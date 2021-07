Heiligendamm

„Weiße Stadt am Meer“ oder Perlenkette wird das klassizistische Ensemble mit dem 2003 eröffneten Grand Hotel Heiligendamm gern genannt. Heiligendamm gilt mit Gründung 1793 als ältester Seebadeort Deutschlands. Im Juni 2007 erlangte Heiligendamm durch den G8-Gipfel, auch internationale Bekanntheit.

Rettungsschwimmer bewachen den Strand

Der drei Kilometer lange Küstenstreifen wird in der Hochsaison mit bis zu 18 Rettungsschwimmern auf maximal fünf Türmen bewacht. Sie stammen von der Wasserwacht Bad Doberan, einer Gemeinschaft des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Bad Doberan e.V.. Abgesichert werden die Strände in der Zeit vom 15. Mai bis zum 15. September, in unterschiedlicher Besetzungszahl, je nach Bedarf und Monat.

Auf bis zu fünf Türmen bewachen die Rettungsschwimmer der Wasserwacht Bad Doberan den Strand, einer Gemeinschaft des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Bad Doberan e.V.. Quelle: Sabine Hügelland

Wichtig: Kurtaxpflicht herrscht in Heiligendamm

Heiligendamm ist Kurtax-pflichtig. Bezahlt wird an Kurtax-Automaten, die mit einem „K“ gekennzeichnet sind und sich an den Strandzugängen befinden. Vom 1. Mai bis zum 30. September beträgt die Kurtaxe zwei Euro pro Tag. Ermäßigt ein Euro. In der Nebensaison vom Oktober bis Ende April sind jeweils ein sowie 75 Cent zu entrichten. Es gilt passend zu bezahlen, die Automaten wechseln nicht.

Wer eine Unterkunft im Heilbad bezieht, zahlt die Kurtaxe bei der Anreise oder der Buchung. Die Kurkarte sollte immer bei sich getragen werden, denn die Strandvögte sind streng.

An den Strandzugängen stehen Hinweisschilder, die zeigen, wo sich welcher Strand befindet. Quelle: Sabine Hügelland

Strandabschnitte für verschiedene Bedürfnisse

Am Strand weht die Blaue Flagge, die vor allem eine gute Wasserqualität symbolisiert. Der barrierefreie zugängliche Strand ist überwiegend feinkörnig und fast steinfrei. Es gibt aufgegliederte Bereiche für Textilbader und auch für diejenigen, die sich im Adamskostüm sonnen möchten oder jene, die sich mit Sport aktiv und fit halten. Wo genau sich die einzelnen Bereiche befinden, können Strandbesucher an den Schilder entlang der Zugänge erfahren.

Rollstuhlfahrer gelangen über den Strandzugang 2 mit einem Strandrolli ins Wasser. Es gibt ausgewiesene Hundestrände sowie Abschnitte für Beach-und Wassersportler. Familien mit Kindern entscheiden sich gern für die Strandabschnitte A und die rauchfreien Zugänge 2 und 3.

Die Strände in Heiligendamm sind leicht zugänglich und bieten feinen Sand. Quelle: Sabine Hügelland

Seebrücke bietet Panoramablick

Sehr beliebt ist die 200 Meter lange Seebrücke, von der aus Besucher einen Panoramablick über die Weiße Stadt sowie den Strand erhalten. Sie liegt zentral vor dem Grand Hotel Heiligendamm. Zur Seebrücke führt eine Promenade vorbei an der Perlenkette.

Der Strand in Heiligendamm bietet für Familien, Sportler und Hundefreunde sowie Textil-und Nacktbader ausgewiesene Abschnitte. Quelle: Sabine Hügelland

Strandkorbmietung möglich

Wer möchte, kann sich einen Strandkorb mieten. Die Tagesgebühr liegt bei bis zu 12 Euro. Die Stunde kostet 3,50 und eine Woche 72 Euro.

Restaurants und Strandkiosk

Heiligendamm bietet neben edlen Restaurants im Grand Hotel, unter anderem den Herzoglichen Wartesaal auf dem Bahnhof, das Jagdhaus, die Coco Eismilchbar, DECK Beach Club Heiligendamm sowie den StrandPunkt, nahe des Strandes, und weitere.

Wassersportkurse werden angeboten

In der VDWS Kite- und Surfschule Heiligendamm des Wassersport Instruktor Wolfgang v. Oechelhaeuser wird Kiten, Surfen, Kitefoilen – eine neue Disziplin des Kitesurfens – sowie Stand Up Paddling angeboten.

Geschichte Heiligendamms erfahren

Wer mehr über Heiligendamm erfahren möchte, der kann an einer Ortsführung teilnehmen. Mittwochs und sonntags ist ab 11 Uhr Treff an der Strandpromenade am Eiscafé Coco.

Heiligendamm ist das älteste deutsche Seebad an der Ostseeküste und war bereits im 19. Jahrhundert Treffpunkt des Adels und des Großbürgertums. In dieser Zeit entstanden auch die klassizistischen Bauten entlang der Strandpromenade. Da es sich zum größten Teil um einen Hotelkomplex und Privatbesitz handelt, sind diese nicht zugänglich. Dennoch genießen Spaziergänger von der Promenade aus einen Blick darauf und können die bauliche Entwicklung mitverfolgen.

Toiletten in Strandnähe

In Heiligendamm gibt es eine öffentliche Toilette an der Seedeichstraße hinter dem Imbissen sowie eine am Ende der Straße Kinderstrand. Dixie-Toiletten stehen am Saisonparkplatz.

Kostenpflichtige Parkplätze

Es existieren Parkplätze entlang der Seedeichstraße. Zudem gibt es einen Saisonparkplatz, der von der Seedeichstraße aus zu erreichen ist sowie eine Parkplatz auf Höhe des blauen Rettungsturmes. Vom Waldparkplatz, der von der Landesstraße 12 aus angefahren wird, ist es ein kurzer Weg zum Strand. In der Saison betragen die Kosten von 1,00 Euro pro Stunde bis zu 5,00 Euro täglich.

Mit dem historische Bahnhof in Heiligendamm nach Kühlungsborn oder Bad Doberan fahren. Quelle: Sabine Hügelland

Mit dem Molli nach Heiligendamm fahren oder die Radroute wählen

Eine Reise mit der Schmalspurbahn Molli führt vom historischen Bahnhof in Heiligendamm in die Nachbarorte Bad Doberan und Kühlungsborn. Da Heiligendamm ist am Ostseeküsten-Radweg angeschlossen.

Zwei Kirchen mitten im Wald und eine Kurklinik

Mitten im Buchenwald stehen die evangelische Waldkirche sowie die unsanierte katholische Herz-Jesu-Kapelle. Und es gibt die Medianklinik in der unter anderem Atemwegs-Erkrankte Heilung finden.

Heiligendamm bietet etwas für Gesundheitssuchende, Sportler, Erholungsbedürftige, Geschichtsinteressierte und Relaxer – und ist nicht nur für Strandgänger eine Reise wert.

Von Sabine Hügelland