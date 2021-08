Naturschutz auf Rügen: Nationalpark-Ranger treffen immer öfter auf aggressive Gäste

Sassnitz

„Willst du aufs Maul?“ Die „Offerte“ seines Gegenübers kommt für den Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung auf Jasmund nicht überraschend. Er hatte den Besucher darauf hingewiesen, dass das Fahrradfahren auf diesem schmalen Pfad am Hochufer nicht gestattet sei, sondern nur auf den ausgeschilderten Wegen. Aber von Einsicht keine Spur. Stattdessen muss sich der Nationalparkwächter Beschimpfungen und Bedrohungen anhören – und das gar nicht mal selten. Was früher die Ausnahme war, ist mittlerweile gang und gäbe, erzählt ein Ranger, der gerade von seiner Tour zurückkommt und weder mit Namen noch mit Bild in der Zeitung erscheinen möchte.

Es ist nicht allein der Umgangston, der rauer wird. Immer öfter bauen sich die ertappten und uneinsichtigen „Sünder“ vor den Wächtern des Nationalparks auf und drohen mit körperlicher Gewalt. Das berichtet unser Netzwerkpartner Ostsee-Zeitung. Vor wenigen Tagen schreckte eine Nachricht des Bundesverbandes Naturwacht, in der rund 700 deutsche Naturschutz-Ranger organisiert sind, die Öffentlichkeit auf: Der Verein organisiert für seine Mitglieder im Rahmen von Deeskalationsschulungen auch Selbstverteidigungskurse bei einem Karate-Lehrer. An dem würden auch die Jasmunder Ranger teilnehmen, wurde in verschiedenen Internetforen prompt behauptet.

Handgreiflich geworden ist noch keiner

Nein, sagt der Revierleiter Rico Markmann, keiner seiner Kollegen auf der Insel besuche jetzt einen solchen Kurs. „Jedenfalls nicht im Dienst und, soweit ich das weiß, auch nicht in der Freizeit, obwohl es da natürlich jedem freisteht.“ Direkte Nachfragen bei zwei Rangern auf Jasmund ergeben das gleiche Bild: kein Interesse. „Wo soll das denn hinführen, wenn wir anfangen, uns mit den Gästen zu prügeln oder gegenseitig aufs Kreuz zu legen?“, fragt einer von ihnen kopfschüttelnd. Dennoch gibt es immer öfter brenzlige Situationen. Damit die Kollegen dann nicht ganz allein dem aufgebrachten Gast gegenüberstehen, laufen sie seit dem vergangenen Jahr nur noch zu zweit Streife.

Handgreiflichkeiten habe es noch nicht gegeben. „Soweit lassen wir es erst gar nicht kommen“, sagt Rico Markmann. Ja, mehr und mehr Gäste seien auf Krawall gebürstet. Geschlagen wurde zwar noch niemand, aber man habe ihn beispielsweise schon bespuckt und indirekt mit einer Corona-Infektion gedroht, berichtet einer der Mitarbeiter. „Wenn wir darauf ähnlich reagierten, würde die Situation doch nur weiter eskalieren“, sagt Markmann. „Das geht nicht, so sind wir nicht und so wollen wir auch nicht gesehen werden. Wir legen uns nicht körperlich mit den Besuchern an.“ Bevor es dazu komme, empfehle man allen Kollegen die Deeskalation und sich zurückzuziehen.

Klettern an der Steilküste

Siegt damit nicht die Frechheit? Nicht unbedingt, sagt Rico Markmann. „Wenn die Situation eskaliert, rufen wir die Polizei und bitten um Amtshilfe.“ Das komme leider öfter vor, als den Nationalpark-Mitarbeitern lieb sei. Der Leiter der Behörde auf Jasmund, Dr. Ingolf Stodian, erinnert sich an eine Gruppe junger Männer, die am Steilhang herumkletterten. „Einer von denen sogar barfuß.“ Dass das gefährlich sei, wollten sie genauso wenig einsehen wie das Bußgeld akzeptieren. Sie hätten keine Ausweise und wüssten ihre Namen nicht, weil sie an „frühzeitiger Demenz“ litten. Auch die herbeigerufene Polizei versuchten sie anfangs mit solchen Bemerkungen zu veralbern. Ernst wurden sie erst, als die Beamten sie in das Einsatzfahrzeug eskortierten und zur Feststellung der Personalien aufs Sassnitzer Revier brachten.

Diese Kreuzfahrtschiffe fuhren im Mai beziehungsweise Juni bis an die Gewässergrenze des Nationalparks Jasmund im Bereich des Königsstuhls und drehten sich dabei fast auf der Stelle. Mit einem Tiefgang von acht Metern wirbelten sie in dem zehn Meter tiefen Wasser kräftig Sediment auf, stießen deutlich sichtbare Abgassäulen aus und lärmten mit ihren Schiffshörnern, dass es noch kilometerweit landeinwärts zu hören war. Quelle: privat

Wildcamper, Wildparker, Spaziergänger, die nicht auf den Wegen bleiben und immer wieder die, die ihre Kletterkünste an der Kreideküste ausprobieren wollen – das sind die häufigsten Verstöße, gegen die die Ranger vorgehen. Vermehrt müssen sie dabei auch die 500-Meter-Schutzzone vor der Küste im Auge behalten und bei Verstößen die Wasserschutzpolizei einschalten. Es sind längst nicht mehr nur die Angler und Sportbootfahrer, sondern zunehmend auch die Paddler auf ihren Stand-up-Brettern, die dicht an die Küste heranfahren.

Kreuzfahrtschiffe reizen Grenze aus

Selbst riesige Kreuzfahrtschiffe reizen die Grenze aus. Ingolf Stodian berichtet von zwei Aufenthalten der Kreuzfahrer „Mein Schiff 1“ und „Mein Schiff 4“, die im Mai beziehungsweise Juni unmittelbar vor dem Königsstuhl auftauchten. „Unmittelbar an der Schutzgebietsgrenze drehten sich beide Schiffe nahezu auf der Stelle.“ Weil sie einen Tiefgang von acht Metern haben, die Ostsee dort aber gerade mal zehn Meter tief ist, wirbelten sie bei dem Manöver jede Menge Sediment vom Meeresboden auf. Neben den deutlich sichtbaren Emissionen aus dem Schornstein habe vor allem der minutenlange Lärm gestört, den die Riesenpötte mit ihren Schiffshörnern veranstalteten. Letzteres sei sicher nicht verboten, zeuge aber in unmittelbarer Nähe zu einem solchen Naturschatz wie der Kreideküste und der Stubnitz von wenig Sensibilität, so Stodian.

Ranger des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft auf ihrer morgendlichen Streife durchs Revier Born – auf der Suche nach Wildcampern und Falschparkern. Quelle: Susanne Retzlaff

In dem Maße wie das Unrechtsbewusstsein schrumpft, scheint die Uneinsichtigkeit zu wachsen. Das jedenfalls haben Ingolf Stodian und seine Kollegen in den zurückliegenden Jahren festgestellt. „Immer mehr Leute haben scheinbar immer mehr Freizeit und meinen, sie könnten dann machen, was sie wollten“, überlegt Revierleiter Markmann laut. Wenn man sie zum Beispiel beim Klettern im Steilhang auf die Gefahr aufmerksam mache, bekomme man oft als Antwort: „Das ist doch unser Leben!“ Besonders schlimm sei es im vergangenen Jahr gewesen, als wegen der Corona-Pandemie die Reisemöglichkeiten stark eingeschränkt waren. Viele Menschen, die sonst ihren Urlaub anderswo in der Welt verbrachten, kamen nach Rügen und hunderttausende besuchten den Nationalpark. Die Zahl der registrierten Verstöße verdoppelte sich in etwa und stieg von 190 im Jahr 2019 auf 439 im vergangenen Jahr. In diesem Sommer ist es bislang nicht ganz so dramatisch wie im vergangenen, „aber wir liegen noch immer über dem Durchschnitt“.

Revierleiter: „Welterbestätte ist kein Jahrmarkt!“

Dabei sei die wirkliche Zahl der Vergehen deutlich höher, als es die Statistik wiedergeben könne. „Wir können nicht überall sein“, sagt der Nationalpark-Amtsleiter. Während der Ranger gerade einen Vorgang aufnehme, würde 20 Meter weiter schon die nächste Verfehlung begangen, die er gar nicht so schnell ahnden könne. „Wir gehen davon aus, dass nur zehn Prozent der Verstöße für uns greifbar sind.“ Von denen kommt gut die Hälfte mit einer mündlichen Verwarnung davon, die anderen zahlen ein Verwarngeld. Mancher empfindet das als Schikane.

„Wir brauchen diese 20 Euro, oder wie viel es auch immer sind, nicht“, sagt Stodian, „wir wollen, dass bei größeren Verstößen oder bei Uneinsichtigkeit doch noch etwas hängen bleibt und die Menschen sich beim nächsten Mal daran erinnern.“ Früher habe man es oft bei einer mündlichen Verwarnung belassen können, sagt Rico Markmann. „Vielleicht waren die Menschen da zugänglicher, wir vielleicht nachsichtiger?“ Rico Markmann glaubt eher, dass die Gäste zunehmend beratungsresistenter werden. „Jedenfalls haben wir früher nicht so viel ahnden müssen.“ Der Revierleiter wünschte sich, dass die Menschen den Naturschatz, den sie betreten und entdecken, mehr zu schätzen wissen. „Das ist eine Welterbestätte, da bewegt man sich anders als auf einem Jahrmarkt.“

Von Maik Trettin/OZ/RND