Wer die Wohnung von Dagobert Hasenbank (72) betritt, fühlt sich fast wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen. Wohin das Auge reicht: Geschirr. Der Schweriner hat die wahrscheinlich größte Eierbechersammlung in Mecklenburg-Vorpommern. Mehr als 6000 (!) unterschiedliche Exemplare aus aller Welt reihen sich in Regalen und Vitrinen auf oder lagern gut verpackt im Keller. Beim Versuch, alle Becher zu befüllen, kämen wohl selbst der Osterhase und die legefreudigsten Hennen an ihre Grenzen.

„Das hat sich irgendwie verselbstständigt“, erklärt Dagobert Hasenbank und lacht. Alles habe vor gut 50 Jahren begonnen. Damals waren er und seine Frau Vera († 2015) frisch verheiratet und wollten eigentlich nur ihren Hausstand mit dem Nötigsten ausstatten, erzählt der gebürtige Schwaaner. „Wir brauchten noch Becher für unsere Frühstückseier.“

Seine Schwiegereltern halfen aus. Ein Set mit Lüster-Dekor wechselte die Besitzer. Der Perlmuttglanz gefiel nicht nur den Hasenbanks, sondern auch Freunden. Weitere hübsche Becherchen wurden angeschafft oder kamen als Geschenk ins Haus. Über die Jahre wuchs die Sammlung auf 135 Stücke an.

So richtig los legten die Hasenbanks aber erst, als sie im Jahr 2000 in ihre Wohnung in Schwerin-Krebsförden zogen. Als dann Funk und Fernsehen über das Hobby des Paares berichteten und die Schweriner daraufhin selbst von Fremden viel positive Resonanz und Anfragen für Ausstellungen bekamen, gab es endgültig kein Halten mehr. „Das hat uns angestachelt und dann ging’s durch die Decke“, sagt Dagobert Hasenbank und lacht.

Seine Sammelleidenschaft teilt er mit Becher-Liebhabern in aller Welt. Ein Paar aus den Niederlanden treibt es dabei auf die Spitze. Mehr als 42 000 verschiedene Eierhalter sollen Riek und Ad Koetsier besitzen.

Auf Rekorde ist Dagobert Hasenbank nicht aus. Ihn reizt die Jagd nach Raritäten. Die findet er auf Flohmärkten, auf Reisen oder auf Online-Auktionsbörsen. Die Ausbeute kann sich sehen lassen: Ob in Form von Kelchen, Tellern oder Comic-Figuren, aus Silber, Perlen, Holz oder Porzellan – seine Sammlung ist vielfältig. Und hat kleine Kostbarkeiten zu bieten. „Der hier ist uns teuer gekommen“, sagt Hasenbank und holt einen versilberten Zinkbecher aus dem 19. Jahrhundert, aus dem das Ei querliegend gegessen wird, aus der Vitrine. Für 162 Euro habe er ihn ersteigert – aus Versehen, denn er und eine befreundete Sammlerin hätten den Preis in die Höhe getrieben, weil sie nicht wussten, dass der jeweils andere mitbot.

Busen-Blitzer vor der Queen

Der Schweriner Dagobert Hasenbank besitzt mehr als 6000 Eierbecher aus aller Welt in seiner Sammlung. Auch Eierkocher, Eieruhren und andere Gegenstände sind darunter. Quelle: Ove Arscholl

Ob Heraldiker, Natur- oder Royal-Fan: In Dagobert Hasenbanks Setzkästen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Hier treffen Queen Elisabeth und Prinz William auf Mecklenburger Stadtwappen und Schmetterlinge. Einen Busen-Blitzer gibt es auch: Unter einer Glasglocke bekommt ein Mönch Stielaugen, weil neben ihm eine Porzellan-Frau mit Wackelbrüsten klappert.

„Von Kunst bis Kitsch gibt’s hier alles“, scherzt Dagobert Hasenbanks Lebensgefährtin, Kerstin Gogolin. Sie selbst sei keine Sammlerin, habe als ehemalige Arbeitskollegin von Hasenbanks Frau aber miterlebt, wie die Kuriositäten-Kollektion der Hasenbanks stetig wuchs. Deshalb hätten sie die Massen auch nicht erschlagen, als sie in die Wohnung einzog. „Aber meinen Sohn hat’s glatt umgehauen, als er das hier zum ersten Mal gesehen hat“, verrät sie und lacht.

Frühstücken wie die alten Römer

Für die meisten Menschen ist der Eierbecher ein Alltagsgegenstand. Für Dagobert Hasenbank ist er ein Stück Kulturgeschichte. Immerhin hätten schon die alten Römer ihr Frühstücksei daraus gegessen, wie ein antikes Mosaik aus dem Jahr 40 vor Christus nahelegt. Jahrhundertelang war es dann aber anscheinend aus der Mode, Eier aus Bechern zu löffeln. Das Essgeschirr kam erst im 19. Jahrhundert richtig in Mode. Der historische Aspekt ist, was Hasenbank am meisten fasziniert. Woher stammt sein neuster Fund und was verrät er über die Zeit, als er entstanden ist?

Rekord Die mit Abstand weltweit größte Eierbechersammlung sollen Riek und Ad Koetsier zu Hause haben. Die Niederländer sammeln seit 1980 und haben es seither auf mehr als 42 000 verschiedene Exemplare gebracht.

Bei der Recherche lernt Hasenbank Spannendes dazu, auch über seine Heimat. Dass die Strandpromenade in Rostock-Warnemünde einst Bismarck-Promenade hieß, habe er erst herausgefunden, als er mehr über einen alten Porzellanbecher mit historischem Aufdruck wissen wollte. Mit Bechern allein begnügt sich Dagobert Hasenbank übrigens nicht: Ein buntes Potpourri an Eierkochern, -wärmern, -löffeln, -coddlern und -uhren nennt er ebenso sein Eigen.

Neuzugänge passend zum Osterfest

Seine Schätzchen lässt Dagobert Hasenbank unangetastet. Beim Frühstück kommt statt raren Bechern schlichtweiße Massenware auf den Tisch. Eier koche er auf dem Herd, in einem Topf Wasser. „Mit einer Rouladennadel angepiekst und je nach Geschmack wachsweich oder etwas fester.“ Eine Bekannte habe ihm mal einen elektrischen Eierkocher geschenkt im Glauben, sie täte ihm etwas Gutes. „Hab’ ich nie benutzt, das Ding.“

Er hat eine Schwäche für Dinge mit Geschichte. Die teilt er auch. Bei Ausstellungen und in Museen präsentiert Hasenbank gern eine Auswahl seiner schönsten Stücke und erklärt Interessierten alles Wissenswerte rund um Ei und Eierhalter.

An neuen Stücken wird’s dabei auch künftig nicht mangeln. Gerade erst hat Dagobert Hasenbank wieder zugeschlagen: Beim Wochenendeinkauf habe er Osterfiguren-Becher entdeckt und nicht widerstehen können, gesteht er und lacht. „Die mussten einfach mit.“

Von Antje Bernstein/Ostsee-Zeitung