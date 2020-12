Rostock

Der Rostocker traut seinen Augen kaum, als er die Post aus dem Briefkasten holt: Der „König von Preußen“ schickt ihm ein mehrseitiges Schreiben und wirbt um seine Unterstützung. Der Rostocker, der nicht namentlich genannt werden möchte, ist überzeugt: Hier stimmt was nicht. Auch seine Nachbarn, die den Prospekt ebenfalls bekommen haben, seien besorgt.

Den Flyer haben nicht nur Rostocker erhalten. In den vergangenen Tagen soll er auch zahlreichen Neustrelitzern und Neubrandenburgern ins Haus geflattert sein. Was steckt hinter diesen Briefen und was sagen Adelskreise zu diesem vermeintlichen König?

Absender ist ein Mann, der sich selbst „ Großherzog Friedrich Maik“ nennt. Er sei „Staatsoberhaupt vom Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz, Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin und dem Herzogtum Pommern“ und „König von Preußen“. Tatsächlich hat der Staatsschutz der echten Regierung in Schwerin den Mann bereits im Visier – als Teil der wachsenden Reichsbürger-Szene im Land.

Briefkopf mit Wappen und angebliche Urkunden

Seit 2018 nehme er nun seine Aufgaben als Souverän war, schreibt „ Großherzog Friedrich Maik“. Er habe unter anderem Kontakt zu Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) aufgenommen und mit ihr vereinbart, dass die Mülldeponie in Schönberg 2025 geschlossen wird. Schließlich befindet sich die Mülldeponie auf seinen Grund und Boden. Auch habe er die Ministerpräsidentin angewiesen, dass die Werften abgewickelt werden müssen.

Der selbsternannte „ Großherzog Friedrich Maik“ ist vor allem im Internet aktiv, hält aber auch in der Realität Hof, zum Beispiel in Gadebusch ( Nordwestmecklenburg). In der Kleinstadt trat er im September auf. Videomitschnitte davon veröffentlicht er auf Youtube.

Echter Großherzog distanziert sich

In echten Adelskreisen ist „ Großherzog Friedrich Maik“ seit geraumer Zeit bekannt. „Wir beobachten ihn schon lange“, sagt Rajko Lippert, Vorsitzender der Stiftung Kulturgut Mecklenburg-Strelitz. Lippert hat gute Kontakte zum echten Herzoghaus Mecklenburg-Strelitz. Dessen Oberhaupt ist Herzog Borwin. Der echte Herzog distanziere sich ausdrücklich von den Äußerungen des selbsternannten „Königs von Preußen“, sagt Lippert. Er habe erst am Dienstag mit Herzog Borwin gesprochen. „Er will sich nicht weiter zu den Aktionen äußern, um dem Mann nicht noch mehr Publicity zu verschaffen.“

Dass „ Großherzog Friedrich Maik“ nun nicht mehr nur online, sondern im echten Leben mit seinen Behauptungen hausieren geht und Flyer verschickt, um Geld einzuwerben, sei eine „neue Qualität“, die ihn fast sprachlos mache. „Was er verbreitet, ist frei erfunden.“

Der echte Herzog lebt übrigens mit seiner Frau Alice in Hinterzarten ( Baden-Württemberg), ist Mecklenburg-Vorpommern aber eng verbunden. Regelmäßig ist Herzog Borwin zu Besuch im Land. Das jüngste seiner drei Kinder, Sohn Michael, arbeite beim Gesundheitsamt in Greifswald und „verfolge derzeit Corona-Infektionsketten“, sagt Rajko Lippert.

Innenministerium gegen Flugblattaktion machtlos

Indes nimmt der Verfassungsschutz den angeblichen König ins Visier. Im Schweriner Innenministerium sind dessen Flugblätter schon lange bekannt. Bereits 2019 wird die Aktion im Verfassungsschutzbericht des Landes erwähnt. Die Hüter des Grundgesetzes im Nordosten zählen den dubiosen Adeligen zur Reichsbürger- und Selbstverwalter-Szene.

Und diese Szene wächst: 450 Mitglieder rechneten die Verfassungsschützer 2018 den Reichsbürgern zu, nur ein Jahr später waren es bereits 550. Die Reichsbürger bestreiten die Legitimation der Bundesrepublik und somit auch des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Der Verfassungsschutz beobachtet bei den Reichsbürgern zu dem laut Bericht eine wachsende Aggressivität, die Angehörigen der Szene würden sich unter anderem staatlichen Maßnahmen – zum Beispiel Vollstreckungen – widersetzen.

Erst vor gut zwei Jahren hat das Land sein Vorgehen gegen die Szene deutlich verschärft. Insbesondere arbeiten das Land und die Behörden der Landkreise und kreisfreien Städte enger zusammen, um den Besitz von Waffen bei Reichsbürgern und Selbstverwaltern einzudämmen.

Die Flugblattaktionen des Großherzogs könne das Land allerdings nicht verbieten, sagt Marion Schlender, die Sprecherin des Innenministeriums. „Uns fehlt dafür die Rechtsgrundlage.“ Denn auch krude Thesen seien von der Meinungsfreiheit gedeckt.

Großherzog schweigt

Was ihn als Souverän legitimiere, ob er beweisen können, wirklich vom Adelsgeschlecht abzustammen und warum er der Meinung sei, das Grundgesetz gelte nicht in Mecklenburg-Vorpommern – diese Fragen bleibt Friedrich Maik schuldig. Auf eine schriftliche Anfrage der OZ reagierte er bisher nicht.

Von Andreas Meyer und Antje Bernstein/OZ