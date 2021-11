18 Monate – und gerade in Sachsen ist Corona noch längst nicht ausgestanden: Das Team der Corona-Intensivstation am Uniklinikum Leipzig muss in der vierten Welle weiter gegen das Virus kämpfen. Und nun geht es vor allem um eine Pandemie der Ungeimpften. Was macht das alles mit den Leuten, die hier arbeiten? Eine Reportage.