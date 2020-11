Sellin

Der frühere Bunker der Grenzer aus DDR-Zeiten am Kliff des Selliner Südstrandes soll abgerissen werden. Darüber informierte Bürgermeister Reinhard Liedtke am Donnerstag. „Er ist tatsächlich eine akute Gefahr, die dringend beseitigt werden muss“, so Liedtke.

An der Gefahrenstelle an der Stellküste ragen bereits weite Teile der einstigen NVA-Anlage aus der Kliffkante und könnten bald abstürzen. In den letzten Jahren waren durch Erosion bereits Teile des Bunkers abgebrochen und in die Tiefe gerutscht. Der Bürgermeister sah für die Gemeinde da noch wenig Handlungsspielraum: Zu aufwendig, zu teuer. Doch nun, nach dem gewaltigen Hangabbruch nahe der Seebrücke, kommt offensichtlich einiges in Bewegung.

Auf das Problem habe der Tourismusausschuss der Gemeindevertretung in der Vergangenheit schon mehrfach hingewiesen, so Liedtke. Auf der Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch, zu der aufgrund des aktuellen Hangrutsches auch die Mitglieder der Gemeindevertretung und des Tourismusausschusses hinzugezogen worden waren, sei das Thema erneut besprochen worden. Anwesend war auch Gutachter Prof. Dr. Johannes Feuerbach, der sich inzwischen die Steilküsten erneut angeschaut habe. Fazit: „Es besteht dringend Handlungsbedarf“, so Liedtke.

Bunker ist Zuhause von Fledermäusen

Es seien Mittel in den Gemeindehaushalt für das nächste Jahr eingestellt worden, damit der Bunker beräumt werden könne. Geschätzte Kosten: rund 60 000 Euro. Mit einem Bagger sollen oberhalb des Kliffs die Gebäudereste abgetragen werden. Wenn der Bagger nicht an alle Teile des Bunkers herankomme, könnten diese möglicherweise auch über die Kliffkante geschoben werden. Unterhalb des Kliffs werde natürlich der Strand abgesperrt. Vor der Beräumung müsse allerdings noch geklärt werden, ob Fledermäuse im Bunker sind. Das Gemäuer dient ihnen nämlich als Quartier.

Vor Jahrzehnten war der Bunker weit entfernt von der Kliffkante und noch völlig im Erdreich verborgen. Zu DDR-Zeiten und bis 1990 war hier der Standort der 2. Technischen Beobachtungskompanie Sellin der Grenzbrigade Küste. Neben dem Bunker befanden sich eine Funkmessanlage und ein über 20 Meter hoher Beobachtungsturm dort, der nach der Wende in den 90er Jahren abgerissen wurde.

Gefährlicher „Zuckersand“ am Hang

Unterhalb des Hochufers führt ein für Spaziergänger beliebter Strandabschnitt entlang. Er liegt in der Mitte des Weges zwischen Hauptstrand, an dem sich die Seebrücke befindet, und Südstrand. Das Kliff ist in diesem Bereich, genannt Quitzlaser Ort, 30 bis 50 Meter hoch und zählt zu den aktivsten auf der Insel Rügen. Jederzeit können dort Abbrüche erfolgen, worauf Schilder hinweisen. An den Hängen ist kaum noch Wurzelwerk, das Halt bietet. Die Steilküste hat dort feinen und gefährlichen „Zuckersand“.

„Das Sturmtief vor vier Wochen hat uns eine Menge Arbeit auferlegt und verdeutlicht, dass man handeln muss“, so Reinhard Liedtke. Nach dem gewaltigen Hangrutsch 300 Meter von der Seebrücke entfernt, dessen Ursache auch das Sturmhochwasser sein soll, hatten am Dienstag erste Sicherungsarbeiten begonnen.

Bis Mittwoch wurden Starkbäume aus dem Hang entfernt, um den Druck zu minimieren. Geologie-Professor Feuerbach habe inzwischen eine Sofortanalyse erstellt, um den gegenwärtigen Zustand aufzuzeigen. Mit einem Gutachten sollen nun die weiteren Schritte aufgezeigt werden. Zuvor werde noch eine Spezialdrohne den Hang abfliegen.

Großes Drahtgitter als Hangpflaster

Erdmassen eines 150 Quadratmeter großen Areals waren am vergangenen Sonnabend unterhalb des Hochufers in die Tiefe gerutscht und hatten Bäume mitgerissen. Seither klafft eine Wunde im Hang, die nun als erstes versorgt werden müsse, so Liedtke.

Das Pflaster wird in diesem Falle ein rund 300 Quadratmeter großes Drahtgitter. Das werde an den Seitenrücken verankert, um Druck aufhalten zu können. In das Geflecht werde dann ein Humusgemisch mit Grassamen hineingepumpt. „Diese Arbeiten sollen bis Weihnachten fertig sein, damit die Stelle nicht noch größer wird“, so Liedtke.

Die Gemeinde hofft auf die vom Landwirtschaftsministerium in Aussicht gestellte Unterstützung bei den Maßnahmen an der Steilküste am Haupt- und am Südstrand. „Wir haben zwar die Verkehrssicherungspflicht, aber wir können nicht alles im Alleingang machen. Wir müssen gemeinsam einvernehmliche Lösungen finden. Schuldzuweisungen und Kompetenzgerangel bringen uns jetzt nicht weiter“, so Liedtke. Man könne von großem Glück reden, dass der Abbruch passierte, als auf dem dortigen Promenadenstück keine Menschen entlangspazierten. „Dort stehen sonst auch oft Autos“, so Liedtke.

Von Gerit Herold