Mehr als einen Partner: Kris und Sarah leben in Polyamorie

Kris und seine Freundin wirken frisch verliebt, ja beinahe vernarrt ineinander. Die beiden tun all das, wofür Singles nur genervtes Augenrollen übrighaben. Sie halten Händchen, streichen sich über den Rücken, grinsen sich verlegen zu. Für Kris gibt es niemanden außer Sarah*, für Sarah niemanden außer Kris. Könnte man denken. Stattdessen verliebt sich Kris gerade in eine Frau aus den Staaten. Es ist noch ganz frisch. Und auch ein bisschen kompliziert. Wegen der Entfernung. An Kris’ Gefühlen für Sarah ändert das nichts. Denn die beiden leben polyamor.

Polyamorie versus freie Liebe

Bei der Polyamorie liebt eine Person mehrere Partner. Dabei wissen alle Beteiligten, was Phase ist, Einvernehmlichkeit steht an oberster Stelle. Anders als in der „freien Liebe“, wie sie die 68er-Bewegung propagierte, geht es nicht um sexuelle Freiheit, sondern um langfristige, emotionale Beziehungen.

Seit sechseinhalb Jahren sind Kris und Sarah ein Paar. Als sie sich kennenlernten, war Kris bereits Polyamorie-erfahren. Für Sarah war die Liebe zu vielen absolutes Neuland. „Er hat mir das Konzept erklärt und mir die Zeit gelassen, die ich brauchte“, sagt die Altenpflegerin. Kris lebt seit seinem 25. Lebensjahr polyamor. Bis dahin habe er „eine Beziehung nach der anderen gegen die Wand gefahren“, erzählt der freischaffende Künstler. Die Exklusivität in der klassischen Zweierbeziehung habe ihm die Luft zum Atmen genommen. „Ich hatte immer Angst, dass ich jemandem begegne, den ich für liebenswert halte, aber dann keine Gefühle entwickeln darf. Als müsste ich einen Deckel auf meine Gefühle halten.“

Veto-Recht für den Partner

In Kris’ aktueller Beziehung gibt es keinen Deckel. Aber ein Veto-Recht. Wenn sich einer „fremdverliebt“, wie er es nennt, kann der Andere den potenziell neuen Partner kennenlernen und ein Veto einlegen, falls er nicht einverstanden ist. Ist das der Fall, wird die Fremdverliebtheit nicht weiter verfolgt.

Kris und Sarah bezeichnen ihr Beziehungsmodell als „nicht hierarchische Polyamorie“. Anstatt Haupt- und Nebenbeziehungen zu pflegen, seien alle Beteiligten auf Augenhöhe. „So müssen wir uns nicht entscheiden, wer jetzt welche Art von Partner ist. Es ist einfach eine Beziehung, die anders, aber nicht weniger wert ist“, macht Kris klar. Die Frau, in die er sich gerade verliebt, wohnt in den USA. Sarah hat sie noch nicht kennengelernt. Das mögliche Veto steht also noch aus. Sollte die Sache weitergehen, würde Kris neben seiner Beziehung zu Sarah eine Fernbeziehung führen. „Aber wir lassen es langsam angehen. Wir sind ja noch jung“, sagt der 33-Jährige und lacht.

Freiheit statt Verlustangst

Was den meisten Monogamisten Bauchschmerzen bereiten würde, sieht Sarah ganz pragmatisch. „Vielleicht kann sie ihm etwas geben, was ich ihm nicht geben kann“, sagt die 28-Jährige. Die Hauptsache sei, dass ihr Freund glücklich ist. Eine Gefahr für ihre Beziehung sieht Sarah in der Anderen nicht. Im Gegenteil. Die Polyamorie gebe ihr die Sicherheit, dass sie machen kann, was sie will – ohne Angst haben zu müssen, dass ihr Partner sie verlässt.

Eifersucht gibt es dennoch. Dass polyamore Menschen kein Problem mit Eifersucht hätten oder gar frei von dem Gefühl seien, hält Kris für einen Irrglauben. Für ihn ist Eifersucht ein wichtiger Kontrollmechanismus, der aufzeigt, wenn ein Partner zu wenig Aufmerksamkeit oder zu wenig Liebe bekommt. „Dann muss man darüber reden und schauen, was man dagegen tun kann“, sagt er.

Ehrlichkeit und Vertrauen

Wenn Kris und Sarah von ihrer Art zu lieben erzählen, fallen immer wieder die Worte Ehrlichkeit und Vertrauen. Beides zusammen scheint der Motor ihres Modells zu sein. Geheimnisse sind tabu. Wenn sie ein Date mit jemandem haben, reden sie darüber. Gefällt ihnen jemand auf einer Party, tauschen sie sich darüber aus. So kam es schon vor, dass Kris seiner Freundin geholfen hat, die Nummer von einem Mann zu bekommen. Es scheint fast so, als bringe die Offenheit der Beziehung die beiden näher zusammen. Auch bei Dates hat Ehrlichkeit oberste Priorität für das Paar. „Ich suche ja was Längerfristiges. Da wäre es kontraproduktiv, den Menschen gleich am Anfang zu belügen“, sagt Kris.

Während den meisten – zumindest offiziell – ein Partner genügt, können sich Kris und Sarah romantische Beziehungen mit vielen vorstellen. Den Vorwurf, Polyamore seien Hedonisten, die sich nicht mit einer Liebe zufrieden geben, teilt Kris nicht: „Ich würde nie mit einer Person zusammenkommen, nur weil sie ein bestimmtes Bedürfnis erfüllt. Klar, mit einer anderen Frau kann ich vielleicht auch anderen Hobbys nachgehen. Aber es geht um eine tiefe emotionale Verbindung.“

Keine reinen Bettgeschichten

Von One-Night-Stands halten die beiden demnach nichts. Genauso wenig vom Wort „polyamorös“. Das klinge so nach Liebesabenteuern. Stattdessen suchen sie Partnerschaften. Die gesellschaftliche Norm, dass man davon nur eine haben sollte, stellt vor allem Kris infrage: „Es ist doch absurd. Bei Freunden sagt dir doch auch keiner, du darfst nur einen haben. Und wer sagt zu seinen Kindern, sie dürfen nur ein Elternteil lieben?“

Dinge zu hinterfragen, scheint zu seiner und Sarahs Lebensphilosophie zu gehören. „Wir haben einfach beschlossen, all das vom Tisch zu nehmen, was die Menschen als gegeben hinnehmen“, erklärt Sarah. Stattdessen haben sie ihre eigenen Regeln aufgestellt.

Maximalanzahl von Partnern

Doch wie viele parallel laufende Beziehungen passen in ein Leben? „Das haben wir uns noch gar nicht überlegt“, stellt Kris fest. „Aber es gibt schon eine natürliche Grenze. Also wenn man merkt, dass man nicht mehr hinterher kommt.“ Andere Polys hätten ihm berichtet, dass alles über drei schwierig wird. Wenn man eine richtige Beziehung aufbauen wolle. Auch gemeinsame Dreier- oder Viererbeziehungen können sich die beiden vorstellen. Aber darüber wollen sie erst reden, wenn es soweit ist. Anstatt alle möglichen Konstellationen vorab durchzugehen, lassen sie sich lieber „Thai-Chi-mäßig treiben“.

Reaktionen aus dem Umfeld

Nicht alle sehen die Polyamorie so entspannt. Ab und an bekommt Kris zu hören, dass das Ganze ja „typisch Mann“ sei, eine Masche, um möglichst viele Frauen, manchmal auch „einen ganzen Harem um sich zu scharen“. Einmal erlebte der Künstler, dass eine Ärztin sich weigerte, ihn zu untersuchen. Die Begründung: Sein polyamorer Lebensstil würde zu einer Ansammlung von Geschlechtskrankheiten führen.

Rückenwind bekommt Kris von seiner Mutter. Sie finde die ganze Polysache ganz toll – vor allem, weil sie Teil der 68er-Bewegung war. „Da fallen dann schnell mal Worte wie Establishment und Kommune“, erzählt Kris und muss lachen. „Aber für uns ist das kein politisches Statement. Wir machen einfach unser eigenes Ding. Geht ja auch niemanden was an.“

*Name redaktionell geändert

Von Laura Catoni