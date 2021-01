Schneekünstler erschaffen erotische Schneeskulpturen in Radeberg 

Radeberg

Sie haben es wieder getan: Die anonymen Künstler vom „ Schneeteam RS“ haben nach den Schneefällen der vergangenen Tage erneut eiskalte „erotische Kunstwerke“ in Radeberg erschaffen. Während sich Schneemann und Schneefrau 2019 in eindeutiger Pose miteinander vergnügten, gehen sie diesmal auf Abstand. Und sogar ihre Alltagsmasken tragen die Figuren! Aber das Schneeteam wäre nicht das Schneeteam, wenn nicht riesige „Schneepimmel“ neben den beiden Nackten am Goldbach stehen würden. Oder vielmehr: standen. Vandalen haben die aufrechten Körperteile zwischenzeitlich umgeworfen.

Die meisten Einwohner der Bierstadt amüsieren sich jedoch über die Figuren. „Immer wieder herrlich“, kommentiert eine Frau bei Facebook. Ein anderer Nutzer schwärmt: „Darauf hat ganz Radeberg gewartet“, und feuert das Schneeteam gleich noch an: „Auf zu neuen Taten“. Augenzwinkernd versprechen „die Radeberger Schneekünstler“: „Geht bald weiter“. Man darf also gespannt sein, wann, wo und in welcher „Konstellation“ die nächsten Schneekunstwerke auftauchen.

Seit etwa 2014 bauen die Hobbybildhauer „jedes Jahr Figuren im Erotischen Stil“, wie es auf ihrer Facebookseite heißt. Das 2015er Werk tauften sie passenderweise „Schneetreiben“. Auch weitere frivole Skulpturen wie Schneefrau „Uschi“ und natürlich zahlreiche überdimensionale Penisse entstanden in mehrstündiger Handarbeit. Wer genau hinter der Künstlertruppe steckt, ist unbekannt.

