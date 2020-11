Rostocker Forscher untersuchen: Könnte es bald Mecklenburger Miesmuscheln geben?

Rostock/Nienhagen

Frische Miesmuscheln aus Nienhagen, Kühlungsborn oder Boltenhagen auf MV’s Restauranttellern. Dazu Lachsforelle, Ostseeschnäpel oder Saibling, die als „Nachbarn“ der Mecklenburger Miesmuscheln groß geworden sind. Einheimische und Touristen, die sich die Finger nach den lokalen Spezialitäten lecken. Und – man denke an Fangquoten und Überfischung – Fischer, für die die Zucht von Muscheln und Fisch in Aquakultur eine sich wirtschaftlich rechnende Nische zur traditionellen Fischerei sein könnte.

Integrierte Aquakultur

Für den Meeresbiologen und Forschungstaucher Dr. Florian Peine und seinen Kollegen Fabian Swirplies, Biologe mit der Spezialisierung Aquakultur, ist das durchaus vorstellbar. „Auch so einige Fischer, mit denen wir bereits in Kontakt sind, stehen der Idee sehr offen gegenüber“, so Fabian Swirplies.

Anzeige

Die beiden Wissenschaftler arbeiten projektbezogen im Institut für Fischerei (IfF) der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV (LFA) im Rostocker Fischereihafen – und seit November 2018 gemeinsam im Projekt „Kombinierte marine Aquakultur“. Das wird über Drittmittel der EU und des Landes Mecklenburg-Vorpommern finanziert.

„ Fabian ist der Fisch, ich die Muschel“, erklärt Florian Peine schmunzelnd die auf der jeweiligen Spezialisierung beruhende Aufteilung der Forschungsarbeit. Peine und Swirplies wollen herausfinden, ob und wie die Produktion von Miesmuscheln in Kombination mit der Aufzucht regionaler Fischarten in nachhaltiger Aquakultur an der Ostseeküste MV’s möglich ist.

Fabian Swirplies (Mitte) ist der „Fisch“ des Forschungsprojektes. Erste Bornforellen fanden bereits den Weg zu hiesigen Fischern. Quelle: IfF

Am künstlichen Riff

In der Praxis heißt das: Lachsforellen – sogenannte Bornforellen, weil sie aus der Versuchsstation Born des IfF stammen – werden im Fischereischutzgebiet der LFA am künstlichen Riff Nienhagen in Verbindung mit einer Miesmuschelzucht gehalten. Einfach erklärt sieht das so aus: Unter der Arbeitsplattform des künstlichen Riffs ist ein Netzkäfig für die Fische eingespannt. Dieser Netzkäfig ist mit darunter hängenden Muschelkollektoren kombiniert.

Umweltschäden durch Futterreste, Fischkot oder auch Antibiotika – Aquakulturen im Meer haben nicht den besten Ruf. Genau da setzt das Projekt an: Es wird erforscht, ob die Muscheln den Nährstoffeintrag bei der Fütterung der Fische ausgleichen können. Zudem wird untersucht, ob parallel das Muschelwachstum, das auch vom Salzgehalt des Meerwassers abhängt, positiv beeinflusst wird.

Muschelkollektor in der kombinierten Fisch-Muschel-Aquakultur am künstlichen Riff Nienhagen. Quelle: IfF

Netzträger für die Lachsforellen im Fischereischutzgebiet Nienhagen. Quelle: Swirplies/IfF

Muscheln kompensieren

Für die Ostsee schädlicher Phosphor und Stickstoff, die durch Futter und Ausscheidungen der Fische ins Wasser gelangen, werden von den Miesmuscheln aus ebendiesem wieder herausgefiltert. Pro Stunde „pumpt“ eine Miesmuschel einen Liter Wasser quasi durch sich selbst. Das sind pro Muschel und Tag 24 Liter, die sauber wieder ans Meer abgegeben werden. Dr. Peine erklärt: „Wir stehen noch am Anfang, aber können schon jetzt sagen, dass Phosphor und Stickstoff, die durch Fischfutter und Ausscheidungen ins Wasser gelangen, durch die Miesmuscheln kompensiert werden können.“

Daten sammeln

Die Forscher überzeugen sich regelmäßig selbst davon, dass es den Nienhäger Lachsforellen und Miesmuscheln prächtig geht. Florian Peine besucht auch per Tauchgang seine Muscheln. Fabian Swirplies fährt mit raus auf die Ostsee, um die Fische von Hand zu füttern. Eine Aufgabe, die sonst den Kollegen von der FIUM GmbH & Co. KG, einem Partner des IfF, obliegt.

Monatlich erfassen Swirplies und Peine alle möglichen Daten: Stickstoff- und Phosphorgehalt in Fischen und Muscheln, das Fleisch-Schale-Verhältnis und Schwermetalle sowie Schadstoffe bei den Muscheln, Wachstum und Nährwerte. Auch wie stark sich Algentoxine in den Muscheln ansammeln, wird geprüft. Technische Erprobungen werden durchgeführt: Z. B. werden verschiedene Verfahren zur Minderung des Bewuchses auf den Fischnetzen oder unterschiedliche Aufwuchsmaterialien für die Muscheln getestet. Wie sich der Einsatz von Kunststoffen in Aquakulturen und damit Mikroplastik reduzieren lässt, wird ebenfalls unter die Lupe genommen.

Das IfF in Rostock Das Institut für Fischerei (IfF) im Rostocker Fischereihafen ist eines von vier Instituten der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV. Es befindet sich an einem traditionsreichen Standort der Fischwirtschaft und Fischereiforschung, der seinerzeit vom Fischkombinat und vom Institut für Hochseefischerei und Fischverarbeitung der ehemaligen DDR geprägt wurde. Versuchsstationen sind Hohen Wangelin und Born. Geforscht wird zur Binnen- und Küstenfischerei und Aquakultur. Viele Forschungsaufgaben werden über Drittmittel finanziert. Das IfF hat als nachgeordnete Einrichtung des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt MV die Aufgabe, mitzuhelfen, den Fischereistandort MV wirtschaftlich, wettbewerbsfähig und umweltverträglich zu gestalten. www.landwirtschaft-mv.de

Bornforellen aus der Nienhäger Forschungszucht, „die hervorragend im Brackwasser gewachsen sind“, so Fabian Swirplies, fanden bereits ihren Weg zum Weiterverkauf direkt vom Kutter oder z. B. auf die Speisekarte eines Warnemünder Restaurants. „Und reißenden Absatz“, sagt Swirplies.

Delikatesse für Feinschmecker

Die erste Muschelernte steht auch an. Je nach Qualität und Größe können die Muscheln als Delikatesse für Feinschmecker, als proteinreiches Fischfutter oder z. B. auch als „Biokohle“ in Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika verwertet werden. „Ab einer Größe von vier Zentimetern sind sie als Speisemuscheln marktfähig“, so Florian Peine.

Der Weg bis zur Speisemuschel sei dabei jedoch der komplizierteste, betont er. Muscheln funktionieren im Prinzip wie Filter, in denen alles hängen bleibt, darum müssen sie vor der Verwertung intensiv überwacht werden und unterliegen strengen Prüfkriterien, bis sie zum Verzehr freigegeben werden.

Herausgefunden werden soll auch, wie viel Tonnen Muscheln es in der integrierten Aquakultur braucht, um Stickstoff und Phosphor von einer Tonne Fisch zu kompensieren. Biologe Peine erklärt: „Unsere Ergebnisse bislang sehen vielversprechend aus, exakte Zahlen werden wir nächstes Jahr haben.“

Leitfäden für Fischer

Wenn alles optimal laufe, sind sich die Wissenschaftler einig, habe man zum Ende des Projektes im Juni 2023 ein rentables und nachhaltiges Gesamtkonzept für eine kombinierte Fisch-Muschel-Aquakultur an der heimischen Küste in der Hand – inklusive Leitfäden für kleine Fischereibetriebe zum Aufbau und Betrieb einer solchen. „Aber erst mal müssen wir hier unsere Hausaufgaben machen“, so Florian Peine.

Von Bea Schwarz/OZ