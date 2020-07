Beuden

Es ist ruhig in dem kleinen Krostitzer Ortsteil an diesem Nachmittag. Einige Kinder spielen auf der Wiese am Straßenrand, auf einem Feld gegenüber der Hauptstraße ist die Silhouette eines Spaziergängers zu erkennen. Viel mehr ist nicht los. Beuden präsentiert sich einen Monat nach Bekanntwerden, dass sich ein mutmaßliches rechtes Prepper-Netzwerk den Ort als Zuflucht für den Rassenkrieg ausgeguckt hat, als ein nordsächsisches Dorf wie jedes andere.

Mutmaßlich rechte Prepper im Pflegeelternverein aktiv

Mehr als einen Monat früher, Anfang Juni: Das Recherchekollektiv „LSA Rechtsaußen“ veröffentlicht gemeinsam mit der Tageszeitung „ taz“ Chats einer Gruppe, die sich 2015 mitten in der sogenannten Flüchtlingskrise über mehrere Monate auf einen „ Rassenkrieg“ vorbereitete. Bewaffnet wollten sich Zahnärzte, Steuerberater, Sozialpädagogen und Reservisten der Bundeswehr dafür am „Tag X“ in einem kleinen nordsächsischen Dorf verschanzen – gemeint ist der Krostitzer Ortsteil Beuden.

Anzeige

Die Staatsanwaltschaft Leipzig und das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz untersuchen nach Informationen der Leipziger Volkszeitung derzeit die Recherchen, die ins Umfeld der Leipziger Burschenschaft Germania, aber auch zur AfD führen. Für den Landkreis haben dabei zwei Personalien auch in anderer Hinsicht Brisanz: Jörg K. und Partnerin.

Weitere MAZ+ Artikel

K. war – neben anderen Ehrenämtern, die er innehatte – auch Sprecher beim Pflegeelternverein Nordsachsen, seine Frau Jana dessen Vorsitzende. Der Verein, beim Amtsgericht Leipzig am 20. März 2015 eingetragen, ist seit Bekanntwerden der Recherchen nicht mehr zu erreichen, die Internetseite gelöscht und nur noch auf Facebook zu finden.

Jörg K: „Jeder Rechtsanwalt rät in solchen Fällen von öffentlichen Äußerungen ab“

Auch um Jörg K. ist es ruhig geworden. Vom Krostitzer Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU) war bereits vor einigen Wochen zu erfahren, dass der Beudener kurz nach Erscheinen des taz-Beitrags sämtliche Ehrenämter in der Gemeinde niedergelegt habe. Er selbst habe K. bis dahin nicht persönlich kennengelernt, sagt Kläring. Jörg K. war auch in der Feuerwehr Kletzen als Stellvertreter der Jugendwartin engagiert und betreute die Ausbildung der Jugendlichen mit. Auf Bitte um eine Stellungnahme erreichen wir Jörg K. telefonisch. „Der Staatsanwalt ermittelt. Jeder Rechtsanwalt rät in solchen Fällen von öffentlichen Äußerungen ab“, erklärt er kurz.

Im Zusammenhang mit der Debatte um geflüchtete Menschen fiel Jörg K. nur einmal öffentlich auf: Im November 2015 formulierte der Pflegeelternverein, in dem er sich engagierte, ein Positionspapier, das die Idee, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in Pflegefamilien unterbringen zu wollen, kritisierte. Die interkulturelle Kompetenz für die Versorgung und Integration eines Flüchtlingskindes sei nicht allein mit einer Sprachkompetenz abzudecken, hieß es da. Den geflüchteten Kindern und Jugendlichen wird dort nicht grundsätzlich ablehnend begegnet. Allerdings fällt auf, dass das Papier sie nur als Folie nutzt, um nach dem ersten Abschnitt vor allem die eigene Arbeit als Pflegeeltern und Verein herauszustellen.

Das Schreiben ist datiert auf den 16. November 2015, es fällt damit mitten in den Zeitraum der geleakten Chats, die von Anfang September 2015 bis Ende April 2016 stattfanden. In diesen wird sich nicht nur zu Schießtrainings ermutigt und verabredet, sondern über Funktionen nachgedacht, die die Mitglieder in der geplanten Zuflucht nach dem „Tag X“ erfüllen sollen. Jana K. sollte demnach als „Frauenführerin“ für alles von „Kinderbetreuung bis Regelblutung“ zuständig sein.

Pflegeverhältnisse beendet

Es liegt nah, dass die beiden als Pflegeeltern aktiv waren. Zwar ist die Homepage des Elternpflegevereins mittlerweile nicht mehr erreichbar, doch finden sich auf Facebook Fotos, die belegen, dass der Verein auch die Nähe zum Landratsamt suchte. „Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens sind nur eingeschränkte Auskünfte möglich“, sagt Sozialdezernentin Heike Schmidt auf Anfrage. Eine Zusammenarbeit mit dem Pflegeelternverein habe es auf verschiedenen Ebenen gegeben. Als Beispiele nennt sie die Gestaltung des Pflegekindertags, Fortbildungen für Pflegeeltern und potenzielle Pflegeeltern sowie verschiedene andere Treffen der im Verein vertretenen Pflegeeltern. Auch seien Jörg und Jana K. als Pflegeeltern aktiv gewesen, bestätigt Schmidt. Die Kinder, die beide betreuten, seien allerdings auf eigenen Wunsch wieder in die Obhut des Jugendamtes übergeben worden.

Jörg K. hatte 2005 für den Leipziger Stadtrat für die DSU kandidiert. Auf seiner damals eingerichteten Wahlkampfseite träumte das Paar im Internet circa ab 2008 dann von einer Art völkischen Dorfgemeinschaft. Im Originalton: „Nein[,] wir wollen nicht wie 100 v.CHr. leben und nein[,] wir huldigen keinem mystisch oder okulten oder völkischen Irrglauben. Was uns schon immer faszinierte war das Sozialgefüge und die gesellschaftliche Struktur unserer Vorfahren. Verantwortungsübernahme für und durch den Einzelnen[,] demokratische Prinzipien in Form des Things und der Wahleliten[,] Verbundenheit und Einklang mit Natur und Umwelt [und] Gastfreundschaft, solange wie diese nicht mißbraucht wird“, wurde das beschrieben.

Die Stimmung in Beuden

Aus dem von Leipzig aus so angedachten „Germanen Hof“ mit Thing-Rechtsprechung wurde dann das (mit germanischen Runen verzierte) „Gut Run“ – dann schon mit der nordsächsischen „Zufluchts“-Adresse. (Auf einem Abbild der Seite, die sich aus dem Jahr 2013 noch im Internet finden lässt, warb das Gut damit, seit 2011 als Sonderpflegestelle vom Landkreis anerkannt worden zu sein.) K., der mit seiner Frau in dieser Zeit aufs Land zog, fiel dort nicht mit seiner früheren Parteivergangenheit auf. Stattdessen stand der Sozialpädagoge dem Heimatverein vor und vertrat den Friedensrichter im Ort. „Den Mitarbeitern des Jugendamtes sind bei der Eignungsprüfung auch keine derartigen Ideologien aufgefallen“, sagt Sozialdezernentin Heike Schmidt auf die Frage, ob das Paar jemals mit völkischem Gedankengut aufgefallen sei.

Wie fühlen sich die Nachbarn in Beuden, einen Monat nach den Veröffentlichungen, den bundesweiten Berichten in Fernsehen, Rundfunk, Presse und in sozialen Netzwerken? Es gebe nichts Schlechtes zu berichten, sagt eine Frau, die nicht namentlich genannt werden will und am liebsten gar keine Berichterstattung mehr hätte. Niemand wisse, wie es ist, jetzt in dem Ortsteil zu wohnen. Beuden habe unter den Medienberichten gelitten, sie wisse nur, dass sie in einer guten Nachbarschaft lebe. Dann beendet sie das Gespräch. Eine Einstellung, die wohl der Großteil der Einwohner teilt.

Fall führt zur Änderung von Prüfprozessen

Der Fall dürfte jedoch noch länger nachhallen. Bereits jetzt verändere er das Prüfverfahren für potenzielle Pflegeeltern, sagt Heike Schmidt. Intern werde im Landratsamt aktuell beraten: „Die Frage ist, wie sich das Prüfprozedere auch mit Blick auf das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Landes anpassen lässt. Der beschriebene Fall hat auf alle Fälle ein starkes Nachdenken in diese Richtung bewegt.“

Die Rollläden des Hauses von Jörg und Jana K. sind Mitte Juli in der unteren Etage heruntergelassen. Ein Stockwerk darüber sind einige Fenster in Kippstellung. Der Rasen des Vorgartens ist kurz gemäht. An der Straße parkt einige Häuser weiter ein offenbar ausgemustertes und aufgearbeitetes Fahrzeug der Bundeswehr – in Tarnfarben und mit Privatkennzeichen.

Von Manuel Niemann, Heike Liesaus und Mathias Schönknecht