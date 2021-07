Potsdamer spielen zum 20. Jubiläum der Konzertkirche Neubrandenburg

Neubrandenburg

Mit einem Konzert der Kammerakademie Potsdam begehen die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und die Stadt Neubrandenburg an diesem Samstag das 20-jährige Bestehen der Konzertkirche. Bis zum 17. Juli sind vier weitere Musikveranstaltungen geplant, wie das Veranstaltungszentrum am Donnerstag mitteilte. Mit den mehr als 30 Musikern des Potsdamer Ensembles, das ebenfalls 20 Jahre alt ist, wird am Samstag der Mandolinen-Virtuose Avi Avital auftreten. Geplant sind außerdem ein Bigband-Konzert, ein Orgelwettbewerb sowie ein Konzert zum 70-jährigen Bestehen der Neubrandenburger Philharmonie am 13. Juli.

Konzertkirche hat jährlich Tausende Besucher

Das ehemalige Gotteshaus St. Marien gehört zu den bedeutendsten Backsteinbauwerken Norddeutschlands und wurde schon von Caspar David Friedrich (1774-1840) gemalte. Die Kirche wurde im 13. Jahrhundert geweiht, bei Bränden beschädigt, im 19. Jahrhundert erneuert und 1945 wie das Gros der Innenstadt stark zerstört. Die Ruine stand bis nach 1990. Der Wiederaufbau startete 1997, vier Jahre später fand das Eröffnungskonzert statt. Die Konzertkirche gilt klanglich als hervorragender Konzertsaal und hat jährlich Tausende Besucher.

Von RND/dpa