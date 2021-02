Stralsund

Strammer Wind aus Ost, klirrender Frost: Trotz der Kälte kommt die Crew der „Arkona“ ins Schwitzen. Mit Hammer und Eisstößer rücken die Männer dem Eis an der Reling und auf dem Deck des 5400-PS-Kraftpakets zu Leibe und klopfen den „schwarzen Frost“ vom Schiff.

Die „Arkona“, das größte Schiff in der Flotte des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee (WSA) und zugleich Deutschlands größter Eisbrecher, hat am Liegeplatz auf dem Stralsunder Dänholm einen Zwischenstopp eingelegt, um Proviant für die kommenden zwei Wochen zu bunkern.

Eiskratzen auf der „Arkona“, Deutschlands größtem Eisbrecher Quelle: Stefan Sauer

Für kleinere Schiffe und Kutter könne der Eispanzer, der sich als „Schwarzfahrer“ durch Spritzwasser auf dem Schiff bildet, schnell zu einem gefährlichen Ballast werden, erklärt Kapitän Ulf Krüger (58) der Ostsee-Zeitung. Für die „Arkona“, die in harten Wintern auch zum Eisbrechen auf der Ostsee eingesetzt wird, sei die Lage noch harmlos. „Mal abwarten, was da noch kommt“, so Krüger, der seit 2003 als Kapitän auf der „Arkona“ arbeitet und bereits mehrere Eiswinter erlebte. „Wenn die Wetterlage so bleibt, dann kann es für kleine Frachter in den nächsten Tagen kritisch werden.“

Eis bis zu 15 Zentimeter dick

Ulf Krüger, Kapitän der „Arkona“: „Wenn die Wetterlage so bleibt, dann kann es für kleine Frachter in den nächsten Tagen kritisch werden.“ Quelle: Stefan Sauer

Frost bis in die kommende Woche hinein, prognostizieren die Wettervorhersagen. Die Flotte des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee, allen voran die eisbrechenden Tonnenleger „Görmitz“ und „Ranzow“, kämpfen derzeit gegen das wachsende Eis in den küstennahen Gewässern.

Der Peenestrom zwischen Usedom und Festland und das Kleine Haff im Süden Usedoms sind inzwischen zugefroren. Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) beträgt die Eisdicke bis zu 15 Zentimeter. In ungeschützten Lagen hat der Sturm das Eis aufgeschoben.

„Können dem Eis beim Wachsen zusehen“

Tonnenleger „Görmitz“ des Wasser- und Schifffahrtsamtes Stralsund am Montagvormittag auf dem Peenestrom bei Wolgast Quelle: Tilo Wallrodt

Der Salzgehalt ist niedrig, der Ostwind drückt auf Häfen und Küsten. „Wir können dem Eis beim Wachsen zusehen“, berichtet Jens Barnekow, Kapitän der „Görmitz“. „Zehn Zentimeter Festeis, das geht jetzt Schlag auf Schlag“, so der Schiffsführer, der mit dem Schiff die Fahrrinne auf dem Peenestrom freihält.

Die Crew ist dabei, die Tonnen, die das Fahrwasser für die Schiffe markieren, vor Eis zu schützen. „Zum Glück haben wir bereits in der vergangenen Woche die teuren Leuchtaufsätze von den Tonnen genommen“, so Barnekow. Derzeit würden die letzten Tonnen gegen schlankere Eistonnen ausgewechselt, um Schäden zu verhindern. Die vereisten Tonnen an Bord des Schiffes zu hieven, sei Schwerstarbeit und nicht ganz ungefährlich, so der 55-Jährige.

Hafen Wolgast ist dicht

Der Eisbrecher „Arkona“ im Hafen von Stralsund. Quelle: Stefan Sauer

Die „Görmitz“ und ihr Schwesterschiff „Ranzow“, können Eisdicken bis zu 20 Zentimeter brechen. Nachdem der vergangene Winter an der südlichen Ostseeküste komplett eisfrei blieb, wächst derzeit das Eis auf den Boddengewässern Tag um Tag. Leichter bis mäßiger Frost werde in den kommenden Tagen für eine weitere Eiszunahme sorgen, gerade in den östlichen Küstengewässern, so Jürgen Holfort, der beim BSH für den Eisdienst arbeitet. Das Fahrwasser nach Rostock sei noch eisfrei. Vor Stralsund habe sich Neueis gebildet.

Dennoch ist der Hafen noch gut erreichbar, wie Hafenchef Sören Jurrat sagt. Am Dienstagmorgen legte dort der Frachter Fensfjord an, der 5500 Tonnen Gips laden und nach Norwegen bringen soll. Der Hafen Wolgast ist mit Eis von bis zu zehn Zentimetern dicht. Das Eis an der mecklenburg-vorpommerschen Ostseeküste werde weiter wachsen, sagt Holfort. „Aber die Zunahme verlangsamt sich. Wir haben ja keine minus 20 Grad.“

Selbst bei Tauwetter wird Eis nicht schnell verschwinden

Ulrike Scherf vom WSA Ostsee: „In diesem Winter gab es noch keine Anforderung von Schiffen, die einen Eisaufbruch benötigen“ Quelle: Stefan Sauer

Den letzten strammen Eiswinter mit Nachtfahrverboten erlebte die Schifffahrt 2010/2011. Damals führte das Mehrzweckschiff „Arkona“, das für Eisstärken von einem halben bis einen Meter ausgelegt ist, Schiffskonvois durch den zugefrorenen Greifswalder Bodden in die Häfen nach Stralsund oder Vierow. Die Frachter sammelten sich vor Thiessow und wurden dann durch das Eis geleitet. „In diesem Winter gab es noch keine Anforderung von Schiffen, die einen Eisaufbruch benötigen“, so Ulrike Scherf, die im WSA für den Fachbereich Wasserstraßen zuständig ist.

Eis auf der „Arkona“ Quelle: Stefan Sauer

Dennoch spitzt sich die Lage zu. Für die „Görmitz“ wird inzwischen überlegt, auf Schichtbetrieb umzusteigen, damit die Fahrrinne frei bleibt. „Wir werden noch Wochen Freude an dem Eis haben“, ahnt Kapitän Jens Barnekow. Wenn sich erst Eis mit einer geschlossenen Decke wie jetzt gebildet habe, verschwinde es nicht so schnell wieder. „Ein bisschen Tauwetter wird da nichts dran ändern.“

Von Martina Rathke/OZ