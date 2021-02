Dresden

64 Felder, 32 Figuren, 10 hoch 43 mögliche Stellungen: Was bei Mathemuffeln Kopfschmerzen auslöst, heizt bei Filiz Osmanodja die Dopaminproduktion an. Seit ihrem fünften Lebensjahr ist die Dresdnerin leidenschaftliche Schachspielerin. Mit ihren klugen Zügen schaffte sie es nicht nur 2014 zur U18-Vizeweltmeisterin, sondern 2020 auch in die Filmwelt.

Serie stellte neuen Rekord auf

Wer die Netflixserie „Das Damengambit“ gesehen hat, wird sich vor dem Bildschirm vielleicht gefragt haben, ob die Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy wirklich so flink auf dem Schachbrett unterwegs ist. Die Antwort ist jein. Zwar hat die Schauspielerin laut Osmanodja die Basics drauf, die kniffligen Szenen übernahm aber die Profispielerin aus Dresden. Als Handdouble zeigt Osmanodja lediglich ihre Finger – dafür gingen die um die Welt. Mit 62 Millionen Aufrufen innerhalb 28 Tagen wurde „Das Damengambit“ zur bis dato erfolgreichsten limitierten Netflixserie. In sieben Folgen begleitet der Zuschauer das Heimkind Beth Harmon aus Kentucky bei seinem Aufstieg zum umjubelten Schachstar, von ersten Partien mit Hausmeister Shaibel bis zum Duell gegen den gefürchteten Weltmeister Vasily Borgov.

Anzeige

Dass Netflix nach einem Handdouble suchte, fand Osmanodja zufällig bei Facebook heraus. „Ich habe die Anzeige überflogen und dachte mir, ach warum nicht?“ Noch am gleichen Tag hielt die 24-Jährige ihre Hände am Set in Berlin neben die der Hauptdarstellerin. „Dann meinten die, das passe doch.“ Osmanodja war damals im Praktischen Jahr ihres Medizinstudiums, die Ar­beit im Krankenhaus sah man ihren Händen an. Also schickte Netflix jemanden zur Apotheke und holte der angehenden Ärztin eine medizinische Handcreme. Nach einer einwöchigen Schönheitskur waren ihre Finger startklar.

Netflix-Dreharbeiten in Berlin

Drei Tage verbrachte Osmanodja am Set in Berlin. Ihr Job war es, die Partien in den verschiedenen Folgen auswendig zu lernen. Dann wurden die Szenen einmal mit ihr, einmal mit Anya Taylor-Joy gedreht und zum Schluss übereinander gelegt, erzählt der Schachprofi. Das Projekt ließ sie in eine fremde Welt eintauchen. Ganz aus dem Häuschen berichtet sie, wie einer „Filiz ist im Haus“ in sein Walkie-Talkie sprach und von Mitarbeitern, die alleine fürs Getränkeholen zuständig waren.

Drei Tage verbrachte Filiz Osmanodja am Set in Berlin. Quelle: Anja Schneider

Mit fünf Jahren kam Osmanodja das erste Mal mit Schach in Berührung. Sie erinnert sich noch genau an ihre erste Partie, damals auf dem Wohnzimmerboden, nachdem sie Va­ter und Bruder am Brett beobachtet und sich gefragt hatte, was die beiden da mit den Figuren anstellten. „Zeig mir mal, wie das geht“, sagte das kleine Mädchen zu ihrem Vater Osman. Noch am selben Abend gingen sie gemeinsam zum Dresdner Schachverein.

Von lokalen Turnieren in die große Welt

Genau wie die Hauptrolle Beth Harmon spielte sich Osmanodja von anfangs lokalen Turnieren in „irgendwelchen Turnhallen“, wie sie sagt, zu Meisterschaften in der ganzen Welt. Ständiges Reisen gehörten zum Schachalltag, daneben der Schulalltag auf dem Dresdner Sportgymnasium. Während ihre Mitschüler im Mannschaftssport aufgingen, wurde Osmanodja zur Einzelkämpferin, ihre einzigen Begleiter: König, Dame, Türme, Springer, Läufer und Bauern. Sie mag den Einzelsport, sagt sie, die ungeteilte Verantwortung für Sieg und Niederlage.

Trotz ihres großen Talents blieben Schlappen nicht aus. „Als Kind habe ich meistens schon am Brett angefangen zu weinen“, erzählt die 24-Jährige und lacht dabei. „Meine Eltern meinten immer, ich solle doch wenigstens warten, bis ich im Warteraum bin.“ Doch sie habe es nie geschafft, die Tränen aufzuhalten. Osmanodja bezeichnet sich selbst als schlechte Verliererin, auch wenn sie ihre Emotionen heute besser im Griff hat.

Am Ende gewinnt der Berechnendere

Dass Schach nichts für schwache Nerven ist, zeigt auch „Das Damengambit“. Die Partie der letzten Folge geht so zermürbend lange, dass sie abgebrochen und am nächsten Tag fortgesetzt wird. In Zeitraffer sieht der Zuschauer, wie sich die Spieler über Stunden ihre Köpfe über ihren nächsten Zug zerbrechen. Das, „die Hauptarbeit des Schachs“, macht für Osmanodja den Reiz des Brettspiels aus. „Mir gefällt es, die Möglichkeiten des Gegners zu antizipieren, zu überlegen, was er denken könnte.“ Am Ende gewinne der Berechnendere, der, der mehr Schritte im Voraus gedacht hat. „Und das schönste Gefühl ist, wenn der Plan aufgeht“.

Osmanodja ist leidenschaftlich, aber nicht besessen, ganz anders als Elizabeth Harmon. „Ich habe mich schon immer auch für andere Dinge interessiert wie Musik oder Tischtennis. Und für mich stand immer fest, dass ich einen normalen Job haben will.“ Deshalb geht es für das junge Talent zur Zeit vor allem um Medizin und den nächsten Schritt nach dem abgeschlossenen Studium. Was nicht bedeutet, dass der Sport ad acta liegt. Im Gegenteil. Osmanodja weiß ganz genau, was ihr nächstes Ziel im Schach ist: nichts weniger als die Qualifikation zum Weltcup 2023.

Von Laura Catoni