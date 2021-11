Rostock/Greifswald

Landen in Mecklenburg-Vorpommern mehr Menschen mit einer Corona-Erkrankung in den Krankenhäusern als im Infektions-Hotspot Sachsen? Dieser Schluss ließe sich aus dem Vergleich der Hospitalisierungsinzidenzen der beiden Bundesländer ziehen.

Mecklenburg-Vorpommern wies am Dienstag eine Hospitalisierungsinzidenz von 7,3 aus, Sachsen von 4,36. Dort ist die Infektionslage mit einer 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen von 970 aber deutlich dramatischer als in MV. Die Inzidenz liegt in Sachsen aktuell fast dreimal so hoch wie in MV mit 342,8.

Hospitalisierungsinzidenz als Gradmesser ungeeignet

Problematisch: An den Hospitalisierungsinzidenzen orientieren die Bundesländer ihre Kontaktbeschränkungsmaßnahmen wie 3G, 2G oder 2Gplus. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen wegen einer Corona-Erkrankung innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner ins Krankenhaus mussten.

Aus Expertensicht ist die Zahl als Richtwert für Kontaktbeschränkungsmaßnahmen gänzlich ungeeignet, weil sie weder die wirkliche Belastungssituation in den Krankenhäusern widerspiegele, noch einen realistischen Vergleich der Bundesländer ermögliche. „Die Zahl ist ursprünglich ein Maß für die Erkrankungsschwere, die jetzt missbraucht wird, um an ihr die Belastung der Krankenhäuser zu messen“, sagt der Chefhygieniker der Greifswalder Uni-Medizin, Nils-Olaf Hübner. „Es ist so, als ob man versucht, die Geschwindigkeit über den Drehzahlmesser zu regeln.“

Klinikbetten-Belegung besserer Wert

Für die Krankenhausbelastung sei die Zahl völlig ungeeignet, weil sie nur zeige, wie viele Menschen neu im Krankenhaus aufgenommen würden, aber nicht, wie lange sie bleiben – ob zwei Tage oder zwei Wochen, so Hübner. Corona-Patienten bleiben tendenziell länger in den Kliniken. Deshalb laufen trotz gleichbleibender Hospitalisierungsrate die Kliniken voll. „Das ist wie die Fahrt gegen eine Mauer“, so der Wissenschaftler.

Anstatt dieser „politischen Zahl“ sollte die Intensivbetten-Belastung und die Belastung der Normalstationen in den Krankenhäusern als Gradmesser herangezogen werden. Die Betten-Belastungen seien Werte, die tagesgenau bei den Krankenhäusern abgefragt werden könnten. Die Hospitalisierungsinzidenz hingegen werde von den Gesundheitsämtern über die Landesbehörden an das RKI gemeldet. Dabei könne es zu einem Meldeverzug und zu einer verfälschten Darstellung der wirklichen Lage kommen.

Prozentual nicht mehr Infizierte in MV in Kliniken

Dass die für Sachsen ausgewiesene Hospitalisierungsrate niedriger sei als in MV, könne auf einen Meldeverzug oder die ausgeschöpften Klinik-Kapazitäten hindeuten, so Hübner. „Die Ärzte in den Kliniken und die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern haben derzeit etwas anderes zu tun als Statistiken zu führen.“ Es gebe keine Studien, die darauf hindeuten, dass in MV prozentual gesehen mehr Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssten. Auch hier im Nordosten seien die Kliniken bereits an ihren Belastungsgrenzen.

Sich als Bundesland von der Hospitalisierungsrate zu lösen und Werte einzuführen, die die Lage in den Kliniken genauer widerspiegele, ist laut Hübner schwer möglich. Die Hospitalisierungsrate wird durch das Infektionsschutzgesetz vorgegeben. Ändern könnte das nur der Bund.

Von Marina Rathke