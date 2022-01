Was die Mitarbeiter der MV Werften befürchtet haben, wird wahr: Die Geschäftsführung will am heutigen Montag (10. Januar) Insolvenzantrag stellen. Mitarbeiter hoffen nun auf ihren Lohn. Genting-Chef Colin Au hatte am Sonntag allen weiteren Investitionen in die Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund einen Riegel vorgeschoben.