Schindlers Liste: Die Rettung für den Stralsunder Max Wein

Stralsund

82 Jahre ist es her, am 9. November 1938, dass auch in Stralsund bei der in die Geschichte eingegangenen Reichspogromnacht die Synagoge im Hof des Hauses Langenstraße 69 brannte. Dass Geschäfte von Stralsundern jüdischen Glaubens zerstört, geplündert und niedergebrannt wurden, dass diese Menschen unglaublichen Repressalien ausgesetzt waren.

Zahlreiche unerzählte Geschichten

Die meisten der in Stralsund lebenden Juden, im Jahr 1933 waren es etwa 160, wurden während einer Verhaftungswelle am 12. Februar 1940 festgenommen und noch am gleichen Abend nach Polen deportiert. Nach dieser Aktion habe es in der Stadt lediglich noch zwölf Juden gegeben. Viele Schicksale sind unbekannt, noch längst nicht alle Lebensgeschichten erzählt.

Anzeige

Doch bei einigen ist es gelungen. Wie etwa dem jüdischen Stralsunder Max Wein, in dessen Leben Rieco Käske einen Einblick bekam. Nachzulesen ist das unter anderem in der Wissenschaftliche Reihe des Prora-Zentrums unter dem Titel „Jüdisches Leben auf Rügen und in Stralsund“.

Geboren 1922 am Sund, besuchte Max Wein die Grundschule in der Tribseer Straße und lebte mit seinen Eltern und den beiden jüngeren Geschwistern in der Frankenstraße 22. Heute gibt es dieses Haus dort nicht mehr. Die Familie, die Eltern waren polnischer Herkunft, war jüdischen Glaubens und gehörte zur Synagogengemeinde Stralsund.

Schulbesuch nicht mehr erlaubt

Max Wein besuchte bereits die Mittelschule, als am 25. April 1933 das „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ erlassen wurde und „nichtarische“ Schüler und Studenten daraufhin die Schulen und Universitäten verlassen mussten. Auch Max Wein musste die Mittelschule verlassen.

Bis zum Jahr 1933 fühlte sich Max Wein in der Hansestadt wohl, da die jüdischen Familien in Stralsund in die Gesellschaft in Stralsund integriert waren. So war Vater Hermann Wein Althändler und führte zwei Geschäfte in Stralsund.

Odyssee jüdischer Familien

Doch die Situation änderte sich bekanntlich mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten dramatisch. Die Familie zog zunächst 1934 nach Bergen, zwei Jahre später nach Berlin. Doch auch diesen Wohnort mussten sie gezwungenermaßen verlassen in Richtung Polen.

Im Krakauer Ghetto angekommen mussten Hermann Wein und sein Sohn Max helfen, das Konzentrationslager Plaszow auszubauen. In den kommenden Monaten verlor Max seine Mutter und die beiden jüngeren Geschwister, die alle deportiert wurden. Aus all diesen Erlebnissen blieb für Max Wein nur ein Ergebnis: Er wollte um jeden Preis bei seinem Vater bleiben.

Die Rettung vor Augen

Von diesem Entschluss wich er auch nicht ab, als sein Name auf einer Liste erschien. Diese bedeutete, dass er einen lebensrettenden Zug hätte nehmen können, denn dieser führte zur Fabrik Oskar Schindlers. Jenes Industriellen, der aus seiner ursprünglichen Emailwarenfabrik eine kriegswichtige Produktionsstätte machte. Die Frauen und Männer, die dort arbeiteten entgingen dank des Engagements und Einfallsreichtums Oskar Schindlers dem sicheren Tod durch Deportationen – vor allem viele Menschen jüdischen Glaubens.

Geschichte nicht vergessen

Diesen Weg hätte Max Wein nehmen können. Doch als er mitbekam, dass sein Vater nicht auf dieser Liste stand, sprang er wieder vom Zug herunter. Für die Weins ging es vom Lager in Groß Rosen zum KZ Buchenwald und später in dessen Außenlager Sonneberg.

Mit dem Beginn des Todesmarsches setzte sich die Odyssee fort. Sie flüchteten, wurden wieder gefangen genommen, fanden Unterschlupf, reisten nach Tschechien und nach Kriegsende nach Dresden und von dort nach Prag. Deutschland betraten sie noch einmal, um von dort aus am 23. Dezember 1946 nach Chicago zu reisen. In Amerika konnten sich Hermann und Max Wein ein neues Leben aufbauen.

Und auch wenn Max Wein bis ins hohe Alter das Gespräch mit jungen Menschen an Schulen und Universitäten suchte, ihnen von der Verfolgung der Juden in der NS-Zeit erzählte, damit so etwas nie wieder passieren kann, stand für ihn bis zu seinem Tod im Jahr 2014 eines fest: In Deutschland wollte er nie wieder leben und Polen hat er niemals mehr besucht.

Von Miriam Weber