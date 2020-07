Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern – das verbindet jeder Reisender mit einem Bad in der Ostsee. Doch wo kann man sich erfrischen, wenn man nicht an den großen Stränden des Landes liegen möchte? Wir haben die schönsten – teilweise versteckten – Badestellen abseits der Massen zusammengefasst.