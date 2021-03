Sellin

Nach dem Abriss des erst 21 Jahre alten Kurhauses in Sellin entsteht an gleicher Stelle eine größere und luxuriösere Hotelanlage. In bester Lager mit Blick auf das Meer und die Seebrücke baut die Primus Immobilien AG bis zum Frühjahr 2023 insgesamt 108 Ferienappartements und Eigentumswohnungen.

Bilder, die der Bauherr jetzt an den Bauzäunen aufgehängt hat, zeigen nun, wie der Komplex einmal aussehen soll. Zu sehen sind sowohl mehrere Außenansichten als auch ein Blick auf die Rezeption.

Bildergalerie: So sieht das neue Hotel an der Selliner Seebrücke später aus

Neues Selliner Hotel mit Kaminen in den Zimmern und großem Spa-Bereich

Die neue Ferienanlage soll als klassisches Hotel weitergeführt werden, künftig aber ganzjährig geöffnet sein. Bisher hielt das „erste Haus am Platz“ von November bis März Winterschlaf, weil ein entsprechendes Wellnessangebot gefehlt habe.

Die neuen Strukturen seien auch der Grund für Abriss und Neubau gewesen. Neues Aushängeschild der Urlauberherberge werde ein 1000 Quadratmeter großer Wellnessbereich mit Pool, Behandlungsräumen und Saunen mit eigener Dachterrasse sein.

Moderne Bäderarchitektur statt mediterraner Atmosphäre

Die neuen Hotelzimmer sind mit Kaminen ausgestattet. Im Erdgeschoss entstehen drei Gewerbeeinheiten, für die es schon Interessenten geben soll, sowie ein 250 Quadratmeter großes Restaurant.

Während die vorherigen Bauherren und Architekten mediterrane Atmosphäre rüberbringen wollten, setzten sie Nachfolger auf eine sogenannte moderne Bäderarchitektur. Das markante Türmchen zur Seebrücke hin wird aber auch in den neuen Plänen berücksichtigt. Der neue Hotelkomplex wird in Optik und Größe dem gegenüberliegenden „First“ ähneln.

Quelle: Gerit Herold

Diese Appartementhaus mit 47 Ferienquartieren, Restaurant, Sonnenterrasse, Hallenbad und sechs Läden im Erdgeschoss hatte die Kaphag Architektur- und Bau-Gesellschaft mbH mit Sitz in Berlin am historischen Standort des früheren Strandhotels für 35 Millionen Euro gebaut und 2018 eröffnet. Es wird von der Rostocker Arcona-Gruppe betrieben.

Quelle: Stefan Sauer

Vier-Sterne-Kurhaus erst geschlossen, dann abgerissen

Im November letzten Jahres hatten die Abrissarbeiten für das ehemalige Kurhaus mit einem Jahr Verzögerung aus behördlichen Gründen begonnen. Das Vier-Sterne-Hotel mit 96 Zimmern und Restaurant war im November 2019 geschlossen worden, dort waren 34 Mitarbeiter beschäftigt. Da sich das Hotel vergrößert, sollen nach Fertigstellung des Hotels mehr Mitarbeiter ganzjährig eingestellt werden.

Vor drei Jahren hatte die Primus Immobilien AG aus Berlin, die gerade in Ahlbeck auf der Insel Usedom eine 80 Millionen Euro teure Hotelanlage an der Promenade baut und am Nordstrand in Göhren die „Ostseeresidenz“ durch ein neues Suiten-Hotel ersetzen möchte, das frühere Travel-Charme-Kurhaus Sellin erworben. Ab Ende 2018 segelte es unter der Flagge von Vela Hotels, die auch Betreiber der neuen Anlage sein werden.

Investor Primus aus Berlin verkauft die Suiten einzeln

Primus setzt auf ein neues Betreibermodell: Private Käufer erwerben dabei die Hotelsuiten und vermieten sie an eine Hotelbetreibergesellschaft. In diesem Falle an die Vela Hotels AG. Als erstes Projekt auf Rügen hatte die Vela Hotels AG das Loev Hotel im Ostseebad Binz übernommen.

Der historische Kurhaus-Standort in 1A-Lage am Selliner Hochufer hat in den vergangenen 100 Jahren eine wechselvolle Geschichte erlebt. 1896 wurde hier das Hotel Fürst Wilhelm gebaut, das später in Kurhaus umbenannt wurde. Zu DDR-Zeiten hieß das Haus „Hotel Frieden“ und wurde nach der Wende abgerissen. Das neue Kurhaus wurde 2001 eröffnet. Damals hatte es 50 Mitarbeiter.

Neuer Name ist noch nicht bekannt

Mit dem alten Kurhaus wird aller Voraussicht nach auch sein Name verschwinden. Wie der neue Hotelkomplex heißen wird, darüber gibt es derzeit keine Angaben. Auch zur Investitionssumme nicht.

Nach Informationen der „Ostsee-Zeitung“ soll allein der Kauf des Kurhauses rund acht Millionen Euro gekostet haben. Eine weitere Million müsse wohl für Abriss und bürokratische sowie bauliche Vorbereitungen einkalkuliert werden.

Von Gerit Herold