Gabelstaplerhalle bietet Eigentumswohnungen Platz. Insgesamt sind auf dem Brauereigelände 180 Wohnungen fertig. Es sollen mal 250 werden.

Schelfbauhütte Schwerin Die Schweriner Schelfbauhütte, selbst mit Sitz auf dem Gelände der Alten Brauerei Schwerin im Schall-und-Schwencke-Weg, also am Rande der Schweriner Schelfstadt, hat mit nun rund 40 Mitarbeitern mehr als 50 historische, zum Teil denkmalgeschützte Gebäude in der Landeshauptstadt für die Wohnbebauung saniert. Die Philosophie ist: möglichst Erhalt alter Bausubstanz in Absprache mit dem Denkmalschutz. Wiederverwendung alter Baustoffe im Cradle-to-cradle-Kreislauf. Das heißt, sämtliche Baustoffe alter Gebäude werden auf ihre Wiederverwendbarkeit geprüft – ob Lehm, Ziegel, Natursteine, Balken, Bretter, Dachziegel. Die Baustoffe sind weitgehend ökologisch aus der Region, Dämmstoffe aus Baustroh (von mecklenburgischen Feldern), Hanf oder Zellulosefasern. Dazu Lehmputze und Leinöl-, Silikat- oder Kalk-Kasein-Farben. Das alles in moderne Wohnideen mit historischem Anspruch integriert.

Die Büros der Schelfbauhütte mit 40 Mitarbeitern sind sozusagen ein überbauter Parkplatz. Die Leerfläche zwischen Sudhaus und der alten Kfz-Werkstatt, in der jetzt ein Fotostudio und Wohnungen eingebaut wurden, wollte Bunnemann nicht einfach als Parkfläche stehen lassen. Das Credo dieses Lost Places auf dem Weg in die Zukunft: „Leben, wo früher Bier durch die Rohre lief.“

Von Michael Meyer