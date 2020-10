Die Geschichte von Heinz Hemmersbach klingt nach einer wilden Odyssee. Von Köln aus wollte der 60-Jährige nach Gran Canaria auswandern, am Ende landete er in einer Obdachlosenunterkunft in Wismar. Jetzt lebt er in einer Ferienwohnung. Dort arbeitet er für Kost und Logis. Und Träume hat er immer noch.