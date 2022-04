Wird Rostock noch in diesem Jahr zum LNG-Hafen für Deutschland? Die Bundesregierung will drei schwimmende Gas-Terminals beschaffen – und eines könnte vor der größten Stadt des Landes zum Einsatz kommen. Was noch im Gespräch ist und was Landeswirtschaftsminister Meyer dazu sagt.

Bund und Land wollen auch in Mecklenburg-Vorpommern neue LNG-Terminals bauen – erst auf See (schwimmendes Terminal in Litauen, Foto rechts), dann an Land wie in Rotterdam (Foto links). Quelle: Valda Kalnina/Federico Gambarini