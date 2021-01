Um die Erdgasleitung von Russland nach Lubmin endlich fertigzustellen, soll in Mecklenburg-Vorpommern eine Landesstiftung als Schutzschirm gegen US-Sanktionen dienen. Ministerpräsidentin Schwesig verkauft diese vor allem als Umweltstiftung. Kritiker erheben den Vorwurf: Nord Stream 2 erkaufe sich Hilfe, mit Klimaschutz habe dies nichts zu tun.

Umstrittene Landesstiftung: Nord-Stream-2-Schutzschirm in russischer Hand

Ostseepipeline - Umstrittene Landesstiftung: Nord-Stream-2-Schutzschirm in russischer Hand

Ostseepipeline - Umstrittene Landesstiftung: Nord-Stream-2-Schutzschirm in russischer Hand