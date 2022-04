Rostock

Oster-Urlauber müssen sich auf steigende Preise in Hotels und Gaststätten an der Ostseeküste gefasst machen. Dafür sorgt nicht nur die gute Nachfrage am ersten Osterfest mit Gästen nach der Pandemie. Vor allem steigende Kosten für Energie, Wareneinkauf und Personal schlagen auf das Gastgewerbe durch.

In der Hotellerie liege der Preisanstieg bei zehn bis 15 Prozent, in der personalintensiven Gastronomie sogar noch höher, so der Präsident des Dehoga-Landesverbandes, Lars Schwarz. „An allen Kostenfronten haben wir es mit maximalen, noch nie da gewesenen Kostensteigerungen zu tun.“ Schwarz rechnet vor: Ein 50-Liter-Fass Bier kostete vor einem Jahr noch zwischen 85 und 90 Euro. Aktuell liege der Fasspreis bei 110 Euro. Der Mindestlohn steigt stufenweise bis zum 1. Oktober auf 12 Euro – mit Auswirkungen auf alle Tarifgruppen. Hinzu kämen die explodierenden Kosten für Gas und Strom.

Für Kurzentschlossene wird es teuer

Für kurzentschlossene Osterurlauber wird es teuer – vor allem in der „ersten Reihe“ nahe am Strand. Im Ostseehotel Kühlungsborn kostet aktuell ein Doppelzimmer über 300 Euro pro Nacht. Neben steigenden Kosten für den Wareneinsatz und Energie sorgen auch hier höhere Personalausgaben für den Anstieg, so Personalchefin Christine Bentz. „Mitarbeiter müssen aber fair bezahlt werden.“ Die Gäste zeigten in der Regel Verständnis dafür.

Preisanstiege gibt es auch auf Usedom und Rügen. Im Hotel Baltic in Zinnowitz kostet ein Doppelzimmer 177 Euro – und damit 27 Euro mehr als zum Vorpandemie-Ostern 2019. Die gesamte Branche habe in der Pandemie einen enormen Mitarbeiterschwund erlitten, so Hotelier Tim Dornbusch. Dem müsse mit ordentlichen Löhnen gegengesteuert werden. Er meint: Urlaub in Deutschland müsse hochpreisig sein. „Wir haben andere Kosten als in der Türkei, bedienen höhere Sicherheitsstandards, unsere Mitarbeiter sind sozialversichert.“

Gute Buchungen an der Küste, Zurückhaltung im Binnenland

Hoteliers an der Küste berichten von Buchungsständen von 80 bis 95 Prozent. Deutlich niedriger ist die Nachfrage abseits der Küsten. Für diese Betriebe sei die Lage besonders schwierig, so Schwarz. Sie hätten mit denselben Kostensteigerungen zu kämpfen, könnten diese aber nicht im gleichen Maße weitergeben.

Die Preissteigerungen seien ein Balanceakt. Die Branche wisse, dass man der leichter verzichtbare Teil im Konsum sei, so Schwarz. „Wir geben noch nicht einmal alle Kostenfaktoren an die Gäste weiter.“ Er empfiehlt, den Preis klar zu kommunizieren. „Unsere Erfahrung zeigt, dass Gäste dann auch Verständnis aufbringen.“

Preiserhöhungen seien dann durchsetzbar, wenn der Gast einen zusätzlichen Mehrwert erkenne, sagt Sven Felsberg, Generaldirektor der Hotels Vier Jahreszeiten und Meersinn in Binz. Dort kostet ein Zimmer aktuell 180 bis 190 Euro und damit etwa 15 Prozent mehr als Ostern 2019. Vor allem mit sichtbaren Investitionen in Spa, Zimmer und Restaurants könne man steigende Preise glaubhaft begründen.

Von Martina Rathke