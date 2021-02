Rostock/Stäbelow

Es gibt Begegnungen im Leben, die vergisst man nicht mehr, manchmal sogar in einem Wald. Britta Bornemeier und Silvio Richter aus Rostock hatten eine solche Begegnung, im Fahrenholzer Forst bei Stäbelow, wenige Kilometer von Rostock entfernt. Anfang Januar spazierten die beiden mit ihrem Hund Frieda am Waldrand entlang, es war früher Abend, bereits dunkel, als plötzlich im Lichtkegel von Richters Taschenlampe ein größeres Tier auftauchte.

„Zuerst dachte ich, dass es vielleicht ein Wolf ist“, sagt Richter. Wildschweine, Waschbären, viele Wildtiere hat er bei seinen Spaziergängen schon beobachtet. Aber dieses Tier war anders, völlig anders. Es lief im Lichtkegel an den Waldrand und blieb im Unterholz an einem Baum sitzen, wo Richter das Tier filmte. Der Verdacht: Das Tier sieht ja aus wie ein Luchs. Aber ist das möglich? Berichte über Sichtungen von wilden Luchsen in hiesigen Breiten sind nicht bekannt.

Backenbart und Pinselohren

Und doch war es ein Luchs – zumindest „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“, wie mehrere Experten gegenüber der OZ jetzt bestätigten. Denn Richters Video machte die Runde und landete unter anderem auf dem Tisch von Ole Anders, der seit mehr als 20 Jahren im Harz ein großes Luchsprojekt betreut. Und der sagt: „Das Tier auf dem Video mit dem markanten Backenbart und den Pinselohren ist ein Luchs.“

Der Luchsexperte nennt mehrere Möglichkeiten, woher das im Fahrenholzer Forst gefilmte Tier stammen könnte. So könnte es aus einem Gehege ausgebrochen sein. Was jedoch eher unwahrscheinlich sei; entsprechende Meldungen habe es nicht gegeben.

Aus dem Harz eingewandert

Womöglich sei der Luchs aber aus dem Harz eingewandert, womit das Tier eine rekordverdächtige Strecke zurückgelegt hätte. Von den Harzer Luchsen sei die weiteste bislang bestätigte Wanderung mit rund 300 Kilometern bis nach Baden-Württemberg bestätigt worden.

Eine dritte Möglichkeit sei, dass er aus einem polnischen Luchs-Wiederansiedlungsprojekt in Westpommern in Polen stammt. „Aber dann hätte er schon einen erheblich weiteren Weg zurücklegen müssen“, sagt Anders.

Dass der Luchs aus Polen stammt, hält auch Norman Stier für wenig wahrscheinlich. Der Experte von der Arbeitsgemeinschaft Wildtierforschung an der Technischen Universität Dresden koordiniert das Wolfsmonitoring für Mecklenburg-Vorpommern. In dem Rahmen werden auch Nachweise anderer Wildtiere wie Goldschakal oder Luchs aus MV gesammelt, etwa anhand gerissener Beutetiere, Fotofallen oder Haarfunde.

Mögliche Wanderroute

Stier hat sich das Video ebenfalls angeschaut und dabei festgestellt, dass der Luchs aus dem Fahrenholzer Forst kein Halsband trägt. Die polnischen Luchse seien jedoch mit einem Sender am Hals ausgestattet. „Auch die Fellfärbung spricht eher für einen Harzer Luchs“, erklärt Stier.

Anhand einiger Nachweise aus den vergangenen Wochen und Monaten lässt sich vielleicht sogar eine – natürlich spekulative – Wanderroute des Luchses vom Harz in den Landkreis Rostock skizzieren. So war unlängst ein Tier bei Wittenberge, im nordwestlichen Brandenburg, gesichtet worden, dann tapste einer bei Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) in eine Fotofalle – und schließlich vor die Kamera von Silvio Richter im Fahrenholzer Forst.

An der Grünbrücke über die Autobahn

Für Michael Henneberg ist die Sichtung bei Rostock ein Beweis, dass die Wildbrücken über die Autobahn 20 ihren Zweck erfüllen und zudem beim Autobahnbau an den richtigen Stellen errichtet worden sind. Henneberg arbeitet für das Steinbeis-Transferzentrum Wasser, Landschaft, Umwelt in Rostock, das damals Standorte der sogenannten Grünbrücken an der A 20 geplant hat.

Es ist also gut möglich, dass der Luchs auf seiner Wanderung die Autobahn an der Tierquerung am Waidbach passiert hat, der am Fahrenholzer Forst entlang fließt. „Aufgrund solcher Überlegungen wurden die Stellen für diese Querungshilfe ausgewählt“, sagt Henneberg. Denn der Fahrenholzer Forst sei für viele wandernde Tiere ein wichtiger Anlaufpunkt. Offenbar auch für den Luchs.

Fahrenholzer Forst zu klein für dauerhaften Aufenthalt

Aber dass sich der Luchs noch immer oder gar dauerhaft in dem etwa fünf Kilometer langen und eineinhalb Kilometer breiten Forst aufhält, ist den Experten zufolge eher unwahrscheinlich. Weibliche Luchse nutzen Streifgebiete mit Größen von rund 150 Quadratkilometer, Männchen sogar bis zu 300 Quadratkilometer, erklärt Anders. Auch würde das Nahrungsangebot im Fahrenholzer Forst wohl kaum ausreichen.

In ganz Deutschland leben derzeit rund 200 Luchse, wobei es drei bedeutende Populationen gibt: im Bayerischen Wald, im Pfälzer Wald und, mit rund 90 Tieren die größte Population, im Harz. „Dafür, dass auch Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile für die Luchse erreichbar ist, ist das Video ein erster und sicherer Nachweis“, betont Norman Stier.

Von RND/Axel Meyer-Stöckel