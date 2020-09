Leipzig

Seine Lackierung darf als ungewöhnlich bezeichnet werden. Die eine Hälfte ist Schwarz-Weiß. Die andere Lila und Pink. Auf Türen, Heck und Motorhaube prangen die Schriftzüge „ Elf“ und „ Minol“. Der Trabi sorgte in Paris für staunende Gesichter. In Berlin stand er dicht umringt vor dem Brandenburger Tor und am Reichstag. Und kein Geringerer als Michael Schumacher drehte begeistert mit ihm seine Runden.

Jetzt hat der Zweitakter seine letzte Reise angetreten. Das Oldtimermuseum Culitzsch in Wilkau-Haßlau will ihn an einer nachgebauten Minol-Tankstelle präsentieren. „Ein würdiger Platz“, meint Olaf Wagner, der den Trabi im Auftrag von Total an den Oldtimerverein übergeben hat. Bislang stand er als Dauerleihgabe des Mineralölkonzerns im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig, zuletzt allerdings im Depot.

Der Trabant schrieb deutsch-deutsche Geschichte

Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober soll der Duroplast-Bomber erstmals in dem Museum im Kreis Zwickau zu sehen sein. „Das passt. Denn das Fahrzeug hat wie kaum ein anderes deutsch-deutsche Geschichte geschrieben“, meint Rolf-Dieter Kauschat. „Es waren wirre und irre Jahre nach der Wende. Und wir waren ein Teil davon.“

Kauschat arbeitete damals bei der Minol Mineralölgesellschaft im Tanklager in Kläden (bei Stendal im heutigen Sachsen-Anhalt). Der heute 65-Jährige war eng befreundet mit dem mittlerweile verstorbenen Minol-Tankstellendirektor Wolfgang Schauen. Das über 1200 Tankstellen umfassende Netz war nach der Wende begehrt. Was Wunder, dass fast täglich internationale Mineralölfirmen bei der Treuhand und in der Minol-Zentrale in Berlin vorsprachen, erinnert sich Olaf Wagner, der nach der Wende bei Minol und danach in der neuen Leuna-Raffinerie Pressesprecher war.

Doch die Regierung unter dem damaligen Kanzler Helmut Kohl ( CDU) knüpfte den Verkauf „der schönsten Braut der Treuhand“, wie der ehemalige Tankstellen-Gigant der DDR bezeichnet wurde, an den Neubau der Raffinerie in Leuna. „ Kohl wusste, ohne Raffinerie-Neubau stehen die Chemiestandorte in Mitteldeutschland und damit Zehntausende Arbeitsplätze auf der Kippe“, erinnert sich Wagner.

Minol-Mitarbeiter besorgten sich einen Trabi Baujahr 1989

Als sich der französische Staatskonzern Elf Aquitaine 1992 zum Bau der Raffinerie verpflichtete und den Zuschlag bekam, fiel bei den Minol-Angestellten ein Stein vom Herzen. „Die Mitarbeiter waren in Sektlaune. Minol selbst investierte zu diesem Zeitpunkt in den Bau von 200 neuen Tankstellen. Diese steckte man in ein lila Kleid, da Shell Gelb und Rot, die früheren Minol-Farben für sich beanspruchte. Die Franzosen verpflichteten sich im Vorvertrag, die ostdeutsche Marke zu erhalten und ins Minol-Tankstellennetz zu investieren“, so Wagner.

Schauen und Kauschat kamen deshalb auf die Idee, einen Trabant in den Farben von Minol und Elf zu lackieren und mit ihm zum Elf-Hauptquartier nach Paris zu fahren. „Wir wollte den Franzosen zeigen, wie sehr man sich in Ostdeutschland über den neuen Investor freut.“ Das umlackierte Fahrzeug mit dem bedeutungsvollen Baujahr 1989 ging am 24. Juli 1992 in Berlin an den Start.

Zweitakter machte Halt am Brandenburger Tor und am Eiffelturm

Der Wagen machte Station am Berliner Dom, am Alexanderplatz, dem Brandenburger Tor und dem Französischen Dom. „Überall wurden wir fotografiert und gefragt, was es mit dem bunt lackierten Trabi auf sich hat“, erzählt Kauschat, der mit seinem Kollegen Thomas Puck einen Tag nach der Berlin-Rundreise nach Paris aufbrach. Die Zwischenstopps an Minol- und Elf-Tankstellen in Magdeburg und Düsseldorf waren bewusst gewählt, ebenso der Fototermin am Firmensitz der deutschen Elf-Tochter in Düsseldorf. Über Belgien gelangte das Trabi-Team dann nach Paris. Elf-Mitarbeiter lotsten die Ostdeutschen durch die Stadt.

Wie in Berlin posierten Kauschat und Puck mit ihrem Gefährt auch an der Seine vor Sehenswürdigkeiten – machten Halt am Eiffelturm, dem Arc de Triomphe oder auf der Champs Elysees. Mit dem Trabi fuhren sie anschließend im Elf-Hauptquartier vor, wo das Fahrzeug im Foyer für einige Zeit ausgestellt werden sollte. Elf-Manager luden Puck und Kauschat noch zu einem Abendessen und zur Stadtführung am nächsten Tag ein, bevor man sie zum Flieger nach Berlin begleitete.

Franzosen wollten Minol-Tankstellen schnell umgestalten

Ob die Aktion bei den Franzosen nur Freude ausgelöst hat, darf bezweifelt werden. Die Berlinerin Steffi Schweizer erinnert in ihrem Buch „ Minol – Hauptsache Benzin“ an einen Ausspruch des damaligen Elf-Präsidenten Le Loc-Prigent, der bei Vertragsunterzeichnung der Presse verkündete, dass die Marke Minol tot sei („La Marque Minol es morte“). Um keinen Aufschrei in den neuen Bundesländern zu riskieren, wurde der Manager mit den Worten übersetzt, dass Elf nach einer Lösung suche, um Minol in das Elf-Netz einzubinden. „Insgeheim wollte man die Tankstellen in Ostdeutschland ausschließlich unter Elf-Flagge betreiben.“

Vorschnelle Versuche der Franzosen, in Sachsen einige Minol-Tankstellen in das schwarze Elf-Kostüm zu zwängen, missglückten allerdings, so die Buchautorin. Die Kunden boykottierten die als „Beerdigungsinstitute“ empfundenen Zapfstellen. Das Marketing des Konzerns musste umdenken.

Hier schlägt zum zweiten Mal die Stunde des Trabis mit der kuriosen Lackierung. Dieses Mal setzte sich Michael Schumacher hinters Lenkrad und fuhr bei einer Pressekonferenz auf die Bühne des Berliner Palasthotels.

Elf steckte viel Geld in Werbung

„Beim Anlassen des Trabis zog der siebenfache Weltmeister sogar den Choke, was bei Kennern sehr gut ankam“, so Wagner. Schumacher fuhr von 1991 bis 1995 für den Rennstall Benetton – und Elf war ab 1993 einer der Sponsoren des Teams. Schumi-Aussteller grüßten damals von jeder Minol-Tankstelle. „Steig ein in die Formel M – Komm in den Club der Gewinner“ lautete die Werbung,die die Kunden zu Minol locken sollte. Wagner berichtet von Pächterveranstaltungen, von Millionen Rubbellosen, lilafarbenen VW-Golfs, Mifa-Mountainbikes und Reisegewinnen. Die Franzosen haben viel Geld in die Hand genommen, um die Marktposition von Minol zu stärken.

„Die Hoffnung vieler, dass Minol als Wettbewerber neben Aral, Shell oder BP auf dem gesamtdeutschen Markt mitspielen darf, erfüllte sich aber nicht“, sagt der Leipziger, der sich mit der Historie von Minol bestens auskennt. Heute gibt es in den neuen Ländern nur noch vier Minol-Tankstellen, eine davon in Leipzig. Um die Rechte an der Marke nicht zu verlieren, flaggte der französische Konzern Total, in dem Elf aufgegangen war, einige Stationen um.

Olaf Wagner und weitere Mitstreiter aus Minol-Zeiten wollen zum Tag der Einheit in Chemnitz sein. Dann kommen sicher weitere Geschichten ans Licht. Vielleicht die, dass der 601 S auf diversen Messen – unter anderem auf der Autoshow AAA in Berlin – der Hingucker war. Sogar Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen setzte sich damals hinters Steuer, stieß sich allerdings beim Einsteigen mächtig den Kopf.

Von Andreas Dunte