Drei US-Senatoren haben dem Fährhafen Sassnitz in Mecklenburg-Vorpommern in einem Brief mit schweren Sanktionen wegen seiner Rolle beim Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 gedroht. Unter Verweis auf Hilfe bei der Verlegung von Rohren und der Beherbergung russischer Schiffe schrieben die republikanischen Senatoren Ted Cruz, Tom Cotton und Ron Johnson von schwerwiegenden Maßnahmen, die den Hafen „kommerziell und finanziell abschneiden“ würden von den USA.

Sassnitz und der mit ihm verbundene Hafen Mukran müssten ihre Hilfe für das von der Regierung von US-Präsident Donald Trump verhasste Projekt einstellen. Der Brief ist auf Mittwoch datiert. Zuvor hatten die „Welt“ und das „ Handelsblatt“ darüber berichtet.

Sanktionsgesetze würde Strafen ermöglichen

Als rechtliche Grundlage zitierten die Volksvertreter bereits bestehende US-Sanktionsgesetze zu Nord Stream 2. Diese würde ermöglichen, dass beteiligte Personen und Firmen bestraft würden. „Den Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten und Aktionären der Fährhafen Sassnitz GmbH wird die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt, und jegliches Eigentum oder Interesse an Eigentum, das sie in unserem Zuständigkeitsbereich haben, wird eingefroren“, heißt es in dem Brief.

Amerikanischen Staatsbürgern und Firmen würde zudem verboten, mit dem Hafen zusammenzuarbeiten. „Wenn Sie weiterhin Waren, Dienstleistungen und Unterstützung für das Nord-Stream 2-Projekt bereitstellen (...) würden Sie die zukünftige finanzielle Rentabilität Ihres Unternehmens zerstören“, hieß es weiter.

Russische Schiffe sollen Pipeline vollenden

Im Hafen Mukran auf der Insel Rügen lagern die für die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline benötigten Stahlrohre. Sie sind vor Jahren in einer Fabrik in Mukran mit Beton ummantelt worden. Die Fabrik hat ihre Arbeit mittlerweile eingestellt.

Die zweite Pipeline zwischen Russland und Deutschland durch die Ostsee ist zu 94 Prozent fertig. Von den insgesamt 2460 Kilometern - die sich ergeben, weil die 1230 Kilometer lange Pipeline aus zwei parallelen Strängen besteht - fehlen nur noch gut 150. Im Dezember 2019 waren die Bauarbeiten vor der dänischen Insel Bornholm aber abrupt gestoppt worden, weil die beiden Schweizer Verlegeschiffe wegen der ersten Sanktionswelle der USA ihre Arbeit einstellten.

Zwei russische Schiffe, die bereits im Hafen Mukran liegen, sollen die Pipeline vollenden. Zudem liegt dort ein Wohnschiff für rund 140 Arbeiter. Es wird vermutet, dass die an Bord lebenden Arbeiter mit dem Weiterbau der Gastrasse zu tun haben. Wann die Arbeiten weitergehen könnte, ist offen.

Auswärtiges Amt : „Drohbriefe völlig unangebracht“

Das Auswärtige Amt reagierte mit deutlicher Kritik. „Die US-Politik der extraterritorialen Sanktionen gegen enge Partner und Verbündete ist ein schwerwiegender Eingriff in unsere nationale Souveränität“, sagte Staatsminister Annen ( SPD) dem „ Handelsblatt“. „Tonfall und Inhalt der jüngst von Senatoren verschickten Drohbriefe an deutsche Unternehmen sind völlig unangebracht.“

Die Bundesregierung habe den USA klar gemacht, „dass wir uns gegen die Ausübung von Druck auf unsere Unternehmen verwehren“. Deutschland werde die EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um „die europäische Souveränität zu stärken und Instrumente wie die Blocking-Verordnung weiterzuentwickeln“. Europa dürfe sich nicht erpressbar machen.

Politiker kritisieren Sanktionen scharf

„Dieses Schreiben ist an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten“, sagte der Vorsitzende des Bundestags-Wirtschaftsausschusses, Klaus Ernst. Der Linke-Politiker forderte die Bundesregierung auf, den amerikanischen Botschafter einzubestellen. „Darüber hinaus müssen endlich wirksame Gegenmaßnahmen angedroht und gegebenenfalls durchgeführt werden, wie zum Beispiel Strafzölle gegen amerikanisches LNG-Gas.“

Zuvor hatte bereits der SPD-Fraktionschef im Schweriner Landtag, Thomas Krüger, die Sanktionsdrohungen der USA gegen Kooperationspartner von Nord Stream 2 scharf kritisiert. „Es geht nicht allein um Nord Stream 2. Es geht um die Frage, ob für Unternehmen überhaupt noch Sicherheit besteht, wenn sie nach den Regeln der EU hier investieren“, sagte Krüger am Donnerstag in Schwerin. Er appellierte an EU-Kommission und Bundesregierung, den USA deutlich zu machen, dass sie deren Aktivitäten gegen das Energieprojekt nicht dulden.

Die Sanktionsdrohungen hätten schon dazu geführt, dass sich Firmen aus dem Milliarden-Projekt zurückziehen. Dabei diene dieses Vorgehen der USA vorrangig einem Ziel: „Sie wollen ihr Flüssiggas in Europa verkaufen“, sagte Krüger. Er hatte sich nach eigenen Angaben erst vor Kurzem am Anlandepunkt in Lubmin bei Greifswald, wo bereits russisches Gas aus der Leitung Nord Stream 1 ankommt, über den Stand der Arbeiten informiert.

Pipeline ist Trump seit Jahren Dorn im Auge

Der US-Regierung ist Nord Stream 2 ein Dorn im Auge, auch osteuropäische EU-Staaten sowie die Ukraine kritisieren das Projekt scharf. US-Präsident Trump kritisiert die Pipeline von Russland nach Deutschland seit Jahren. Er hatte Ende 2019 erste Strafmaßnahmen gegen bestimmte Unternehmen ermöglicht, die am Bau von Nord Stream 2 beteiligt sind.

Trump wirft Deutschland vor, es lasse sich militärisch vor Russland schützen, verschaffe Moskau aber gleichzeitig hohe Einnahmen aus Gasexporten.

Kritiker werfen Trump vor, die Pipeline nur verhindern zu wollen, um mehr amerikanisches Flüssiggas verkaufen zu können. Auch osteuropäische EU-Staaten sowie die Ukraine kritisieren das Projekt scharf.

