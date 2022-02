Mit Pornostars und Physiotherapeuten: Greifswalderin will Erwachsene aufklären

Greifswald

Im Nachmittagsprogramm läuft Werbung für erotisches Spielzeug, in Podcasts wird über den weiblichen Orgasmus gesprochen und der nächste Porno ist nur zwei Klicks entfernt. Sex ist allgegenwärtig. Trotz der Masse an Angeboten zum Thema Sexualität gebe es jedoch nur wenige Möglichkeiten, sich auszutauschen, findet Alicia Franke.

Genau das will die Greifswalderin ändern und hat deshalb das Start-up „Sexucation“ gegründet. Der Name setzt sich aus den Begriffen „Sex“ und dem englischen Wort „Education“ (übersetzt Bildung) zusammen. Die Idee: Die 23-Jährige will Veranstaltungen mit Expertinnen und Experten in der Hansestadt organisieren, bei denen ganz offen und ungeniert über Sexualität gesprochen werden kann.

Sex im Alter eines der Tabu-Themen

„Sexuelle Bildung für Erwachsene klingt zwar etwas unsexy“, sagt die Gründerin und lacht. Aber genau darum gehe es. „Die meisten Angebote richten sich an Kinder, Jugendliche oder an Menschen mit Behinderungen. Aber Aufklärung endet nicht mit dem 18. Lebensjahr. Im Gegenteil: Da fängt der Spaß ja erst richtig an“, sagt die BWL-Studentin, die sich neben ihrem Studium derzeit zur Sexualpädagogin ausbilden lässt. Läuft alles nach Plan, wird sie ihre Ausbildung im Juni abgeschlossen haben.

Zwar leben wir heute in einer offenen Gesellschaft, doch die Liste der tabuisierten Themen ist lang. Ein Beispiel dafür sei Sex im Alter. Deshalb steht auch als Experte ein Physiotherapeut auf der Liste von Alicia Franke und ihrem dreiköpfigen Team. Dieser könne dann genau erklären, welche Positionen sich am besten eignen, wenn der Rücken oder die Hüfte nicht mehr so mitmachen, erklärt die Hansestädterin. „Ich möchte Leute ins Boot holen, die Erfahrung und Fachwissen in bestimmten Bereichen haben.“

Öffentliche und private Veranstaltungen geplant

Mit knapp über 60 000 Einwohnern ist Greifswald im Vergleich zu Städten wie Hamburg oder Berlin ein Ort, der weniger von Anonymität geprägt ist. „Das ist ein Punkt, den ich vielleicht noch unterschätze. Es wird deshalb auch Events mit allgemeinen Themen geben, bei denen eine breite Masse angesprochen werden soll. Beispielsweise Vorträge oder Filmvorführungen mit sexuellem Bezug, bei denen man Fragen stellen kann, aber sich nicht explizit mit Namen vorstellen muss“, erklärt sie. Alle anderen Events will das Team entweder mit zwei oder drei Pärchen oder mit maximal bis zu acht Teilnehmern sowie einem Experten organisieren, um so eine passende und vertrauliche Atmosphäre zu schaffen, erklärt sie weiter.

Aufklärung ist für Alicia Franke kein neues Thema. Sie engagiert sich ehrenamtlich beim Verein „Mit Sicherheit verliebt“, einem Sexualaufklärungsprojekt an Schulen. Dort habe sie gemerkt, dass Aufklärung nicht nach einer Unterrichtsstunde geklärt ist, sondern ein Prozess sei, der auch im Erwachsenenalter noch anhalte. Ein Beispiel dafür seien Pornos. Diese können nicht nur negative Auswirkungen auf Jugendliche haben, sondern auch auf Erwachsene, sagt Franke.

Pornos erhöhen auch bei Erwachsenen Leistungsdruck

„Weil man eben nicht offen darüber redet, schaut man sich Pornos an, um zu gucken, was man noch lernen kann. Es ist die einzige Plattform, in der man sich Informationen ziehen kann. Wenn man aber einen riesigen Schwall an kostenfreien Pornos hat, entstehen Leistungsdruck und ein falsches Bild – auch bei Erwachsenen.“ Deshalb möchte Franke unter anderem auch mit Pornodarstellerinnen und Pornodarstellern zusammenarbeiten, die bei den Veranstaltungen als Experten zu Verfügung stehen.

Kostenlos sollen die Events nicht sein. Dafür gebe es mehrere Gründe. „Ich will die Welt natürlich ein bisschen besser machen. Aber bei den Veranstaltungen geht es um Ernsthaftigkeit und Sicherheit. Wir wollen hochwertige und professionelle Events machen. Die Leute müssen vorab entscheiden, ob sie sich wirklich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen oder ob sie sich nur berieseln lassen wollen“, erklärt die Greifswalderin. Ihr erstes großes Event soll bereits im Mai stattfinden. Da plant Alicia Franke ein „Selbstliebewochenende“ für Frauen ab 30 Jahre zu organisieren.

Weitere Informationen gibt es hier oder auf der Instagram-Seite: sexucation_official

Von Christin Lachmann/RND