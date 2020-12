Rückführung aus dem Heim: Der lange Kampf einer Leipzigerin um ihre Kinder

Leipzig

Weihnachten soll alles schön sein. Das gilt nicht nur als Mantra aus der Politik in harten Corona-Zeiten. Michaela Kalus hat sich für das Fest ein persönliches, emotional aufgeladenes Ziel gesteckt: Ab Heiligabend will die Leipzigerin dauerhaft mit ihren Kindern zusammen sein können. Seit Jahren kämpft die 39-Jährige um die Rückführung von Mia (knapp 11) und Markus (12) aus der Heimbetreuung. Doch das Jugendamt sperrt sich, was nicht nur ihren Anwalt verwundert.

Die Odyssee begann 2014. Nach wiederholter häuslicher Gewalt von Kalus’ damaligem Lebensgefährten ordnete das Jugendamt die Heim-Unterbringung für Alisa, Hannah, Mia und Markus an, die damals zwischen fünf und neun Jahren alt waren. Nachdem sich die Mutter von ihrem Partner getrennt hatte, ging sie eine neue Beziehung ein, in die zwei Kinder geboren wurden: Maria (heute 3) und Jamie (1).

Anzeige

Zunächst problematische Familienhilfe

Für die Erziehung der beiden Mädchen bekam das Paar Familienhilfe zugesprochen, ein Regelangebot der Jugendhilfe. Doch wirklich unterstützt fühlten sie sich lange nicht. „Wenn ich meine Ziele nenne und als Reaktion ein Betreuer sagt: ,Das schaffen Sie sowieso nicht’, ist das alles andere als hilfreich“, berichtet Michaela Kalus. Erst der ehrenamtlich arbeitende Familienpate Martin Rudolf wies sie auf das Wunsch- und Wahlrecht bei der Jugendhilfe hin, nach der Leistungsberechtigte einen Träger wechseln oder aussuchen dürfen. Kalus machte davon Gebrauch und ist mit dem nun eingesetzten Ansprechpartner sehr glücklich.

Keinen Fortschritt dagegen gibt es bei ihren noch immer in einer Heim-WG lebenden Kindern. Während Alisa und Hannah signalisierten, dort bleiben zu wollen, möchten Mia und Markus unbedingt zurück zu ihrer Mutter. Die Rückführung der beiden lehnte das Jugendamt jedoch trotz mehrfacher Anläufe ab. Ein Grund dafür war der Alkoholismus von Michaela Kalus’ Ehemann. Inzwischen lebt dieser in einer separaten Wohnung in der Nähe, und das zuvor oft angespannte Verhältnis des Paares hat sich laut Michaela Kalus längst normalisiert.

Wöchentlicher Kraftakt

Um den Kontakt zu ihren älteren Kindern aufrecht zu erhalten, fährt die Mutter zweimal pro Woche mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die entlegene Heim-WG im Markranstädter Ortsteil Lindennaundorf; dazwischen bringt sie ihre Jüngsten in die Kitas in der Südvorstadt und am Waldplatz und holt sie nachmittags ab. Ein logistischer wie psychologischer Kraftakt. „Was soll ich machen?“, fragt Kalus schulterzuckend, „ich liebe meine Kinder und tue alles für sie.“

Für die im Jugendamt zuständige Sozialbezirksleiterin reichen diese Bemühungen nicht aus. Die Rückführung in die Familie verweigert sie weiterhin – obwohl die gesetzlichen Bestimmungen vorschreiben, Reintegration in die Familie schnellstmöglich anzugehen. „Dieses Blockieren ist reine Schikane“, sagt Michaela Kalus dazu. „Ich kann meinen Kindern ein gutes Zusammenleben bieten. Ich bin in eine geeignete Wohnung gezogen, um die ich mich eigenständig gekümmert habe.“

Verweigerung macht fassungslos

Sie beklagt, dass die Sozialbezirksleiterin lange zurück liegende und bewältigte Konflikte als Argumentation aufwärme. Martin Rudolf, der unter anderem bei den Umzügen geholfen hat, ist angesichts der Verweigerungshaltung im Amt fassungslos. „Dahinter müssen Machtspiele oder andere Interessen stecken“, vermutet der Familienpate.

Da sich die Stadt zu Einzelfällen nicht gegenüber der Presse äußert, fallen die Antworten auf die Anschuldigungen allgemein aus. „Die Möglichkeit einer Rückführung bemisst sich vor allem daran, dass die im Elternhaus bestehenden Problemlagen geklärt werden“, heißt es vom Allgemeinen Sozialdienst (ASD) des Jugendamtes.

Anwalt eingeschaltet

Aus Sicht des von Michaela Kalus eingeschalteten Anwalts Oliver Lucas gibt es keinen Grund, die Rückkehr zu verweigern. Doch obwohl die Mutter sorgeberechtigt ist, stellt sich das Amt offenbar bereits beim Thema Wochenend-Übernachtung quer. Lucas kündigte Mitte November schriftlich an, seine Mandantin werde Mia und Markus nach den harmonisch verlaufenen letzten Treffen am Wochenende über Nacht bei sich behalten. Daraufhin soll die Bearbeiterin die Mutter so lange bedrängt haben, bis diese auf die Übernachtung verzichtete.

„Das Verhalten des Amtes ist inakzeptabel und verstößt gegen Vorschriften. Frau Kalus kann sich sehr gut auch um Mia und Markus kümmern“, betont Lucas. Pate Rudolf kritisiert zudem eine „reine Verschwendung von Mitteln der Steuerzahler“. Der Hintergrund: Ein Heimplatz ist deutlich teurer als Familienhilfe. Der ASD bestätigt das auf Anfrage – im Schnitt kostet eine Heimunterbringung mehr als 6000 Euro monatlich, eine ambulante Hilfe dagegen 1700 Euro. Erziehung in der Herkunftsfamilie habe Priorität, aber: „Bestehen Gefährdungen, die durch die Eltern nicht ausgeräumt werden, sichert der ASD den Schutz und die Entwicklung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen auch durch längerfristige stationäre Hilfen.“

„Voraussetzungen sind gegeben“

Kalus’ Rechtsanwalt kann im vorliegenden Fall nur den Kopf schütteln. „Mir ist diese Abwehrhaltung völlig rätselhaft“, bekräftigt Oliver Lucas, „alle Voraussetzungen für eine Rückführung sind gegeben.“ Er geht davon aus, dass seine Mandantin ihr Ziel erreicht: Ab Weihnachten wird alles schön sein.

Von Mark Daniel