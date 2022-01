Greifswald

Da plagte wohl das schlechte Gewissen: Kurz vor Weihnachten rief ein Mann bei Dom-Pastor Tilman Beyrich an und fragte, ob er mit ihm sprechen könne. Die beiden verabredeten sich in der Kirche in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern). Anfangs druckste der Mann etwas herum, erinnert sich Beyrich: „Dann fummelte er in seinem Einkaufsbeutel herum und sagte, dass er hier etwas hätte, was ihn seit 35 Jahren belastet.“

Zum Vorschein kam ein Buch, das seit Langem als vermisst galt. Der Mann erzählte Beyrich, dass er sich als kleiner Junge in den 80er Jahren, als der Dom renoviert wurde, abends gemeinsam mit Freunden in die Kirche geschlichen hatte. Vom Dachboden aus gelangten sie zur Bibliothek. Während seine Freunde kaum Interesse an den alten Büchern zeigten, schien er von einem Buch besonders angetan. Um es sich genauer anzuschauen, nahm er es mit nach Hause.

Geklautes Buch beinhaltete Gebot „Du sollst nicht stehlen“

Dort allerdings angekommen, stellte er schnell fest, dass es in Latein geschrieben war. Der Mann erzählte Beyrich, dass er das Buch eigentlich gleich wieder zurückbringen wollte, aber die Türen verschlossen waren. Zweimal sei er mit dem Buch umgezogen, bevor er es nach über drei Jahrzehnten doch wieder zurückbrachte. „Er war danach sichtlich erleichtert, als ich ihm sagte, dass ich mich freue, dass es wieder da ist und dass wir alles andere auf sich beruhen lassen können“, sagt Beyrich.

Bei dem Buch, das der Mann mitgenommen hat, handelt es sich kurioserweise um die Zusammenfassung der christlichen Lehre, die auch das Gebot beinhaltet „Du sollst nicht stehlen“, erklärt Beyrich und muss lachen. Geschrieben wurde es von einem Rostocker Theologieprofessor im 16. Jahrhundert. Das Buch ist fast 500 Jahre alt. Das Titelblatt fehlt zwar, aber ansonsten sei es noch in einem guten Zustand, erklärt Gisela Ros, die sich gemeinsam mit Klaus Wiggers ehrenamtlich um die wertvollen Schätze der Kirchen-Bibliothek im Dom kümmert. Was das Buch wert ist, wolle man nicht preisgeben. „Nachher bereut es der Mann noch, dass er es wieder zurückgebracht hat“, scherzt der Dom-Pastor.

Auch Gisela Ros und Klaus Wiggers sind froh, dass das Buch wieder zurück im Bestand ist. Die beiden hüten 1800 Bücher und 3500 Schriften, die in der Bücherei mit dem Namen „Bibliothek des Geistlichen Ministeriums“ gelagert werden. Darunter befinden sich zahlreiche mittelalterliche Handschriften, Drucke der Gutenbergzeit (Inkunabeln), bedeutende Werke der Reformation und Ausgaben der ersten im Jahr 1581 eingerichteten Greifswalder Druckerei des Verlegers Augustin Ferber.

Bibliothek vermisst ein zweites Buch

Die Bibliothek zähle zu den bestgesicherten Orten in der Kirche, erklärt Beyrich. „Wir haben eine Reihenfolge, was zuerst gerettet werden muss, falls es hier brennen sollte. Auf Platz 1 befindet sich die Rubenowtafel, auf Platz zwei kommt die Bibliothek.“ Die Sammlung ist einer der größten bibliothekarischen Schätze in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Das älteste Buch stammt aus dem Jahr 1380. Die „jüngsten“ liegen im 19. Jahrhundert.

In den Jahren 2010 und 2011 wurde die Bibliothek, die noch bis 1755 als solche genutzt wurde, saniert. Während der Restauration wurden unter den alten Dielenbrettern Scherben historischer Kirchenfenster und ein alter Lederball gefunden. Für Aufsehen sorgte der Fund der handschriftlichen Offenbarungen der Heiligen Birgitta von Schweden unter einer Türschwelle. „Laut Staatsbibliothek Berlin ist es aus den Jahren 1380-1390. Es war zu einer Zeit, in der Birgitta gerade gestorben war. Es wurde sehr aufwendig restauriert“, erklärt Klaus Wiggers. Ein Experte der Staatsbibliothek Berlin vermutete, dass das Buch schlicht vergessen wurde, nachdem es dort während des 30-jährigen Krieges versteckt wurde.

Die Bibliothek vermisst im Übrigen noch ein zweites Buch, das in der Zeit ab 1901 verloren ging. „Vielleicht hat das ja auch noch jemand zu Hause im Schrank liegen. Wir freuen uns natürlich, wenn das auch zurückgebracht wird“, sagt der Dompastor und lacht.

